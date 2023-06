El poderoso gremio en el que una pareja busca la re-reelección

Cuatro días antes de las elecciones PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) nacionales, el gremio estatal más importante del país, ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) tiene comicios en todas las provincias y elige la nueva conducción nacional. En Mendoza, Roberto Macho y su pareja, Adriana Iranzo, que dirigen el gremio desde 2015, apuntan a renovar el mandato por cuatro años más por la lista Verde Anusate. La oposición está representada por la lista Verde Malbec agrupación Vicente Frezza, y disputan la conducción Joaquín Tolosa (actual secretario general de la seccional Luján de Cuyo) como secretario general y Roxana Estrella (Tunuyán) como adjunta. La elección se da en medio de movimientos en el gremio a nivel nacional que afectan a Mendoza; discusiones con otros sindicatos locales por la cuota solidaria que les cobra ATE a sus afiliados por los acuerdos firmados en paritaria; causas judiciales y el proceso paritario.

El estatuto de ATE a nivel nacional marca que cada cuatro años hay elecciones. Que en agosto es la votación y a fin de año, asumen las nuevas autoridades. Este año, son el miércoles 9 de ese mes y además del consejo directivo nacional, se elige la conducción en todas las provincias argentinas. En el caso de Mendoza, además, se votan las conducciones de las 7 seccionales que la integran: Malargüe; San Rafael; San Carlos y Tupungato; Luján de Cuyo; San Martín; Este- Norte. Esta elección tiene la particularidad de contar con un estatuto nacional reformado que establece como obligatoria la paridad de género. “Fue algo que impulsamos desde Mendoza y que ya figura en el estatuto nacional. Nos preguntábamos por qué si nuestras afiliadas en su mayoría son mujeres no se veían representadas en la conducción. Por lo tanto, se estableció que las listas deben llevar en la mitad de sus cargos a mujeres y el binomio de la conducción debe ser un hombre y una mujer o viceversa”, dijo a MDZ el secretario de Comunicación de la actual comisión directiva, Roberto Podio.

La lista oficialista está integrada por la misma conducción que gobierna desde 2015. Es decir, Macho como secretario general e Iranzo como secretaria adjunta. Son pareja y tienen hijos en común. Pertenecen a la lista Verde Anusate. A nivel nacional, son críticos del actual secretario general de ATE Hugo Cachorro Godoy. Por otro lado, según pudo saber este diario, Iranzo estuvo a punto de ser la candidata a secretaria adjunta de Rodolfo Aguiar (rionegrino, actual secretario adjunto de ATE nacional) que busca conducir el gremio nacional, pero no consiguió los consensos necesarios. La pelea en ATE nacional es no sólo por representación sino también por un detalle no menor: existe una única cuenta bancaria que maneja el gremio a nivel nacional y quien tiene la contraseña, concentra casi todo el poder. Macho e Iranzo tienen muchas chances de ser reelectos aunque desde la oposición no creen que estén en una batalla perdida. La lista oficialista se repite en todas las seccionales, a excepción de Luján de Cuyo que conduce Tolosa y en Tunuyán que está Estrella pero hay intervención provincial.

La bandera de la conducción, para volver a ser reelecta, es haber sostenido el ámbito paritario para los acuerdos salariales. En ese sentido, poco después de las elecciones, a mediados de agosto, tendrán una instancia donde ya pactaron sentarse con el Gobierno para mejorar adicionales por cada una de las reparticiones que representan. Los críticos de Macho, en cambio, ven que detrás de cada espacio paritario hay acuerdos que se firman con el Gobierno y que engrosan las arcas del sindicato en perjuicio de los trabajadores no sólo de ATE, sino también de afiliados a otros gremios. “ATE estableció en convenio con el Gobierno provincial que podía cobrar una cuota solidaria a afiliados a otros gremios que no hayan acordado en paritarias, por el sólo hecho de sentarse en la mesa de negociación. Es decir que no sólo por los acuerdos paritarios le cobra una cuota solidaria a los no afiliados representados por ATE sino también a afiliados a otros gremios, quienes además del descuento en el sueldo por la cuota sindical tuvieron que sufrir la retención del 3% del bruto por el acuerdo hecho por ATE. Esta situación generó muchísimas críticas. Esto es con lo que debemos terminar”, sostuvo Tolosa en diálogo con MDZ.

La conducción de Macho e Iranzo, de acuerdo a lo que contó Podio, adquirió en esta gestión un camping propio del que pueden disfrutar los afiliados en el Carrizal sin ningún costo, que además tiene cabañas. “Tiene la particularidad de estar adaptado para personas con discapacidad”, sostuvo el gremialista. El camping, que fue el primero que tiene ATE, cuenta también con un salón de usos múltiples y una pileta grande. En San Rafael y en San Martín, hay espacios similares. Además, el sindicato tiene convenios con otros lugares e incluso en otros rubros, como comercios minoristas. También hacen acuerdos con otros sitios del país para que los afiliados vacacionen a un menor costo que si lo hicieran si ser parte del gremio estatal más grande de Argentina. Durante estos años, Macho e Iranzo fueron imputados por cortes de ruta y el año pasado, pasaron unos días en prisión por acumular causas por ese motivo.

La cantidad de afiliados al gremio es un tema en discusión en la campaña. Podio sostiene que son alrededor de 30.000, entre los que incluye a integrantes no sólo de reparticiones provinciales, sino también de organismos nacionales y municipalidades ya que el gremio parita también en esos ámbitos. Tolosa, por su parte, acusa a la conducción de “inflar los padrones”. Asegura que el Gobierno provincial le paga el sueldo a 7.877 afilados a ATE. Sin embargo, en los padrones, de acuerdo al gremialista figuran más de 13.000. “Hay 6.000 que no se sabe de dónde salen”,acusa. Tolosa y Estrella- cuya seccional de Tunuyán fue intervenida por la conducción provincial-, entre otros dirigentes, han llevado adelante causas judiciales contra Macho e Iranzo. Ahora, se ilusionan con poder ganar el sindicato. Tienen como nombre de lista el de un histórico dirigente, el del fallecido Vicente Frezza, ex compañero de vida de otra histórica: Raquel Blas, quien está enemistada por Macho.