El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner tras su reunión con Daniel Scioli

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió en el Senado con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, luego del dramático cierre de listas de Unión por la Patria.

Luego del llamado telefónico que ambos compartieron en el marco de la inscripción de candidatos, se encontraron a solas en las oficinas de la titular del Senado.

El día que hablaron por teléfono habían quedado en verse personalmente, algo que se concretó este miércoles con el arribo de Scioli a la Argentina.

"Fue una buena reunión", dijo el exprecandidato a la salida del cónclave.

Por su parte, la vicepresidenta publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que dijo: "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales. Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre".

Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil.



Nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales.



Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me… pic.twitter.com/a5AgfdACIA — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 28, 2023

Y siguió: "Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer".

El lunes, en el acto que Cristina Fernández de Kirchner encabezó en Aeroparque junto a Sergio Massa, la vicepresidenta había declarado que "anoche hablé con Daniel Scioli, con quien siempre me unió una relación de respeto mutuo, siempre. Tuvimos una charla excelente. Voy a obviar la tarea de contar lo que hablamos, pero quiero decirles que parte de esto también se debe a una suerte de intervención que hay".