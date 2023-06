Aníbal Fernández aseguró que Sergio Massa bajará la inflación si es presidente

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, defendió este miércoles la gestión de Sergio Massa, lo calificó como "el futuro presidente" de la Argentina y aseguró que el flamante candidato a presidente del oficialismo "va a resolver el tema de la inflación" en los próximos meses.

"Lo que está planteando el futuro presidente (Sergio Massa) es una visión bien clara de que cualquiera de las medidas que se tomen, van a tener la aprobación del Congreso y llevarán respuestas a ese pueblo que las espera. No tengamos miedo de decir que no logramos poder resolver todavía el tema de la inflación, porque lo va a resolver. Yo no tengo dudas", afirmó durante una entrevista televisiva en C5N.

Las definiciones del funcionario se dan luego del anticipo que el jefe de Hacienda hizo este martes sobre su eventual plan de gobierno en caso de ganar las elecciones, Durante la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Massa presentó sus lineamientos resumidos en cuatro puntos: Orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y desarrollo con inclusión. "Una obsesión que tiene que tener el próximo presidente es pagarle al FMI, sacarlo de la Argentina para no volver", garantizó en el evento.

Consultado por estas declaraciones, el titular de la cartera de Seguridad lo comparó con el programa económico aplicado por Néstor Kirchner al inicio de su mandato. "Si lo querés llamar 'nestorismo' nadie se va a enojar", expresó.

Y agregó: "Nos va a apabullar de medidas. Lo conozco, es su forma de trabajar. En el último tramo ha tenido un montón de medidas que regulan la política que se está llevando a cabo y las que permiten un efecto multiplicador a corto plazo. Porque no tiene tiempo para resolver el problema del bolsillo del trabajador, tiene que ir rápido en ese tema".

Por último, valoró su capacidad de trabajo al definirlo como "una topadora". "No tiene límites de trabajo y eso es buenísimo. Encontrar tipos con esas ganas de trabajar, que no tienen sábado, ni domingo, ni Día de la Madre, ni Navidad y trabaja hasta cualquier hora, en estos momentos es buenísimo", cerró.