Rápida y fugaz: así fue la agresión a Janina Ortiz

El hombre camina con las manos en los bolsillos y se pierde de vista. A los pocos metros, avanza sobre un grupo de mujeres, agrede a una de ellas, que cae al piso. La escena violenta dura pocos segundos y es la primera imagen que hay sobre un hecho que conmocionó a la política. La agredida es Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno de Las Heras y pareja de Daniel Orozco, intendente de Las Heras y candidato a vicegobernador. Se trata de una prueba clave en la investigación alrededor de lo que ocurrió aquella tarde en Guaymallén y, sobre todo, las motivaciones.

La agresión ocurrió en calle Matienzo. Y por lo que se ve en las imágenes de la cámara de seguridad, todo ocurre muy rápido. En principio las amigas de la víctima habían dicho que la agresión duró cerca de dos minutos, aunque la presencia del agresor en escena es fugaz. Sí se estiró en el tiempo lo que vino luego: el intento de asistencia de dos vecinas, un auto que busca a la víctima y el traslado hacia el Hospital Español.

El video de la agresión a Janina Ortiz

La Justicia no tiene datos sobre el agresor. En la cámara alcanza a verse la cara. Además de atribuirle un hecho de violencia, las motivaciones son importantes, pues la víctima aseguró que hubo amenazas y referencias a temas políticos; concretamente a la denuncia hacia Francisco Lopresti, candidato a intendente de Cambia Mendoza. Según el testimonio de Janina y sus amigas, el hombre dijo, palabras más palabras menos, "levantá la denuncia que le hiciste a Lo Presti". En su declaración, dijo que el agresor fue más preciso: "Me dijo que empezara a callar la boca, que cerrara las redes y que retirara la denuncia contra Lo Presti", declaró la mujer. Lo que ella recuerda de la agresión es que la tomó del pelo, la "zamarreó" y la intentó llevar a la acequia. "Lo tenía delante mío, se abalanzó y me pegó una piña en el ojo izquierdo y me tiró al suelo", explicó la víctima. Janina dijo que recibió unos cinco golpes en la cabeza y el cuerpo.

El hecho violento preocupa, pero mucho más si se trata de una agresión por motivaciones políticas como refiere la víctima. Por eso la búsqueda y la investigación tiene otros matices. La mujer que testificó y que no era parte del grupo no alcanzó a escuchar nada; es decir no pudo dar fe de las amenazas. Sí las amigas de Janina, que también son dirigentes políticas.



El hecho ocurrió a las 18.28, según el registro de la cámara de seguridad. Tras ser agredida, dos vecinas intentaron ayudar a la víctima. Ella se quedó sentada hasta que la buscó una de las amigas en auto. La duda es si había otra conductora, es decir una cuarta persona, o era una de las que ya estaba en el lugar. Janina subió al vehículo y, asegura, se desmayó, mientras sus amigas llamaban al 911. Antes se habían comunicado con Daniel Orozco, a quien le consultaron sobre el hospital a donde ir.

Eligieron el Hospital Español y el ingreso ocurrió a las 19.40 según el registro del Hospital, aunque en el acta de Tribunales figura a las 20. Es decir, más tarde.

Janina, en el Hospital, luego de ser asistida.

En el Hospital detectaron una "omalgia izquierda", mientras que el oftalmólogo determinó que tenía un traumatismo en el ojo izquierdo, un hematoma leve en el párpado y todo el resto de los parámetros normales. La neuróloga que la trató dejó constancia que la víctima dijo haber recibido un golpe en la cabeza con la mano y otro en la cara con algún objeto contundente. También una pérdida de conocimiento con recuperación rápida. En las conclusiones, los médicos indicaron que por las lesiones no hubo peligro de vida y que existe dicotomía en el traumatismo cráneo encefálico sin pérdida de conocimiento escrito en la historia clínica cuando ingresó por guardia, y lo que luego la víctima le contó a la neuróloga. A esa profesional fue a quien le dijo que había perdido el conocimiento.

La agresión a Janina Ortiz generó repudios de todo tipo porque se dio en un contexto electoral, de tensión política y con un clima enrarecido. Por ahora no hay acusados directos y la causa es NN. En paralelo, hay otras investigaciones judiciales alrededor de Las Heras, Daniel Orozco y sus exsocios.