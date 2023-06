Horacio Rodríguez Larreta evitó ir al choque con Bullrich y le bajó el tono a la interna

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, prefirió hoy no escalar el conflicto con su contrincante en la interna, Patricia Bullrich, quien ayer lo acusó de "ventajero total y oportunista que hace cualquier cosa por un voto", aumentando el grado de tensión en la coalición opositora en el inicio de la campaña electoral con vistas a las PASO.

"Nunca contesto ni me meto en acusaciones personales por más que otros y otras lo hagan conmigo. Tomo la unidad como valor primero", dijo Larreta en la ciudad de Corrientes, donde se presentó esta mañana con su compañero de fórmula Gerardo Morales y el gobernador Gustavo Vadés, para exponer sus propuestas en el campo del trabajo.

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que, si llega acceder a la candidatura de Juntos por el Cambio y, luego, a la Presidencia, aquellos que reciben un plan social "deberán anotarse en una bolsa de trabajo y, en el caso de que rechacen el segundo ofrecimiento que se les haga, perderán el plan si no aceptan" el puesto laboral.

Horacio Rodríguez Larreta dio detalles de algunas iniciativas que aspira a impulsar en caso de llegar a la Casa Rosada.

En tanto, Larreta prefirió no contestar las acusaciones que ayer le hizo Bullrich en declaraciones a Clarín. "Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quién fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", había dicho ayer Bullrich.

La referente del grupo de los "halcones" del PRO remarcó: "Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto".

Las declaraciones de Bullrich se produjeron luego de que Larreta afirmara que la exministra de Seguridad propone el mismo "modelo" que ya "fracasó" durante la administración de Macri entre 2015 y 2019.

La nueva propuesta de Horacio Rodríguez Larreta

Rodríguez Larreta aseguró que en la campaña electoral "la diferencia la hace el cómo, las propuestas concretas". "Todos los candidatos van a decir ´vamos a generar trabajo´, pero van a ser títulos grandilocuentes que no significan nada", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Acompañado por su compañero de fórmula, Gerardo Morales, el referente del PRO subrayó que "la diferencia la hace el cómo" y remarcó: "Nosotros vamos a ir al cómo, con propuestas concretas". Horacio Rodríguez Larreta dio detalles de algunas iniciativas que aspira a impulsar en caso de llegar a la Casa Rosada.

Al señalar que si es Presidente, impulsará "grandes revoluciones", como en el mundo laboral, Rodríguez Larreta indicó que pondrá sus esfuerzos en "dos pilares: generar más trabajo formal, facilitando la creación de empresas y bajando impuestos nacionales; y terminar con la industria del juicio laboral". Así, el postulante presidencial contó que apunta a "formalizar tres millones de personas", así como ratificó su intención de modificar el régimen de multas.

Otra de las iniciativas que quiere impulsar es extender el período de prueba de tres a seis meses: "Es clave para las PyMEs. Si logramos que cada PyME contrate a una persona más en nuestro período de Gobierno, el empleo privado puede crecer más que en los trece años anteriores. Es un objetivo cumplible".

"Un fondo de cese para los empleados de alta rotación, como gastronomía, turismo. Van a tener un ingreso cuando terminen su contrato y a los se les da previsibilidad y reglas claras", añadió.