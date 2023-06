La oferta electoral giró a la derecha para adecuarse a la demanda de la sociedad

La influencia de fenómenos como el de Bukele y los movimientos que lideran Donald Trump y Jair Bolsonaro llegaron a nuestra fronteras. La mayoría de los analistas de opinión pública consultados por MDZ coinciden en destacar que estamos frente a un fin de ciclo y que la oferta electoral ha girado a la derecha para adecuarse a lo que demanda la sociedad.

No es casual que los principales protagonistas del escenario electoral sean Javier Milei y Patricia Bullrich. Además, Horacio Rodríguez Larreta optó por ofertar en la provincia de Buenos Aires una lista donde lo acompañan José Luis Espert, Cinthya Hotton y Miguel Pichetto, tres exponentes de la derecha local. Y Cristina Fernández de Kirchner se resignó a poner en la cancha al candidato más centrista de su espacio que es Sergio Massa.

“Estamos viviendo un cambio de época, donde las ideas de equidad e igualdad que promovían la patria grande socialista están relegadas a la libertad y el orden que promueven referentes internacionales como Bukele”, dice el consultor Cristian Buttié. “La libertad y el orden son ideas efectivas para las PASO y una primera vuelta, pero en las instancias de ballotage la gente se vuelve al centro como pasó en Chile, Colombia y Brasil”, agrega el titular de CB Consultores.

El consultor Gustavo Marangoni aporta otro concepto. Considera que “más allá de derecha o izquierda, lo cierto es que los candidatos son más market friendly y expresan algo diferente al kirchnerismo en la última década y media”. “Quedaron propuestas más al centro como Rodríguez Larreta, Juan Schiaretti y el propio Sergio Massa, con sus malabares intentarán transitar ese mismo universo conceptual. Evidentemente hay un espacio sobreofertado que puede canibalizarse”, describe Marangoni.

“La Libertad Avanza se ha transformado en una especie de mojón ideológico que ha instalado de modo polemizante los grandes ejes que representan una oferta casi de ultra derecha”, describe Mario Riorda, consultor y estratega electoral. También plantea que “lo mismo ocurre con las consignas de Larreta y Bullrich sobre el cambio para toda la vida o el cambio en serio y el peronismo oferta al candidato más centrista que hubiera podido imaginar, así que evidentemente hay un giro a la derecha muy competitivo”.

También coincide el encuestador Lucas Romero respecto al giro a la derecha “por la irrupción de Javier Milei que modifica el escenario electoral de 2019 y Bullrich que expresa una visión más liberal dentro de JxC”. Romero destaca que el giro es hacia el liberalismo “luego de la dominancia de las ideas estatistas de los últimos veinte años que terminaron fracasando”. Además, agrega que “la oferta electoral no contempla al votante más progresista, con lo cual puede generarse una oportunidad histórica para la izquierda si deja de pegarle a Milei y se decide robarle votos a Unión por la Patria”.

Por último, el consultor Carlos Fara discrepa con la visión de sus colegas y no ve un corrimiento hacia la derecha en la sociedad. “El 70% de la gente está en contra de la dolarización y del cierre del Banco Central; si la gente pide autoridad porque hay desorden es otra cosa”, precisa el encuestador. Y agrega que “la sociedad está más cerca de una postura de centro más moderado. El fenómeno de Milei se basa en un público cansado y poco ideologizado y los de Bullrich no están de acuerdo con las ideas que expresa el libertario, por eso no diría qué hay un corrimiento a la derecha”.