Quién ganará las PASO del peronismo mendocino

La única verdad es la realidad, frase que pronunció Juan Domingo Perón y se replica a lo largo de los años de militancia peronista. La hora de la verdad, será el próximo domingo 11 de junio, cuando se realicen las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) provinciales. El Frente Elegí, que encabeza el peronismo tiene cuatro listas y un desafío: sostener su piso histórico- alrededor de 20 puntos- y quedar al menos empatado- no con menos votos- con La Unión Mendocina que lidera Omar De Marchi que tras su salida de Cambia Mendoza, propició un nuevo escenario político provincial.



Dentro de las PASO peronistas, habría una tendencia del kirchnerismo pero cuentan voto a voto. En los cuatro distintos, los resultados serán disímiles. De las cuatro listas, el mayor caudal de votos será para las listas que llevan a Omar Parisi como precandidato a gobernador (Unidad Ciudadana) y Lucas Ilardo como vice (La Cámpora)- que podría ganar la PASO- y el listado de Guillermo Carmona – Liliana Paponet (quien es el secretario de Malvinas y la diputada nacional que reporta al intendente de San Rafael Emir Félix). Se espera que los otros dos listados, el de los movimientos sociales que llevan como fórmula a Nicolás Guillén- Lorena Martín y la de La Base, con agrupaciones cristinistas, cuya dupla para la gobernación es Alfredo Guevara y Patricia Galván, queden ubicadas con menores resultados.



Si tomamos la provincia de Sur a Norte, empezamos por el cuarto distrito que integran San Rafael, Malargüe y General Alvear. La fórmula Carmona- Paponet será la más votada en esa sección, empujado por el respaldo del intendente Félix a la dupla. Como San Rafael es el departamento más poblado del Sur, esto hará que la dupla que sume más votos sea la de Carmona en esa sección electoral. Félix decidió aportar a la fórmula a Paponet sin embargo su respaldo se vio en el cuarto distrito donde tanto él como su hermano Omar quien es el candidato a intendente de San Rafael del Frente Elegí (las primarias fueron el 30 de abril)son los dirigentes que mayor poder político tienen no sólo en el PJ sino entre los frentes en general porque desde el 2003 se han sucedido en el poder en la intendencia sanrafaelina. Pero no se lo vio a Félix militar al binomio en el resto de la provincia donde los resultados electorales pueden ser diferentes ya que el kirchnerismo tiene más estructura política y lleva más precandidatos a intendentes en sus listas.

En el Gran Mendoza, ocurre esa situación. En el primer distrito hay dos departamentos que podrían darle más votos a Parisi- Ilardo ya que llevan dos listas de precandidatos a intendente. Se trata de Las Heras y de Guaymallén que son los departamentos más poblados de la provincia y por lo tanto los que tienen un padrón electoral más abultado. Sin embargo, en Las Heras, el precandidato a intendente de la lista de Carmona, Rubén Miranda, quien gobernó el departamento durante 12 años, podría ser el ganador a pesar de que en la sumatoria de votos gane la lista de Unidad Ciudadana y La Cámpora en la comuna. De esta manera, Miranda resultaría el candidato a jefe comunal del peronismo en medio de una feroz interna que se verá el domingo entre otras dos fuerzas en esas tierras: entre Cambia Mendoza y La Unión Mendocina, tras la salida del intendente radical Daniel Orozco del oficialismo para ser el precandidato a vice de De Marchi.

?? Junto a @ParisiOmar en la Gobernación, vamos a hacer más por las empresas e inversiones privadas para desarrollar el departamento.



Es tiempo de hacer más.#EsTiempoDeHacerMás #Elegí #502C — Adriana Cano (@Adry_Cano) June 2, 2023

En el segundo distrito, las cuentas estarían parejas especialmente porque en Maipú- donde el peronismo es muy fuerte- el intendente Matías Stevanato – que ganó la PASO municipal de fines de abril, dio libertad de acción a sus funcionarios y hay maipucinos encabezando los listados para la Legislatura tanto en la nómina de precandidatos de Parisi como de Carmona. Un dirigente histórico maipucino,el diputado nacional Adolfo Bermejo, - como lo había hecho antes de morir su hermano el diputado Alejandro- salió públicamente a apoyar la lista de Parisi. En ese listado va Gabriela Lizana como precandidata a diputada provincial, referente local del ministro de Economía Sergio Massa en la provincia. Pero en el de Carmona, un hombre muy cercano a Stevanato, Juan Pablo Yapura, encabeza el listado para Diputados y está haciendo una campaña territorial con encuentros diarios con distintos sectores sociales. Por lo tanto en esa sección electoral estarían cabeza a cabeza.



Por su parte, en el tercer distrito, puede tener fuerza en San Carlos la lista de los movimiento sociales de donde Martín, la precandidata a vicegobernadora es la delegada del PAMI.El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro y el candidato a ocupar ese cargo que se define en la general municipal del 3 de septiembre, Emir Andraos, sonrieron para la foto tanto con Parisi como con Carmona. Aveiro evitó una foto con referentes de La Cámpora pero como Parisi – como la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis y el de La Paz Fernando Ubieta- es de Unidad Ciudadana, le dio el respaldo. Sin embargo, Andraos también se fotografió con De Marchi lo que generó revuelo dentro del peronismo.

Hay que tener en cuenta que pasadas las primarias, el binomio más votado será el elegido para las generales del 24 de septiembre. Las listas legislativas y para los Concejos Deliberantes se integran a través del sistema de votos denominado D'Hondt por el cual se divide mediante sucesivos divisores los totales de los votos obtenidos de las distintas listas. Para afuera, la sumatoria de los votos será crucial: en un año donde De Marchi se muestra como un competidor que podría convertirse en segunda fuerza, el peronismo mueve toda su estructura para por lo menos buscar el empate. La duda está si podrá meter un gol que le permita no perder este histórico partido.