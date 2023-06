Horacio Rodríguez Larreta, en clave electoral: "Buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre"

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, presentó este martes sus propuestas de campaña basada en 3 ejes: trabajo, educación y seguridad. En este marco, se mostró con su compañero de fórmula, el jujeño Gerardo Morales, y el precandidato a la gobernación bonaerense, Diego Santilli y dio un candente discurso.

"A este país lo vamos a sacar adelante en equipo con todos los argentinos. Nos van a ver recorriendo todo el país con un mensaje de esperanza en cada rincón de la Argentina. Le vamos a contar a todos los argentinos cómo le vamos a cambiar la vida. No solo buscamos un cambio de gobierno, obviamente buscamos terminar con el kirchnerismo para siempre. Se van, se van. Queda poco", expresó Larreta.

"Me vengo preparando hace mucho para este desafío. Tenía pelo todavía. Tengo años de experiencia en el sector público", relató el presidencialista.

En esa línea, continuó: "Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico, para un carismático que vienen a hablar. Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma, que no tenía chances: no pasa por ahí, esto es un equipo".

Cuáles son las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta

“Es el momento de tener un plan, proyectos y propuestas. Por eso, con Gerardo Morales vamos a seguir recorriendo el país para contarles cuáles son las nuestras. Hoy queremos empezar con lo fundamental, tenemos tres prioridades bien claras: el trabajo, la educación y la seguridad. Para cambiar nuestras vidas necesitamos una verdadera revolución del trabajo, educación y seguridad”, indicó Rodríguez Larreta.

La revolución del trabajo

El objetivo es que todos los argentinos tengan un buen trabajo Meta: que cada micro, pequeña y mediana empresa contrate al menos a una persona más. Si se logra, en un solo mandato de cuatro años, el empleo privado puede crecer lo mismo que creció en los últimos trece. Eso se logrará eliminando las trabas al crecimiento, impuestos y los trámites innecesarios; impulsando nuevas reglas laborales que se adapten a nuestro presente, terminando con la industria del juicio y transformando los planes sociales en trabajo. También produciendo y exportando más de la mano de los seis motores del crecimiento de nuestro país: la energía, la minería, la agroindustria, la industria manufacturera, la economía del conocimiento y el turismo.

La revolución de la Educación

La educación es la base de todo. Del trabajo, de la innovación y del desarrollo productivo Todos los chicos estarán en la escuela 190 días por año. Jornada extendida para el 100% de los chicos sin los conocimientos esperados. Impulsar un Plan Nacional de Alfabetización para recuperar los saberes básicos en todo el país. Asegurar que el 100% de las escuelas tengan conexión a internet

La revolución de la Seguridad