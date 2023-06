El frente del PJ que busca competirle a Sergio Massa en Mendoza

Juan Grabois competirá en las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) nacionales del 13 de agosto contra el ministro de Economía Sergio Massa por el frente oficialista Unión por la Patria como precandidato a presidente. En Mendoza, ya arrancó la campaña con planificación de encuentros de todos los departamentos que comenzarán este sábado 1 de julio y se extenderán por los próximos. El referente en Cuyo, por su cargo institucional, es el concejal por San Martín que tiene el Frente Patria Grande Alejandro Ravazzani aunque la organización es colectiva y está a cargo de dirigentes de distintas organizaciones que conforman esta alianza. En la PASO nacional se votará con la tradicional boleta sábana y en la fracción de diputados nacionales, Grabois llevará en la provincia a los mismos precandidatos que Massa, es decir que encabezará la nómina el intendente de Tunuyán Martín Aveiro. Desde los movimientos que apoyan la precandidatura de Grabois militarán la boleta completa.

"Queremos hacer la mejor elección posible e influir en la agenda y en un futuro gabinete. Expresamos algo distinto a Massa, y pretendemos que eso esté representado", dijo en diálogo con MDZ el concejal Ravazzani. El presente, tanto para él, como para quienes integran la organización a la que pertenece, que es Nuestraamérica y otras como Darío Santillán, Nueva Mayoría, etc. es frenético. Es que desde que Wado De Pedro, el ministro del Interior, dejó de ser precandidato a presidente para que el ungido del oficialismo nacional fuera Massa, Grabois tuvo que reflotar sobre el filo del cierre de listas nuevamente su aspiración presidencial en desacuerdo con la decisión mayoritaria. "Eso nos llevó a conseguir de manera inmediata avales. Necesitábamos 35.000 en todo el país y los conseguimos caminando", agrega orgulloso el edil. Lo que vino después es comenzar a poner en marcha la campaña presidencial en todo el país.

"Estamos muy contentos porque cada vez se suma más gente interesada a apoyar a Grabois y el proyecto. Personas que provienen de distintas organizaciones sociales, pero también de sectores de la Iglesia (como lo es el precandidato presidencial), o que no tienen pertenencia a un espacio particular pero que claramente no se sienten representados por Massa. Nosotros tenemos una agenda de derechos humanos, de defensa de los recursos naturales, de distribución de la riqueza que queremos esté representada", sumó el concejal quien además es un reconocido profesor de Historia de la zona Este.

Aunque el peronismo mendocino institucionalmente militará de manera muy fuerte la precandidatura de Massa, los seguidores de Grabois también buscarán ser reconocidos dentro de la estructura del PJ y de hecho, casa por casa, militarán la boleta completa. Es decir, aquella que llevará como precandidatos a presidente y vicepresidenta a Grabois y Paula Abal Medina, respectivamente y como diputados nacionales como Mendoza, a los mismos dirigentes que irán en la boleta que lleva Massa. Es decir a Aveiro, seguido por la economista Amalia Granata (La Cámpora); Pablo Portuso (integra el directorio de Impsa, cercano al dirigente Félix Gonzalez y a la Cámpora); Patricia Galván (exprecandidata a vicgobernadora de Alfredo Guevara y referente de los derechos humanos) y Martín Sevilla (director de PAMI Mendoza). Como parlamentario del Mercosur, va el dirigente del movimiento Evita, Lautaro Cruciani. "Sabemos que la ciudadanía tiene la opción de cortar boleta. Nosotros militaremos la boleta completa porque no tenemos objeciones con los precandidatos que se presentan. Sabemos quiénes son y compartimos mucho de su trabajo y sus ideas", explicó Ravazzani.

En los menos de 45 días que restan para las PASO, está prevista una visita de Grabois a Mendoza. De hecho, se estaba organizando la llegada del precandidato a presidente junto con Wado de Pedro pero como cambió el panorama, ahora se está redefiniendo la agenda. Mientras se espera su visita por estas tierras, desde este sábado 1 de julio y por los sábados que restan las organizaciones que sostienen la postulación de Grabois convocan a encuentros abiertos en todas los departamentos.

Comenzarán con uno grande en San Martín, que se hará en simultáneo en Rivadavia, Ciudad y Godoy Cruz, Lavalle, entre otros puntos. Pero también ya arrancó una campaña muy fuerte a nivel virtual a través de las redes de Justa y Soberana, que es el nombre de la lista que se puede ver tanto en Facebook como en Instagram. En Mendoza, funciona un grupo multitudinario de whats app para todas las personas que pretendan recibir información y aportar al debate.