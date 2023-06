Parlasur: la boleta testimonial que estará en el cuarto oscuro y pocos conocen

Las elecciones nacionales PASO de agosto no solamente tienen como atractivo principal a la categoría de presidente y vicepresidente de la Nación, sino que, también, se elegirán diputados nacionales en los 24 distritos y -en algunas localidades- senadores. Pero, además existe otro sufragio que la ciudadanía deberá tener en cuenta: la representación de cada jurisdicción en el Parlamento del Mercosur, o comúnmente denominado Parlasur, con 43 postulantes. En el caso de Mendoza, se renueva la banca que actualmente ocupa el empresario Emilio Magnaghi, antes de que renunciara a dicha función el actual vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), Gabriel Fidel. Cada precandidato presidencial también escoge 19 a nivel nacional, más allá de la competencia de cada provincia.

Qué es el Parlasur

El Parlasur está rodeado de particularidades, pero primero es pertinente explicar un poco su composición. Se trata del órgano legislativo del Mercosur, el bloque subregional compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El Parlasur fue creado en el 2006 (entró en funcionamiento en 2007) para reemplazar la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC). A diferencia del parlamento europeo, no tiene potestades supranacionales (que está por encima del ámbito de los gobiernos e instituciones nacionales y que actúa con independencia de ellos). Se emiten opiniones, declaraciones y se redactan informes, lo cual suele despertar críticas en relación a su verdadera utilidad. Incluso, algunos consideran que es el destino de quienes quedaron afuera de las listas para el Congreso o que quieren obtener fueros mediante la banca.

En Argentina son 43 los representantes. 24 son regionales, es decir de cada jurisdicción, y 19 de la lista única de parlamentarios nacionales según el candidato a presidente. A la hora de visualizar la boleta, la lista de parlamentarios nacionales toma un rol protagónico al encontrarse al lado de la fórmula. El aspirante regional va al final.

"El Parlasur sirve para poder llevar la voz de los distintos pueblos de los países del Mercosur. Tiene representantes de comisiones que trabajan en estos aspectos como economía, educación, infraestructura, relaciones internacionales, etc.. Es un lugar donde se debate y se puede mejorar el proceso de integración regional. Como mendocino, yo llevé, por ejemplo, temas de exportación a Brasil, temas de pasos limítrofes, infraestructura, entre otros", señaló Gabriel Fidel, electo en 2015. Y agregó que "en los últimos años no tuvo la misma virtud de antes. Ha estado todo sometido a los vaivenes políticos. La integración es entre países y Estados, no entre fuerzas políticas afines".

Controversias

La última elección de parlamentarios del Mercosur fue en 2015. El método de voto directo de los miembros del Parlasur había sido dispuesto por el Congreso en 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Con el correr del tiempo, y con Mauricio Macri en Casa Rosada, se puso en suspenso luego de que surgiera una polémica por los gastos de funcionamiento y la forma de selección. La cuestión quedó judicializada

En una resolución de abril de 2019, la Argentina y sus socios del Mercosur acordaron unificar a futuro la fecha de elecciones de parlamentarios en toda la región y suspender la elección directa en cada país según su propia agenda electoral. Al día de hoy solamente Argentina y Paraguay eligen directamente. En consecuencia, en 2019 -cuando ganó Alberto Fernández- no se votó la categoría Parlasur, por lo que sería la primera vez en 8 años que se volverá a emitir este voto.

La diputada nacional del PRO Silvia Lospennato reflotó la discusión en el Congreso durante una de las últimas sesiones de la Cámara baja. En diálogo con MDZ, aseguró sobre el financiamiento del Parlasur: "El costo para convocar una elección en una categoría determinada es el que estipula la ley electoral. El Ministerio del Interior, al que le pedí en el último informe del jefe de Gabinete que me comunicara el costo de la elección directa (aporte público para campaña y aporte por boletas), me respondió que hasta que no estuvieran presentadas las listas no podía hacer ese cálculo. Y eso es solo para elegirlos. Luego los viáticos que ya se están pagando y cuando se resuelva el tema habrá que sumar el costo de las dietas, que están en la ley. El debate no es si las dietas se pagan o no, sino quién las paga: si el Mercosur a través del aporte de los países o directamente el PE nacional. En ambos casos el dinero sale del tesoro, es decir, de los impuestos de los ciudadanos vía aporte al Mercosur o de forma directa en el presupuesto nacional".

Existe también el temor de que a partir de la elección de parlamentarios del Mercosur se produzca una lluvia de juicios por parte de quienes no cobraron su dieta en los últimos cuatro años. El representante correntino Alejandro Karlen logró en 2018 que la Justicia le ordene al Estado que le pague 8 millones de pesos. El caso está en la Corte Suprema. Llegó a esa instancia con un fallo favorable de la Cámara Nacional Electoral para que el Estado argentino le abone de forma retroactiva a los parlamentarios las dietas que fija la ley 27.120, que es equivalente a la dieta de los diputados nacionales.

Los precandidatos mendocinos

Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez -que tienen lista unificada en Mendoza- llevan en esta parte de la boleta a Roberto Ríos, quien se desempeña como funcionario de la Ciudad bajo la órbita de Ulpiano Suarez.

La Libertad Avanza, espacio que tiene a Javier Milei como cabeza de boleta presidencial, en Mendoza será Jorge Santilli, vicepresidente del Partido Libertario local, licenciado en Turismo y Especialista en Administración Gerencial. Se desempeña en la industria hotelera mendocina. El mendocino Francisco García Gabrielli también figura en el espacio de Milei, pero en la lista nacional de 19 parlamentarios.

Roberto Ríos junto a Rodolfo Suarez y Ulpiano Suarez.

En el caso de Unión por la Patria, con Sergio Massa como precandidato a jefe de Estado nacional, lo hará Lautaro Cruciani, un integrante del Movimiento Evita que recientemente se presentó como precandidato a intendente de Guaymallén y no logró triunfar en la interna. Por su parte, Protectora -espacio conducido por José Luis Ramón- tendrá su boleta corta en el cuarto oscuro. En lo que refiere al Parlasur, el aspirante es Eber Pérez Plaza, actual diputado nacional del Frente de Todos que ingresó al Congreso luego de renunciara a su banca el difunto dirigente maipucino Alejandro Bermejo. Lautaro Cruciani.

Por el lado del Frente de Izquierda Unidad, que irá a la interna entre Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO), los aspirantes al Parlasur son: Franco Ricco, licenciado en comunicación social y coordinador de los equipos técnicos sobre vitivinicultura del PTS en Mendoza. Nicolás Fernández (del MST) lo hace en la lista de Solano.

Libres del Sur lleva al neuquino Jesús Escobar como aspirante para llegar a Casa Rosada. En suelo mendocino, la categoría Parlasur fue cubierta por Silvina Anfuso, concejala de Cambia Mendoza en Godoy Cruz y ex directora de Género de la provincia.

El cordobés Juan Schiaretti, con su partido Hacemos por Nuestro País, presentó a Lucio Chaves, dirigente oriundo de Tunuyán que fue candidato a concejal en 2021 por Compromiso Federal y que antes se desempeñó como subsecretario de Seguridad y director de la Penitenciaría provincial.