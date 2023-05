Roberto Macho: "Vamos a recuperar un sindicalismo federal que dé el ejemplo"

Roberto Macho es docente, mendocino y secretario general de ATE en Mendoza. Expresa una mirada federal de la lucha gremial, lo que le costó estar detenido durante la pandemia. Cree en una mirada más amplia y de género de la representación de los trabajadores y considera que está agotada la forma de trabajar de Hugo "Cachorro" Godoy. Cree que el gobernador de Mendoza y el Gobierno nacional no lograron los objetivos y por eso Oscar "Colo" de Isasi sólo representará la derrota en nombre de Axel Kicillof.

"Falta debate interno, falta saber qué queremos y a dónde vamos", dice durante un café con MDZ, donde plantea que las mujeres deben tener uno de tres cargos y evitar el machismo en el sindicato. La mitad actualmente en su sindicato es mujer y cree que el rol de la mujer es cada vez más necesario. Quiere más sindicalismo, pero más transparente, nacional y representativo.

- Tuvieron días complicados durante la pandemia, muchas luchas y detenciones.

- Muy duros y acordate que los períodos de ATE son de cuatro años. Nosotros hemos venido de un periodo de lucha del año 2020, cuando todo el mundo estaba en pandemia para que nosotros nos demos una idea, todo el mundo estaba en sus casas, todos nosotros estamos peleando en la calle con los municipales en Capital. Claro, bien, ganamos el 150% de aumento salarial en el 2020, pero con 69 compañeros detenidos, presos en los calabozos, por estar en la calle.



- ¿Cuál es la situación de ATE hoy en la Argentina y cuándo se vota?

- Estamos en un proceso eleccionario. El mismo año en que se vota a presidentes y gobernadores en toda la Argentina, en ATE también se vota secretarios generales a nivel nacional del Consejo Directivo Nacional en todas las provincias y en todas las seccionales de las provincias. Hoy es el secretario general de ATE Cachorro Godoy, que tiene que dejar el mandato de ATE.

Se dirime en las urnas por el voto voluntario pero directo de los afiliados. Hay habilitados para votar más de 350.000 compañeros.

- ¿Qué plantean?

- Planteamos, diríamos, un proyecto y una política de lucha en cuanto a lo que vendría a ser el federalismo y la inclusión. Una democracia sindical en donde las provincias tengan voz y voto como corresponde. No estamos diciendo nada del otro mundo, que se respeten las asambleas, que se respete al Consejo, cosa que Cachorro Godoy hoy día no hace. Y no es que yo esté en contra de su conducción, yo siempre y toda mi vida he sido coherente en esto. En los últimos ocho años siempre en frente de él, en las reuniones de Consejo Directivo Nacional, planteándome la disidencia que tengo con respecto a sus prácticas.

- ¿Qué te distancia de él?

- La práctica, los hechos. Yo estuve preso el año pasado con la compañera Adriana en la penitenciaría provincial en Mendoza, para que esto se sepa, porque el Gobierno provincial quería que bajáramos las medidas de acciones directas y aceptar una propuesta ínfima de aumento salarial. Al no hacer esto comenzamos con los cortes, las movilizaciones, las protestas.

- ¿Qué respuesta tuviste del Gobierno nacional y los organismos de DDHH?

- Que ellos fueron los único que pudieron entrar en la penitenciaria, porque a los diputados y senadores de la provincia de Mendoza no los dejaban entrar siquiera para vernos y a mí me cambiaban cada cuatro horas de un pabellón a otro. Obviamente, un preso político, claramente. Al día de hoy así está manifestado, diríamos dentro de las denuncias, claro. Al secretario general de ATE, Cachorro Godoy, no lo veo en la provincia Mendoza, tampoco con 69 compañeros detenidos.



- ¿Cuál es la distancia entonces?

- Y, yo creo que ese es el tema, el federalismo. Nosotros no somos ni más ni menos que ningún compañero de acá de Capital Federal. Y esa mirada se traslada a su candidato Oscar "Colo" de Isasi, quien no respetó las decisiones de los trabajadores frente a los gobiernos de turno. Se postuló como diputado dentro de las internas del kirchnerismo que perdió y se va a postular seguramente a secretario general de nuestra ATE a nivel nacional, con la misma política de Cachorro Godoy. Y eso es lamentable porque primero necesitamos un debate político al interior de nuestra grandiosa ATE para ver qué es lo que queremos, a dónde estamos y hacia dónde vamos.

- ¿Qué cambiarías del criterio de Cachorro Godoy?

- Primero que nada todas las provincias tienen que tener voz y voto. Segundo, ATE es el único sindicato en la República Argentina que no tiene mutual y así todo tiene 400.000 afiliados. Tercero, el espacio de las mujeres no es un espacio de cupos si es de un 30%. Nosotros hemos logrado en el conjunto de los compañeros y compañeras cambiar que por primera vez en la historia un sindicato que ahora está obligado a tener un 50% de representación en los cargos de ejecutivo y legislativo. El que no presenta la lista así no puede ser candidato.

- Gracias

- Gracias a vos.