Dietas, viáticos y roles: las polémicas detrás de la elección del Parlasur

El 13 de agosto se llevarán a cabo las elecciones nacionales PASO, donde el atractivo principal es la categoría de presidente y vicepresidente de la Nación. También se elegirán diputados nacionales en los 24 distritos y en ocho provincias senadores. Sin embargo, existe otro sufragio que la ciudadanía deberá tener en cuenta: la representación nacional y la de cada jurisdicción en el Parlamento del Mercosur, o comúnmente denominado Parlasur, con 43 postulantes. En las listas de Juntos por el Cambio y en la de Unión por la Patria se destacan algunas presencias. En el medio, existen cuestionamientos y judicializaciones en lo que refiere a materia de financiamiento de quienes ocupan una banca. Los miembros no cobran dieta (sí viáticos) y se reúnen una vez por mes en Montevideo, Uruguay, aunque este año apenas lo hicieron cuatro veces.

En un principio, es pertinente explicar la composición del Parlasur. Se trata del órgano legislativo del Mercosur, el bloque subregional compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El Parlasur fue creado en el 2006 (entró en funcionamiento en 2007) para reemplazar la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC). A diferencia del parlamento europeo, no tiene potestades supranacionales (que está por encima del ámbito de los gobiernos e instituciones nacionales y que actúa con independencia de ellos). Se emiten opiniones, declaraciones y se redactan informes, lo cual suele despertar críticas en relación a su verdadera utilidad. Incluso, algunos consideran que es el destino de quienes quedaron afuera de las listas para el Congreso o que quieren obtener fueros mediante la banca.

En Argentina, son 43 los representantes. 24 son regionales, es decir de cada jurisdicción, y 19 surgen de la lista única de parlamentarios nacionales que acompaña a cada candidato a presidente. A la hora de visualizar la boleta, la lista de parlamentarios nacionales toma un rol protagónico al encontrarse al lado de la fórmula. El aspirante regional va al final, después de senadores (si hubiera) y diputados.

La última elección de parlamentarios del Mercosur fue en 2015. El método de voto directo de los miembros del Parlasur había sido dispuesto por el Congreso en 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Con el correr del tiempo, y con Mauricio Macri en Casa Rosada, se puso en suspenso luego de que surgiera una polémica por los gastos de funcionamiento y la forma de selección. La cuestión quedó judicializada

En una resolución de abril de 2019, la Argentina y sus socios del Mercosur acordaron unificar a futuro la fecha de elecciones de parlamentarios en toda la región y suspender la elección directa en cada país según su propia agenda electoral. Al día de hoy solamente Argentina y Paraguay eligen directamente. En consecuencia, en 2019 -cuando ganó Alberto Fernández- no se votó la categoría Parlasur, por lo que sería la primera vez en 8 años que se volverá a emitir este voto.

La diputada nacional del PRO Silvia Lospennato reflotó la discusión en el Congreso durante una de las últimas sesiones de la Cámara baja. En diálogo con MDZ, aseguró sobre el financiamiento del Parlasur: "El costo para convocar una elección en una categoría determinada es el que estipula la ley electoral. El Ministerio del Interior, al que le pedí en el último informe del jefe de Gabinete que me comunicara el costo de la elección directa (aporte público para campaña y aporte por boletas), me respondió que hasta que no estuvieran presentadas las listas no podía hacer ese cálculo. Y eso es solo para elegirlos. Luego los viáticos que ya se están pagando y cuando se resuelva el tema habrá que sumar el costo de las dietas, que están en la ley. El debate no es si las dietas se pagan o no, sino quién las paga: si el Mercosur a través del aporte de los países o directamente el Poder Ejecutivo Nacional. En ambos casos el dinero sale del Tesoro, es decir, de los impuestos de los ciudadanos vía aporte al Mercosur o de forma directa en el presupuesto nacional".

