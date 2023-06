Rodrigo De Loredo confirmó que Patricia Bullrich viaja a Córdoba

El candidato a intendente de Córdoba, Rodrigo De Loredo, confirmó ante la prensa la presencia de Patricia Bullrich en Córdoba, quien llegaría en horas de la tarde a la provincia. De esta forma resaltó el entusiasmo a nivel nacional en torno a estas elecciones.

“Estas elecciones tiene una implicancia muy grande a nivel nacional y el resultado de hoy va a impactar evidentemente en el país”, reflexionó. A pesar de que Luis Juez aseguró no haber invitado a ningún candidato, De Loredo confirmó la presencia de la precandidata a presidente por Juntos por el Cambio que ayer presentó su fórmula presidencial junto a Luis Petri para las PASO del 13 de agosto.

Tanto Juez como De Loredo ya ejercieron su derecho al voto este domingo en las elecciones provinciales, y ahora esperarán con expectativa los resultados en el bunker que se montó en el Quality Espacio.

Ya voté! uD83DuDDF3? Hoy los cordobeses vamos a elegir cambiar la historia de Córdoba. pic.twitter.com/rYhJNe6JaV — Luis Juez (@ljuez) June 25, 2023

Rodrigo de Loredo votó en la mesa 198 en la escuela Almafuerte a las 12 horas y se quejó “por la elección desdoblada para autoridades provinciales y municipales”. Acompañado por Juez, como él lo hizo anteriormente cuando el candidato a gobernador hizo lo propio en barrio Alberdi, el diputado nacional aseveró: “Hubiésemos preferido que el cronograma electoral fuera algo más sensato. Esperamos que la gente vaya a votar. Vemos un clima en la calle que yo no lo he visto nunca, y eso me pone muy contento”.