Patricia Bullrich le contestó a Elisa Carrió y la acusó de tener una moral selectiva

Tras 48 horas calientes por su último cruce con Horacio Rodríguez Larreta, este jueves Patricia Bullrich también respondió a los dichos de Elisa Carrió, quien días atrás había advertido sobre las políticas de ajuste que llevaría adelante el sector cercano a la ex ministra de Seguridad. Además, dio algunos adelantos sobre el perfil económico que tendrá su programa de gobierno y renovó las críticas contra el kirchnerismo.

Esta semana, Lilita volvió a referirse en duros términos contra Mauricio Macri y el grupo más ortodoxo de Juntos por el Cambio, conocidos como "Los Halcones". "Hay un modelo que interpreta Mauricio (Macri) que dice que hay que ajustar todo. A lo que yo le contesto que la clase media está tan ajustada, que si se ajusta y no se crece va a estar la Argentina”, alertó la líder de la Coalición Cívica.

En este contexto, Bullrich fue consultada sobre su postura al respecto y dejó clara su postura. "Yo a (Elisa) Carrió no le quiero contestar, no me quiero meter con ella. Siento que juega con una vara absolutamente distorsionada. Tiene una moral selectiva", arremetió en forma categórica en declaraciones a La Nación Más.

En esta línea, sostuvo que no tomó a modo personal las críticas de Carrió, aunque consideró que sus dichos "parecen un poco contradictorios con sus hechos". Y al ensayar una explicación de por qué insiste con estas declaraciones, insinuó una "bronca" de parte de la dirigente por perder peso en la escena nacional

"No habla de mí, porque tengo que pensar que está hablando de mí. ¿No será una bronca que tiene (Elisa) Carrió por haber quedado relegada de la vida política? Yo no me hago cargo de que diga estas cosas", aseguró.

También, aprovechó para desestimar un control de Mauricio Macri ´en las sombras´ en un eventual Gobierno suyo y subrayó que "nadie puede creer que alguien me pueda conducir". Aclaró que "no le pidió apoyo" en forma pública a su candidatura y consideró que el rol que debe tener es el de "un expresidente". "El es un activo de Juntos por el Cambio y nosotros estamos peleando en este momento en unas PASO. El es un ex presidente y juega un rol distinto", sostuvo.

Patricia Bullrich: "Vamos a desajustar a la sociedad y a ajustar a la burocracia"

Por otra parte, Bullrich anticipó algunas de las ideas económicas de un futuro Gobierno, con una propuesta alejada del gradualismo y orientada a un "shock de confianza". "Necesitamos de muchas cabezas que trabajen en la salida económica, que debe ser integral en la industria, los recursos estratégicos, en la reconversión de los planes sociales y el mundo laboral que se viene", indicó y pasó a detallar por qué no avanzaría en una política gradual.

"Si nosotros vamos medida por medida deshilachadamente, no vamos a lograr lo que necesitamos que es salir de esta desconfianza que genera esta inflación y total descontrol", expuso la dirigente del PRO quien recordó que el propio Mauricio Macri reconoció que "haber hecho las cosas con cierto gradualismo y lentitud en nuestro primer gobierno no fue algo bueno".

Puntualmente, habló de "poner en discusión" las iniciativas "desde el primer momento" y mencionó como cuestiones principales la reforma impositiva y del Estado, la mejora del Banco Central y el cuidado de la moneda. "Poner en escena pública el programa en una serie de leyes y decisiones y mostrando la integralidad de las cosas que se van a hacer, es lo que va a generar un shock de confianza muy fuerte", subrayó confiada.

Después, apuntó hacia "las minorías intensas y organizadas para defender las cajas que tienen" y salió a la carga de la "burocracia del Estado". "Vamos a ajustar a las burocracias, que en los últimos 20 años le sacaron el 100% de recursos a la gente. Estamos peor en todo y tenemos el peso del estado que es un lápida sobre la cabeza de los argentinos. Nosotros vamos a desajustar a la sociedad", lanzó en forma de promesa.

Por último, volvió a cuestionar la fórmula electoral del oficialismo y sentenció que el peronismo "representa una identidad destruida" con la designación de Sergio Massa para competir por la presidencia. "Han pasado de la generación diezmada al ensayo Massa. En una semana pasan de una cosa a la otra sin ningún tipo de sentido. Es tan poco sólido lo que se plantea. Que hoy quien está a cargo de jefatura de gabinete (Agustín Rossi) y de la economía sean parte de la fórmula, hace que su discurso sea imposible de despegarse de la realidad que sufren los argentinos día a día", señaló.

Sobre el perfil del Ministro de Economía, Bullrich lo calificó como "un vivo y un fulero" y que sintetiza "la falta absoluta de identidad que tiene el peronismo". "Termina de mostrar que lo de Alberto Fernandez no fue un invento, que hay una continuidad y que hace tiempo les da lo mismo cualquier cosa", cerró.