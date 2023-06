Javier Milei sigue sumando problemas por su extraña relación con el kirchnerismo

Finalmente, los anarco libertarios de Javier Milei no pudieron constituir una fuerza mínimamente homogénea y en la última semana, con las discusiones y el paso al costado de Carlos Kikuchi, todos los armados territoriales se transformaron en una franquicia a cielo abierto donde, en la mayoría de los casos, hubo corrimientos, aprietes y pases monetarios para consolidar una postura o dar de baja una candidatura.

Tras la renuncia a la candidatura a gobernador del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, todo fue un devenir de atrocidades políticas que terminó con el escándalo de La Plata, donde tras la confirmación de Carolina Píparo para reemplazar lo que no pudo ser con Britos, provocó un efecto cascada que casi impide que la corriente anarco libertaria pueda presentarse.

En un extenso audio, por ejemplo, el precandidato a intendente Juan Urionagüeña, presidente de la Parque Industrial de Tigre, dijo directamente que recibió fuertes presiones por parte de dirigentes que no pertenecían a su espacio para que renunciara a su postulación y hasta difundió supuestos arreglos del casi albino precandidato presidencial con uno de los dirigentes más importantes del oficialismo nacional.

Un funcionario provincial, con manejo en el Consejo de la Magistratura, citó en un municipio del oeste del Gran Buenos Aires a uno de los coordinadores de la Libertad Avanza para exigirle, porque así lo había acordado, una porción de su lista de concejales. Finalmente, la presión no prosperó pero casi provoca la renuncia del precandidato local que, por cuestiones personales, prefirió no hacer pública su situación.

La denuncia del Partido Demócrata Nacional

Todas estas referencias a un supuesto pacto económico político con sectores de Unión por la Patria fueron expuestas en un documento por el Partido Demócrata de la provincia de Buenos Aires que, al retirarse del frente de La Libertad Avanza, denunció que Javier Milei y Victoria Villarruel “han utilizado las viejas prácticas políticas que la casta nos tiene acostumbrados”.

A menos de una hora para el cierre de listas, el Partido Demócrata se desligó del armado de La Libertad Avanza. Manifestaron que no integrarán las listas debido a que "no se cumplieron las promesas sobre la refundación de la Patria". "Se les ha abierto las puertas a sectores kirchneristas y massistas, que son los representantes de la miseria humana que sufre nuestro pueblo día a día", continúa el comunicado. "Por estos motivos, no acompañaremos ni militaremos esta farsa que se nos ha hecho creer, que era lo que nuestra Patria necesitaba, sino lo contrario, son los mismos que quieren mantener los privilegios y seguir sometiendo a nuestra Nación", completaron desde el PD.

Todo este desaguisado político en la Provincia de Buenos Aires terminó con el avance de sectores oficialistas dentro del armado de Javier Milei, quien ya sólo consulta sus decisiones con su hermana Karina y con su madre Alicia Luján Lucich, con quien no se hablaba desde hace años.

Finalmente, La Libertad Avanza presentará a Sebastián Pareja, también bajo el ojo de la tormenta por los acuerdos que realizaba junto con Kikuchi, como primer senador provincial para la legislatura bonaerense mientras que Fabián Loyza, el apoderado del partido Unión Celeste y Blanco, el mismo que le dio cobijo a Francisco De Narvéz, lo representará como primer diputado provincial en la Primera Sección Electoral, los territorios más poblados de la Provincia.