El piloto del avión presidencial rompió el silencio y justificó su peligrosa maniobra

El cuestionado piloto del avión presidencial, Leonardo Barone, rompió el silencio y habló sobre la peligrosa maniobra que realizó con el flamante ARG 01, el Boeing 757 que con un costo de 25 millones de dólares se sumó a la flota aérea presidencial.

Por esa cuestionada maniobra se abrió un sumario contra Barone y contra Juan Pablo Pinto, el otro piloto de la aeronave. “Todo se hizo con autorización. No hago nada sin ella. La pasada es absolutamente legal. Hay vídeos, está todo documentado”, sostuvo Barone en diálogo con La Nación.

"Traíamos un avión a la flota nacional y es una maniobra controlada, que reviste cero peligro. Entendimos que era la bienvenida que tenía que tener”, justificó Barone.

Y agregó: "Estábamos solos, vacíos, arriba de una pista. No se hizo nada en otro lado. La repercusión que tuvo fue negativa, desinformando a la gente. Eso en términos de comunicación; en términos de aviación nadie hizo nada fuera de lo permitido. No hubo incidentes. No hubo nada. Hubo videos y con eso salieron a destrozarnos. Está el perfil de vuelo, se pidió autorización, es todo público. Todo es demostrable. ¿Dónde está el delito?”.

Barone insistió en que habían sido autorizados “hasta por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)” y que recién supieron de la repercusión cuando ya habían llegado a sus casas y vieron los informes de televisión, en lo que considera que es una muestra más de que el problema no fue a nivel aeronáutico sino “mediático y político”.

Ingeniero mecánico, Barone llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2019 tras haber conocido ese mismo año a Fernández durante la campaña presidencial, en la que se encargó de pilotear el avión para viajar por el país y de la logística que eso implicaba. Hasta allí lo llevó el exvocero y amigo personal de Fernández, Juan Pablo Biondi.

Por último, Barone se refirió a la polémica maniobra y admitió que “en términos profesionales se hizo todo lo que se tenía que hacer, en términos políticos no era el momento”. Y añadió: “No evalué esa situación. Veníamos felices, con el avión nuevo en una fecha patria”.