Guillermo Carmona: "A Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez y Omar De Marchi los une el fracaso del proyecto de Cambia Mendoza"

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona, es uno de los cuatro precandidatos a gobernador en el Frente Elegí (ex Frente de Todos) y, en una entrevista brindada a MDZ, se refirió a la interna que enfrentará el 11 de junio en las elecciones PASO provinciales. El exdiputado nacional del Partido Justicialista (PJ) hizo mención a la decisión de postularse para el cargo de mandatario provincial en representación del peronismo, la figura del precandidato de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, y su papel como funcionario del Gobierno de Alberto Fernández, entre otras cuestiones.

-¿En qué momento puntual decidiste presentarte para la candidatura a gobernador?

- Destaco, en primer lugar, que para mí la política es vocacional y siempre en mi vocación política estuvo el deseo y objetivo de gobernar la provincia. Pero la verdad que en este contexto de estas elecciones no tenía previsto ser precandidato. Las circunstancias fueron llevando a que así sea. Sí veníamos fortaleciendo un espacio que llamamos alternativa, que dinamizó la política provincial y que le puso -en la articulación con algunos de los intendentes- un dinamismo interesante al peronismo. Eso lo hicimos el año pasado. Intentamos participar en las elecciones internas del partido por las autoridades partidarias y sentimos que no estaban las condiciones. Se nos bloqueó la participación en ese momento y, a partir de ahí, trabajé mucho para que hubiera una lista en la PASO que representara al peronismo que hoy no representa el oficialismo partidario, es decir, el sector que conducen La Cámpora y el exvicegobernador Carlos Ciurca. Y trabajé para eso. No tenía previsto, me lo propusieron y acepté con mucho gusto asumir este desafío. Estoy con todo el entusiasmo, por supuesto, con ganas de lograrlo.

- ¿Y qué puede darle Guillermo Carmona a la provincia como precandidato a gobernador?

- Yo estoy preparado para gobernar Mendoza. Tengo esa convicción y he tenido la posibilidad de tener una formación profesional y una actuación en el sector privado como abogado, que me dio una experiencia importante. Incluso, por la experiencia familiar de trabajar en actividades que nada tienen que ver con lo profesional. Fui parte de de las actividades económicas de mi papá en Rodeo del Medio, en un taller Metalúrgico, en una quinta de duraznos. Son actividades que me vincularon con el trabajo productivo. Fui docente muchos años en escuelas secundarias y luego abracé con mucho compromiso la función pública y me he desempeñado en distintos roles que me han permitido tener una visión de los problemas de Mendoza y gestionar temas delicados de Mendoza, especialmente cuando fui secretario de Ambiente. He representado al pueblo en la Legislatura y en el Congreso Nacional. En los últimos tres años estuve, primero, ligado a una actividad financiera en el Ministerio de Defensa. Estuve a cargo de lo que sería la ANSES de los militares, con tareas previsionales y financieras que me han dado una experiencia que pienso que puedo volcar en la provincia y, ahora, en la Cancillería, con una función sensible y delicada, que es la de ser secretario de Malvinas, Antártida, y Atlántico Sur. Todo eso que he hecho, la mirada que tengo del mundo y del país y el conocimiento profundo que tengo de la provincia, me llevan a pensar que es momento de brindarle mi preparación y la del equipo, que es un equipo muy cualificado, ya que Liliana Paponet tiene una trayectoria similar a la mía, para así poder brindarselo a mi provincia.

- Respecto a la relación con La Cámpora, que tiene sus rispideces en la actualidad, ¿considerás que puede recomponerse?

- No lo califico como rispideces. Tenemos diferencias conceptuales y metodológicas, pero sí soy respetuoso. Nunca he tenido rispideces, aunque sí hay diferencias políticas. Creo que nosotros representamos a un justicialismo-peronismo que tiene una amplitud y pluralismo distinto. Hay sectores que están vinculados al peronismo tradicional, sectores kirchneristas no camporistas y, también, otras expresiones políticas que se han sumado y que son parte de nuestro de nuestra lista. Hay integrantes de Proyecto Sur, el partido que fundó Pino Solanas, y FORJA, un partido donde sus fundadores son de extracción radical inicialmente y que se han ido sumando. Es el partido que representan dos figuras muy importantes: el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y Gustavo López, quien se desempeña como vicepresidente del Enacom. Aquí en Mendoza tienen un desarrollo importante, sobre todo gente con que viene del radicalismo y que se ha sumado a nuestro propuesta.

