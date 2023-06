Javier Milei sigue despegándose de sus referentes en las provincias

A cuatro días de las elecciones en la provincia de San Juan, el precandidato presidencial Javier Milei se desligó de los candidatos que lo apoyan en el distrito. Afirmó que no tiene ningún postulante para la gobernación y que el hecho de sacarse fotos con dirigentes "no significa nada". Hay cuatro apuntados que manifiestan estar ligados al libertario: Yolanda Agüero, Paola Miers y Agustín Ramírez por el Frente Desarrollo y Libertad y Sergio Vallejos por Evolución Liberal.

El economista expresó en diálogo con Canal 8 lo siguiente: "Hago caminatas por todo el país e incluso en San Juan, pero yo no propuse ningún candidato y sacarme fotos no significa nada. No estamos participando en la contienda electoral en San Juan”.

Cercanos al diputado destacaron: "El espacio no participa en San Juan. Al igual que en Córdoba y Chaco, hay espacios que reivindican a Milei pero desde La Libertad Avanza no se les dio apoyo. Las únicas elecciones que faltan y participamos son en las no-unificadas en Chubut para Treffinger y después en la unificada con Marra (Ciudad), Píparo (Provincia) y Etchevehere en Entre Ríos".

Sumaron también que Milei hizo la caminata solo y lo mismo aplicó para la conferencia de prensa cuando fue a la provincia de San Juan. "Si apoya a un candidato, suele hacer todo en conjunto. Esta vez no fue así", agregaron.

A modo de reacción, Ramírez señaló que “lo que dijo seguramente está vinculado al episodio que se vivió con Sergio Vallejos. Hay que pensar que ADN (NdR: Partido integrante de Desarrollo y Libertad) es uno de los firmantes de la Libertad Avanza a nivel nacional y por eso es imposible que nos desconozca”.

Miers sumó que “claramente Javier (Milei) hizo referencia a Sergio Vallejos. No es que nos desconoció, y prueba de esto es que su hermana Karina fue la que firmó la autorización para que desde Desarrollo y Libertad podamos usar la imagen de él y el logo del partido nacional”.