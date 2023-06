La tajante definición de Horacio Rodríguez Larreta sobre Sergio Massa

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró hoy que el candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, "es el kirchnerismo", a la vez que añadió que "es la continuación de Alberto Fernández" y remarcó que él representa "otra cosa" como ser "el cambio profundo y que tiene que ser duradero". "No somos todos lo mismo. Yo gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y, si hay algo que no se puede negar. es la transformación que hubo. No se inunda, todo lo que se hizo en las villas, la seguridad", expresó.

"El Gobierno nacional es un fracaso total, más de ciento y pico de inflación, un nivel se inseguridad tremendo y un avance narco en todo el país. Massa es el kirchnerismo, es como si fuera la continuación de Alberto Fernández. Es el Gobierno es Alberto Fernández, es Cristina Kirchner, es el Gobierno que nos llevo a esta situación. Esto es la reelección de Alberto Fernández, es el kirchnerismo con la misma cara, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía. Los que quieran votar la reelección de Alberto Fernández lo votarán a Massa", aseveró.

Asimismo, añadió: La gente cada vez compra menos en el supermercado, los jubilados están desesperados. Eso es lo que representa Massa, yo represento otra cosa, la transformación, el cambio profundo y que tiene que ser duradero". "Lo que importa es que la gente va a decidir quién le va a cambiar la vida y nosotros lo vamos a hacer, a poner a la Argentina en funcionamiento a generar trabajo, eso es lo que importa", indicó Rodríguez Larreta.

En tanto, dijo: "Jamás critiqué a nadie de Juntos por el Cambio, ni una agresión ni un insulto porque eso atenta contra la unidad y hay que apostar a la unidad siempre. Para ganarle al kirchnerismo hay que estar juntos".

Al ser consultado por la nueva reelección de Gildo Insfrán señaló: "Los formoseños están muy mal, con un nivel de pobreza alto en la provincia y aun así los siguen votando". Luego, manifestó: "No está definitivo el escrutinio en Córdoba, esperemos los resultados. Luis Juez hizo una gran elección que muestra la fuerza que tiene el cambio y que el kirchnerismo fue un fracaso absoluto".