- Con Omar Parisi, que está en la otra lista del Frente Elegí y también es precandidato a gobernador, ¿tenés algún tipo de diálogo en la actualidad?

- Fuimos legisladores provinciales en la misma época. Él era el presidente del bloque demócrata. Yo era un joven legislador peronista de extracción kirchnerista y teníamos debates muy duros y muy fructíferos y respetuosos. Cuando él se sumó años después al justicialismo, pude continuar una buena relación con él. Tengo una relación de respeto. Creo que hay respeto mutuo, más allá de de que él juega en un espacio hoy que no es con el que yo me identifico.

- Recién hablamos de Omar Parisi. Ahora, ¿qué pasa con el precandidato gobernador de la Unión Mendocina, Omar De Marchi? Algunos peronistas "moderados", si se quiere decir, se fueron con él. ¿Cómo calificás ese movimiento o cómo lo evaluás desde tu perspectiva?

- Primero quiero transmitir algún concepto respecto de Omar De Marchi, con quien también compartí banca en el mismo ámbito. En el Congreso Nacional fuimos diputados un periodo de años y sé que es una persona que le pone compromiso y pasión a la política, eso lo reconozco. Sí, siempre tuvo posiciones claramente antiperonistas y, aparte, ha sido un socio fundador y copartícipe de todas las decisiones que llevó adelante Cambia Mendoza hasta hace semanas. Entonces, creo que hay algo que los une a Cornejo, Suarez y a De Marchi: el fracaso del proyecto de Cambia Mendoza, que ha explotado. Y no le creo a Omar De Marchi cuando plantea críticas de cosas que él nunca cuestionó, siendo parte de la de la coalición. Y, en relación a algunos compañeros (peronistas) que eligieron ese camino. Cuando fui viendo alguna de esas situaciones me acordé de una frase que en algún momento tomó estado público, que es que "quien se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen". Hay muchos justicialistas que en algún momento partieron del peronismo. La mayoría ha vuelto, pero nunca es lo mismo. Por supuesto, nos ponemos contentos cuando alguien se reintegra a nuestro espacio político. Pero yo creo que hay que apostar al justicialismo. Nosotros representamos una apuesta a un proceso de nuevo impulso y de revitalización del peronismo, abierto a la perspectiva de responder a las expectativas de la sociedad mendocina.

- ¿Y pensás que esto, de alguna forma, puede confundir al electorado?

- No creo. Yo lo verifico en las encuestas que estamos viendo. El justicialismo -desde que nosotros presentamos la lista, apareció la competencia y se consolidaron otras listas- se alcanzó un dinamismo muy importante. Es oposición al peronismo y creo que es un dato sumamente positivo. En las encuestas, como frente, ya estamos segundos. Estamos por encima de lo que representa Omar De Marchi. Nosotros trabajamos para construir tras las PASO la unidad del peronismo y ganarle a Cornejo. Creo que nuestro escenario es de poder llegar en situación muy competitiva contra Cambia Mendoza, en un momento en que la coalición oficialista se partió en dos.

Guillermo Carmona se enfrentará a Omar Parisi, Nicolás Guillén y Alfredo Guevara en las PASO dentro del Frente Elegí. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

- Y si hablamos quizás de el apoyo de peso que podés llegar a tener en esta precandidatura y en lo que respecta a la campaña, ¿los hermanos Félix de San Rafael fueron una pieza clave para que te presentes?

- Esto lo diseñamos en conjunto y lo estamos desplegando con Emir Félix y Omar Félix, siendo muy respetuosos también de aquellos intendentes que por estar en el proceso electoral departamental no se han comprometido tan directamente con el proceso político. Pero quiero decir que para nosotros la mayor fortaleza de este espacio no está en los dirigentes que lo integramos, sino en la militancia que nos acompaña, que se ha sumado, que quiere ver a un peronismo de mayorías y que sueña con un peronismo ganador, con un peronismo gobernando la provincia. Nosotros ya cumplimos un primer objetivo, que fue que con la presentación de nuestra lista se produzca una movilización del peronismo como la que hoy se está viendo. El segundo objetivo que tenemos es ganar las PASO. Esperamos que el pueblo de Mendoza, especialmente los justicialistas y adherentes a nuestro frente, nos acompañen y que podamos ganar esa elección. Y el tercer paso que esperamos poder dar es enfrentar a Cornejo para vencerlo en las elecciones provinciales y abrir una etapa de transformaciones que Mendoza está necesitando.

