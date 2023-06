Feroz queja hacia su partido de un dirigente del PJ tras el cierre de listas

El cierre de listas del peronismo mendocino, que a nivel nacional encabeza la alianza Unión por la Patria, fue como acostumbra en los últimos tiempos, muy frenético. En las últimas horas antes de la medianoche del sábado 24 -cuando vencía el plazo para la presentación de listas para todas las precandidaturas para las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) del 13 de agosto- hubo varios reacomodamientos y un ofrecimiento al sector que encabeza Guillermo Carmona que ocupara el tercer lugar en el listado de precandidatos a diputados. El dirigente, que forma parte de la Corriente Nacional de la Militancia que lidera el precandidato a vicepresidente Agustín Rossi, se negó a aceptar ese espacio y exigió uno "entrable" y, ante la negativa, su sector no integró las listas.



Este lunes por la mañana, Carmona a través de un largo hilo de Twitter, espetó feroces cuestionamientos al funcionamiento del peronismo, y apuntó contra sus autoridades, es decir, a Unidad Ciudadana y a La Cámpora, grupos que no mencionó, pero con quienes está enfrentado.

"Los resultados adversos que viene teniendo el peronismo de Mendoza no son fruto del supuesto antiperonismo de nuestra sociedad sino de decisiones estratégicas y tácticas de una conducción que privilegia sus intereses sectoriales por sobre la representación de la voluntad popular", lanzó en primer lugar. Además, siguió con críticas al resultado electoral del PJ en las PASO provinciales: "La comparación de las decisiones tomadas por los que ganaron en los dos principales frentes, tras las PASO en la provincia, muestra la ventaja en el armado del oficialismo provincial. En un caso privilegiaron que la segunda lista tuviera plena integración en las listas nacionales".

En ese sentido, hizo un análisis de lo que podría ocurrir en el futuro próximo, es decir en las generales, en el que vaticinó un triunfo del oficialismo provincial: "El reconocimiento de Cornejo a quienes salieron segundos en la contienda del oficialismo provincial muy probablemente le garantice a un gobierno antipopular y de pésima gestión la continuidad al frente de la provincia". Pero además, se refirió sin nombrarlo, al ofrecimiento que hizo el partido del primer lugar al intendente de San Rafael que apoyó la lista que encabezó Carmona en la PASO provincial: "En el caso del peronismo, quienes ganaron las PASO pretendieron relegar a la segunda lista a un lugar meramente testimonial. El artilugio de ofrecer el primer lugar a un compañero que sabían que por su salud no podría aceptar fue un acto de mala fe que deshumaniza la política". Por último, dejó un mensaje para el futuro: "Tenemos plenamente asumido el reconocimiento de que el que gana conduce. También hay que decir que con sus decisiones el que gana debe hacerse cargo de los resultados. Esperemos que esta mala decisión no siga impactando en la delicada situación del peronismo de Mendoza.A pesar de todo, no tengo ninguna duda de que nuestro espacio, Avanza Mendoza, hará todo lo necesario para que nuestros candidatos Sergio Maza y Agustín Rossi obtengan el triunfo y el peronismo de Mendoza logre lo que en términos estratégicos y tácticos parece imposible: ganar".