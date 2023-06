En rol de precandidato a vicepresidente, Luis Petri le dejó un duro mensaje a Sergio Massa

Ya oficialmente lanzada su candidatura como precandidato a vicepresidente dentro de la fórmula de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio, Luis Petri dialogó con MDZ Radio y apuntó duramente contra Sergio Massa. Además se refirió a las medidas que están dispuestos a tomar si ganan las elecciones.

”Estamos en las antípodas de Sergio Massa y el kirchnerismo. El camino por el cual transita y propone es el que nos ha traído hasta acá. Es el del 41% de pobreza, de la inflación del 114%. El de la proliferación de los planes sociales. Asumió el 3 de agosto de 2021, prometió bajar la inflación y lo único que ha hecho es multiplicarla en más de un 87%. Ahora en su formato de presidente te promete resolver los problemas que como ministro de Economía agravó. Tiene la palabra más devaluada que el peso, es muy difícil creerle”, sostuvo haciendo alusión al precandidato a presidente por la Unión por la Patria.

“Yo competí por la gobernación, hicimos una gran elección, saqué el 40%. Dije que mi objetivo era incidir en las políticas nacionales y provinciales. Luego vino este ofrecimiento, que me llena de orgullo, ya que tengo un profundo respeto y admiración por Patricia Bullrich. Fue la mejor ministra de Seguridad que tuvo la Argentina. El día miércoles me convocó y no dude ni un segundo”, remarcó.

Este fue el momento más importante de mi carrera política. El honor de acompañar a una mujer valiente como es @PatoBullrich para sacar adelante a nuestra Argentina. Esta firma que oficializó nuestra fórmula no la voy a olvidar nunca. Y voy a dejar todo con ella para verla… pic.twitter.com/tTcP9kn9gC — Luis Petri (@luispetri) June 26, 2023

En ese sentido, sostuvo que en la elección de la exministra de Seguridad “seguramente incidieron las coincidencias ideológicas”. Y sumó: “La Argentina necesita un mensaje de orden. Hoy tenemos una economía que está descontrolada y una inseguridad donde el Gobierno nacional no se hace cargo. La educación va en caída libre. Ese mensaje de orden con Patricia se va a lograr solamente con valentía y coraje. Nuestro país necesita medidas de fondo y profundos cambios. Se necesita una reforma del Estado, laboral y un ataque decidido a la lucha contra el narcotráfico que tiene en vilo entre otras ciudades, a Rosario y gran parte del Conurbano”.

Finalmente, Petri remarcó que su compañera de fórmula “despierta una esperanza a millones de argentinos”. “No hay nada más poderoso que una idea cuando llega su hora. Estamos confiados en que vamos a pasar la interna. Hay que transitar las PASO ,tendremos competencia. Luego vendrá una elección general”, cerró.