Existe también el temor de que a partir de la elección de parlamentarios del Mercosur se produzca una lluvia de juicios por parte de quienes no cobraron su dieta en los últimos cuatro años. El representante correntino Alejandro Karlen logró en 2018 que la Justicia le ordene al Estado que le pague 8 millones de pesos. El caso está en la Corte Suprema. Llegó a esa instancia con un fallo favorable de la Cámara Nacional Electoral para que el Estado argentino le abone de forma retroactiva a los parlamentarios las dietas que fija la ley 27.120, que es equivalente a la dieta de los diputados nacionales.

#AgenciaPARLASUR uD83DuDCE2Se realizó la LXXXVII Sesión, donde asumió el Parlamentario uruguayo Mario Colman como Presidente del PARLASUR.

Fueron aprobados una serie de proyectos, entre ellos, la Declaración sobre el estado de las negociaciones #MERCOSUR-UE.

uD83DuDD17https://t.co/cOzwhYpi3m pic.twitter.com/okb9pFqQ6k — Parlamento MERCOSUR (@PARLASUR) June 26, 2023

Nombres "distinguidos"

En la lista de Unión por la Patria, que tiene a Sergio Massa y Juan Grabois como precandidatos en la categoría de presidente de la Nación, en la sección de Parlasur resaltan algunas presencias. Por ejemplo, la cantante y exministra de Cultura Teresa Parodi; el gremialista y actual Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel; la extitular del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Victoria Donda; la asesora de Alberto Fernández y secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini; el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; y el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.

La lista completa: Teresa Parodi, Mariano Arcioni, Victoria Donda Perez, Gabriel Fuks, Cecilia Nicolini, Franco Metaza, Marina Femenia, José Ignacio De Mendiguren, Claudia Gil Lozano, Martín Marinucci, Karolina Bobadilla, Juan Pablo López Baggio, María Del Carmen Alarcon, Roberto Baradel y Teresa Rioseco. Victoria Donda regresa al escenario nacional luego de haber sido apartada del INADI.

A la hora de hacer mención a Juntos por el Cambio, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich también tienen sus "perlitas" para el Parlasur. "El Cambio de nuestra vidas", con el jefe de Gobierno porteño al frente, lleva a Elisa "Lilita" Carrió como cabeza de lista, luego de que la dirigente de la Coalición Cívica ARI retirara su postulación a la Presidencia. En tanto, el secretario de Asuntos Públicos de CABA, Waldo Wolff, es otro de los destacados.

Elisa Carrió, Waldo Wolff, Paola Di Chiaro, Ángel Rozas, Laura Sesma, Sergio Abrevaya, Carolina Maccione, Federico Pezz, Elisa Carca, Juan Colombo, María Cristina Zuccardi, Angelo Cornaglia, María Margarita Djedjeian, Nicolás Bertini, Victoria García Labari, Francisco Resnicoff, Micaela Fuhr Carreño, Ricardo Lagorio y Vanina Squettino, es la nómina completa.

Por el lado de Patricia Bullrich, su lista titulada "La Fuerza del Cambio" tiene un "plato fuerte" en su arranque. Concretamente, el actor de 83 años vinculado al radicalismo Luis Brandoni, quien tendrá su cara en la boleta.

Lo acompañan Lilia Puig, Álvaro de Lamadrid, Camila López Badra, Lucas Incicco, Julieta Altieri, Nicolás Simone, Constanza Massina, Humberto Benedetto, Ana Vasquez Pereda, Emilio del Guercio, Yassmin Hassan, Paolo Barbieri, Alejandra Svetaz, Diego Marrero, Evangelina Piva, Benjamin Larsen, Tanya Núñez y Víctor Veleff. El actor Luis Brandoni encabeza la lista de Patricia Bullrich.

Polémicas

En 2015, el Frente para la Victoria llevó en los primeros comicios Parlasur al actual ministro de Defensa, Jorge Taiana; al jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi; el ahora diputado nacional Eduardo Valdes y la dirigente de Tupac Amaru Milagro Sala, que no llegó a asumir su banca debido a que fue detenida y posteriormente encarcelada.

Cambiemos hizo lo propio con Mariana Zuvic, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y Lilia Puig de Stubrin. Rodríguez Simón, exasesor judicial macrista, se encuentra prófugo en Uruguay desde 2020 en el medio de una investigación llevada adelante por parte de la Justicia argentina.