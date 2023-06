Carolina Losada: "Mi límite es con aquellos que no puedan demostrar qué hicieron anteriormente"

Carolina Losada parece disfrutar su momento dentro de la política. Aunque también reconoce que “desde este otro lado me he decepcionado de muchas personas que se suman a operaciones en mi contra” pero “me siento muy reconocida por la mayoría de mis ex colegas, con los que he trabajado muchos años”. Como precandidata a gobernadora, tendrá el 16 de julio una difícil PASO en Santa Fe contra el también radical Maximiliano Pullaro y la socialista Mónica Fein.

En este tramo sabe lo que son las campañas en su contra o las fake como en ningún otro momento. Su decisión de vida, por la cual es vegetariana, la obligó a estar aclarando, siempre, que no está en contra de la producción ganadera. “Mi novio (Luis Naidenoff) es productor”, se ríe.

Sin embargo, estas maldades “como periodista las veía, pero de este lado los hilos se ven mucho más claros". "Afortunadamente los colegas me tratan bien y tiene que ver como me moví, como me desenvolví. Toda la gente con la que he trabajado me trata bien porque obré bien y me siento querida”, dice Losada en diálogo con MDZ.

El cambio de actividad, pasando del periodismo y la conducción televisiva a la política se dio porque sintió "que tenía que hacer algo más". "Como periodistas hacemos un montón… pero una cosa es analizar, contar, y otra muy distinta es involucrarse, meterse. Me iba muy bien, tenía un montón de proyectos que eran espectaculares cuando me llegó la oferta de la política”, recordó, y remarcó que quien primero le reclamó que se animara fue su propia hermana, como ella, de casa radical.

- ¿Estas cómoda en el frente de frentes?

- Sí. Unidos para Cambiar Santa Fe. Somos una alternativa para ganarle al kirchnerismo. Y estas PASO van a servir para mostrar lo que queremos hacer para mejorarle la vida a los santafecinos. Mi límite es con aquellos que no puedan demostrar qué hicieron anteriormente. Vamos a convocar a quienes puedan proponer ideas y empujar para ir hasta el fondo y al hueso con el tema del narcotráfico. La decisión política debe ser absoluta porque es el tema que más nos afecta a los santafecinos. El narcotráfico, la narcocriminalidad, la inseguridad. Los otros días, con Patricia Bullrich, Pablo Javkin y yo firmamos un compromiso público para que la lucha contra el narcotráfico sea integral, entre Nación, provincia y municipios. Acá no podemos seguir con excusas. Será una política de estado integral. Mejorando las condiciones laborales, edilicias, operativas y económicas de todos los que deben combatir el narcotráfico.

Carolina Losada competirá como precandidata a gobernadora de Santa Fe en las PASO del 16 de julio.

- Pero no podés mejorar nunca lo que paga el narcotráfico, supongo.

- La mayoría es gente honesta que quiere trabajar bien. Porque todos saben que cuando ingresan en ese esquema terminan muertos ellos o sus hijos. Muchas de las cosas que no se hicieron no tienen relación en la cuestión económica, sino porque no quiso la política. No hubo un trabajo destinado a darle nada a los policías, a la Justicia ni a los guardiacárceles… Las cárceles se han transformado en un co-working de las bandas delictivas. También necesitamos que el sistema judicial se fortalezca, tengamos más juzgados y fiscalías. Y confiscar los bienes del narcotráfico, impedir que sigan mezclándose con sus lavados en las actividades santafecinas. Vamos a ir en contra de sus bienes, los vamos a confiscar.



- Tanto Mónica Fein como Maximiliano Pullaro tuvieron experiencia de gobierno. Saben de lo que se trata también lidiar con el narcotráfico, tratar de combatirlo… ¿Le vas a pedir colaboración a ellos en caso de ganar?

- Mira… Creo que hay gente de sus equipos que pueden estar. Con Fein, inclusive, hemos trabajado algunos temas juntas. Pero los que fueron parte del problema no pueden ser parte de la solución.



- Crees que Pullaro es parte del problema…

- Hay audios que lo comprometen mucho. Y nunca los explicó. Su mano derecho, Drueta, está preso por narcotráfico y así hay un montón de audios que lo demuestran y cuando fue ministro de Seguridad pudrió a la policía desde lo más alto del poder, porque él ponía y sacaba todo, inclusive policías a los que hizo ascender de manera corrupta, hoy también están presos.



- Por estos motivos te pregunté si estabas cómoda en el frente de frentes…

- La pelea tiene que ser desde adentro. Yo les tengo que ganar en las PASO.



- Pero después a los integrantes de las listas derrotadas las necesitas para ganar. ¿Cómo vas a hacer? ¿Las vas a seguir persiguiendo?

- No puedo hacerme cargo de lo que harán. Y si Pullaro no sabe cómo explicarlo, no es mi problema. Hasta Patricia Bullrich denunció que cuando ella era ministra de Seguridad de la Nación un montón de operativos que se realizaban en la Provincia se caían porque ya se habían ido y no encontraban nada. Terminó haciendo todo con fuerzas federales, sin pasar por la Provincia.



- Hay investigaciones que consideran que el otro gran problema es la Hidrovía, sus manejos, los pocos controles que existen sobre las embarcaciones… Que hoy todo se resuelve con una declaración jurada diciendo qué están transportando y listo y que la ausencia del Estado en el control provoca que puedan llevar granos o droga.

- Es parte del problema y la solución es el propio Estado que debe controlarlo. Debe funcionar como funcionaba antes de que La Cámpora se hiciera cargo. Nosotros, como estado provincial, debemos mejorar el ingreso al puerto, que no tiene nada que ver con lo que es el complejo portuario de Rosario, que es el más grande del mundo. Los trámites son engorrosos, opacos, y nadie controla nada. Te insisto. Santa Fe puede mejorar y nosotros sabemos cómo hacerlo. Tenemos a los mejores especialistas en materia de Seguridad, Educación, Justicia y Producción.

Losada plantea profundas diferencias con su principal rival, Maximiliano Pullaro.

- Otro tema que tuvo trascendencia pública fue el caso Vicentin. El Estado se metió, la quiso intervenir, luego no lo hizo, pero quedó en claro que tenía muchísimos problemas económicos, problemas con quienes le abastecían los granos y hasta se suicidó un miembro de su directorio…

- Es un tema que está en la Justicia y está bien que se investigue.



- ¿Solo eso? Avellaneda se movilizó, su intendente dijo públicamente que eso afectó a todo el pueblo y a la región…

- Dionisio Scarpin era el intendente y hoy es mi compañero para acompañarme a recuperar Santa Fe. Lo que se defendía era la propiedad privada. Era evitar que La Cámpora se metiera en la propiedad privada. Y Dionisio decía claramente que el mismo Estado que no puede ni cortar el pasto de la ruta quería venir a manejar Vicentin. Una locura. Haremos la provincia agroindustrial más importante del país. Será la número 1 en este aspecto, trazando una relación entre lo público y lo privado para que todos podamos vivir y trabajar mejor y la provincia pueda generar los recursos que son vitales para su desarrollo.