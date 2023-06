Se recrudece la interna de Juntos por el Cambio en San Isidro

El precandidato a intendente de San Isidro, Ramón Lanús, denunció un hecho de violencia en el distrito respecto a un joven que repartía folletos suyos y de la precandidata a presidenta por el PRO, Patricia Bullrich, y le adjudicó la situación de inseguridad al actual mandatario Gustavo Posse. El damnificado fue golpeado con un palo de aluminio en Avenida de Mayo a las 12.

Lanús expresó: "Hago directamente responsable de la seguridad de cada uno mis militantes. A JONY LE PEGARON CON UN BATE DE ALUMINIO. Estas cosas no nos representan. Hago directamente responsable a Gustavo Posse de la integridad física de mis militantes. Se pasó un límite. No nos vamos a dejar amedrentar".

El joven detalló: "Estaba volanteando y vino alguien en moto y me sacó una foto. A los cinco minutos, vienen tres personas. Una se me acerca a mí y otros dos a mi compañero. Me dice que le de todo y pensé que me iba a robar. Me tiró para atrás, sacó un palo de aluminio y me arrancó a pegar. Me dio golpes en la cabeza y se fue. Sólo me sacaron la pechera con los volantes".

A JONY LE PEGARON CON UN BATE DE ALUMINIO. Estas cosas no nos representan. Hago directamente responsable a Gustavo Posse de la integridad física de mis militantes. Se pasó un límite. No nos vamos a dejar amedrentar. pic.twitter.com/vzAzwVyB8N — Ramón Lanús (@RamonLanus) June 29, 2023

Se trata de un acto que eleva la tensión en la interna de Juntos por el Cambio en el Partido de San Isidro. Lanús es el precandidato de Bullrich y compite contra la concejal e hija del actual intendente, Macarena Posse, ya que su padre irá por la precandidatura para la vicegobernación bonaerense de la mano de Diego Santilli.

Hace una semana, el postulante de La Fuerza del Cambio decía que "la seguridad es algo que en San Isidro está mal, la gente está cambiando conductas de la vida cotidiana porque no se siente cuidada".

"El 13 de Agosto a la noche lo primero que voy a hacer es ir a donde este Macarena Posse para abrazarla y empezar a ver como hacemos para trabajar juntos. Eso voy a hacer yo cuando ganemos, porque estoy convencido de que vamos a ganar la PASO", sumó en diálogo con La Noticia Web.

Qué dijeron desde la intendencia

Tras conocerse la noticia y las posteriores acusaciones de Lanús contra el intendente Posse, desde su entorneo comunicaron oficialmente: "Tomamos conocimiento de lo ocurrido y nos pusimos a disposición para aclarar este lamentable hecho de violencia. Fue el municipio quien realizó la denuncia en la Comisaría 8va y se está colaborando con la Justicia para dar con los agresores señalados por Jonathan".

Asimismo, informaron que hay un video en el que se puede observar la agresión, que ya está en manos de la Justicia, y en el que parece advertirse que nadie le saca los panfletos ni la pechera al joven, sino que lo van a buscar directamente para agredirlo.

Además, contaron que Gustavo Posse ya visitó a Jonathan, el joven agredido.