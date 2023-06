Alberto Fernández cree que salió ganador y arma candidatos que enfurecen a Cristina Kirchner

Alberto Fernández sabe que viene el momento que más esperó en los últimos años: termina su mandato como presidente y vuelve a tener una vida ligada a la política, la música y la docencia. Atravesó más de lo que supuso en su vida, y cree en un merecido descanso tras un Gobierno que termina sin reelección ni cohesión interna. Cristina Fernández de Kirchner mostró su cara más real y no dejó gesto por tener para romper un vínculo que en realidad se rompió en 2008 y nunca cicatrizó.

El cierre de alianzas lo mantuvo sin dormir, los aprietes del kirchnerismo lo agobiaron y siente que no traicionó a Daniel Scioli, quien sí terminó decepcionado conversando con Cristina Kirchner al teléfono. Son días de distintas longitudes del cuchillo de la política, donde muchos se auto perciben heridos y otros ni sienten dolor. "Nunca me sentí tan traicionado", dice Scioli en privado, quien se enteró ayer que Santiago Cafiero le había ocultado un ofrecimiento de Kirchner para que sea diputado, inercias peronistas.

Traición. Scioli dijo que Cafiero ocultó el ofrecimiento de CFK.

Alberto no quiere saber más nada con Cristina Kirchner y el once de diciembre no tendrá obligación de volver a hablar. Tras un paréntesis de diez meses iniciales, hace casi quince años que no tiene relación con la vuida de Néstor Kirchner, sus formas, su ideología y su mirada sobre ejes centrales fueron, son y serán distantes y a veces opuestas. Viajó a Brasil monitoreando las listas del interior, donde se siente cómodo examinando y tejiendo qué sector apoyará en cada distrito.

"Alberto está en modo diablo", resume un dirigente citando una forma adolescente con vigencia. Quiere expresar un presidente que, sin poder territorial ni reelección posible, trabajará para lograr buenos desempeños de candidatos a intendente y gobernador para el 2025. "Hay mucho más albertismo del que se dice, vamos a jugar en todos lados, empezando por La Matanza", resume un armador bonaerense que acompaña al jefe de Estado.

Candidata. Patricia Cubria, "La Colo" en La Matanza.

Patricia "La Colo" Cubría es un experimento que entusiasma al presidente. Es un tiro directo al corazón del peronismo que nunca creyó y ninguneó a Alberto Fernández. Fernando Espinoza es el intendente y será nuevamente si lo votan, viene de hacer una muy mala elección en 2021 con el 49% de los votos, habiendo obtenido 64% en 2019. Con el doble de inflación que cuando ganó el Frente de Todos, el líder matancero atraviesa denuncias que hizo Diego Valenzuela por falsificar la población distrital en el censo 2010 y quedarse con mayor coparticipación y una interna que al menos preocupa al peronismo. Celebra Alberto Fernández, y por si quedaban dudas, pagaron los afiches de Cubría con la empresa de José Pepe Albistur, su amigo y confidente.

El presidente cree que Agustín Rossi le permitirá tener control de algunas decisiones en el Senado si son Gobierno, algo que en su interior ya casi nadie cree que puede pasar. Fernández no cargará con ningún costo político si la elección es un fracaso con Sergio Massa como mascarón de proa, pero sí se pondrá en modo armador del interior para asegurarse representatividad en las legislaturas provinciales en años venideros.