- ¿Qué valoración hacés del momento político que atraviesa Alfredo Cornejo y, también, el frente Cambia Mendoza?

- Cambia Mendoza explotó. Yo creo que hay muchos indicadores del fracaso del proyecto. Uno de ellos tiene que ver con la situación crítica que vive Mendoza en relación a las provincias vecinas. Todas las provincias que están integradas en el mismo país que está Mendoza. Dice mucho esto que está pasando en los territorios vecinos, con un escenario nacional desafiante igual que el que tiene Mendoza por la situación nacional, están en situación evidentemente mucho más ventajosa. Ese es un indicador del fracaso de Cambia Mendoza, que no pudo poner en marcha la economía provincial, que ha tenido una gestión realmente muy pobre y que ha hecho que suframos en la provincia estancamiento económico y endeudamiento crónico, que es sumamente grave. El segundo indicador es la partida de De Marchi. Él abandona Cambia Mendoza a partir de este fracaso. Así que es muy evidente que ese espacio está en crisis. Creo que no puede surgir la opción de aquellos que llevaron al fracaso las políticas de Cambia Mendoza. Por lo tanto, la opción que queda es por por la vía del justicialismo. Y a eso apuntamos nosotros, a poder responder a los desafíos que hay desde el justicialismo.

- Recién hiciste mención a lo que es el panorama nacional. En la actualidad sos funcionario del gobierno Alberto Fernández. ¿Pensás que esto puede jugarte a favor, en contra o que es indiferente?

- Todos nos desarrollamos en un contexto nacional. Mendoza no es una isla... Pero así como el Gobierno nacional tiene desafíos y dificultades, la oposición también exhibe grandes dificultades y tiene desafíos para afrontar. Me parece que hay algo que es positivo, que es que nuestra elección está desdoblada. Eso permite que hoy debatamos los problemas de Mendoza y cómo afrontarlos. En un contexto nacional, por supuesto, pero nos da la posibilidad de debatir sobre qué es lo que vamos a hacer para sacar adelante a nuestra provincia.

- ¿Te considerás al artista en la actualidad? ¿Creés que Alberto Fernández va a dar algún tipo de expresión pública sobre tu precandidatura?

- No me considero albertista porque el propio Alberto Fernández ha dicho que no existe. Yo soy peronista y nestorista. Tengo una fuerte identificación con la figura de Néstor Kirchner. Fue un presidente que en un momento muy difícil puso a la Argentina en marcha y valoro mucho eso. Y tengo un enorme respeto por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández también, que le ha tocado gobernar en circunstancias muy difíciles. Néstor Kirchner decía que "nos dicen que es una arista para bajarnos el precio. En realidad somos peronistas". Y bueno, hoy también se da esa situación. A veces, cuando aparece la etiqueta de albertista o cristinista, muchas veces se hacen en circunstancias de oportunidad como para, de algún modo, poner alguna situación de cuestionamiento o menoscabo respecto a determinadas cuestiones políticas. Yo repito que ratifico mi identidad peronista. Empecé a militar a los 17 años en el peronismo. Nunca me fui del peronismo. Tuve la suerte de conocer y acompañar a José Octavio Bordón hasta que se fue el justicialismo. Tuve la suerte de ser parte como un joven militante de las experiencias de otros gobiernos justicialistas, como los de Rodolfo Gabrielli y Arturo Lafalla. Lo enfrenté a Celso Jaque y luego integré su gabinete porque terminó la PASO y nos pusimos a trabajar juntos. Fui subsecretario de Ambiente. También competí frente a Adolfo Bermejo y siempre con la misma actitud: sumarle al peronismo. Y es lo que creo que hay que hacer. Cualquiera sea el resultado el 11 de junio, el 12 tenemos que estar convocando -y espero ser yo quien tenga la oportunidad de hacerlo- a todos los justicialistas y a todos nuestros aliados de los distintos partidos del Frente e incluso a los sectores de la sociedad mendocina que tienen afinidad con el justicialismo, para que así logremos darle a la provincia de Mendoza un Gobierno con características distintas a las de la actual