Janina Ortiz y su abogada dieron detalles de la investigación del ataque

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, Janina Ortiz, declaró este miércoles ante la justicia en el marco de la causa que investiga el ataque que sufrió el pasado 20 de junio en las inmediaciones de su vivienda. Tras la declaración, la funcionaria municipal y pareja del intendente Daniel Orozco dio detalles sobre la investigación junto a su abogada.

En una conferencia de prensa, Ortiz y su defensora, María Elena Quintero, se refirieron al hecho sucedido la semana pasada en el que un individuo no identificado atacó a golpes de puño a la funcionaria municipal.

Luego de dar testimonio ante el fiscal Darío Tagua, relató que el día del ataque había ido a realizar compras junto a la concejal Priscila Maturano y una colaboradora Mayra Farías, cuando fue agredida por un sujeto que le habría gritado que retire una denuncia contra Francisco Lo Presti, candidato a intendente de Las Heras por Cambia Mendoza.

“Hoy manifesté que me dijo muchas cosas y no todas recuerdo. Las que recuerdo cuando se abalanza encima mío son las de que cerrara la boca, que me callara, que dejara de hablar que cerrara las redes y al irse dijo que retirara la denuncia contra Lo Presti. Luego de la denuncia que yo hago a dos personas de su confianza, su concejal me denuncia a mí”, apuntó la secretaria de Gobierno.

En este sentido, afirmó que desde enero viene sufriendo amenazas y hostigamiento, en el marco de una tensa interna política en el municipio que se intensificó con la salida de Orozco del oficialismo y su postulación a vicegobernador por La Unión Mendocina.

“Yo trabajo desde los 18 años y tengo una hermosa casa pegada al Barrio Santa Teresita. Yo vivía tranquila hasta que en enero se mudó un barra y también militante de Lo Presti cerca de mi domicilio. A Daniel le rompieron innumerable cantidad de veces los vidrios del auto, golpeaban a la noche mi portón, tiraban la basura en el hall de mi casa, con lo cual yo tuve que apurarme a irme a vivir a esa otra casa, buscando tranquilidad. Yo me había mudado a Guaymallén”, manifestó Ortiz.

La funcionaria agredida responsabilizó a dirigentes políticos radicales y a algunos medios por lo sucedido. “No digo que ellos los hayan mandado pero alimentan ese odio, porque cuando yo denuncié a este señor vio como esa causa durmió y no pasó nada y eso es darle impunidad a esa gente”, indicó y sostuvo que alimentan “el clima de impunidad que se vivió y de hostilidad y de violencia política hacia la mujer”.

“No es Las Heras-gate, es Mendoza-gate lo que está pasando y hay un clima impunidad. Y yo responsabilizo de ese clima de violencia y de impunidad gestionado desde esferas más altas y responsabilizo también a algunos medios que pasan a dar la dirección de mi casa”, expresó. María Elena Quintero, abogada de Janina Ortiz. Foto: Alf Ponce Mercado.

Por su parte, la abogada María Elena Quintero se refirió al testimonio en la causa de una vecina que no hizo referencia a la amenaza verbal que habría realizado el agresor. “La testigo ve una parte del hecho y dijo lo que ella pudo percibir a partir de lo que ella vio. Ella vio cuando Janina queda golpeada y busca una silla para poder auxiliarla. Ella no escuchó lo que se le decía pero tampoco vio el hecho en su totalidad”, aclaró.

Por otro lado, sostuvo que sí ratifica el hecho y hay cámaras de seguridad que toman al individuo que actuó y están todas las líneas investigativas abiertas para tratar de esclarecer. Lo cierto es que también hay otra testigo que tampoco ha sido identificada aún, que también tendrá que declarar en la causa”.

Al respecto, remarcó que “el hecho existió para aquellos que lo ponen en duda y nosotros a partir de hoy hemos ingresado como querellantes particulares. En las cámaras se lo ve al atacante pero la imagen no es nítida y por eso se están pidiendo las cámaras privadas y de un micro que pasa para poder individualizar al sujeto”.

La abogada concluyó señalando que “como hipótesis no sabemos de dónde puede haber venido la agresión, si ha sido mandado, si es de las barras bravas que ya la tenían amenazada o si es alguien que en soledad ante tanta insistencia de violencia haya ido sin que lo haya mandado nadie”.