Celso Jaque: "Nunca hubo voluntad política del Gobierno provincial para hacer Portezuelo del Viento"

El exmandatario provincial y ahora candidato a intendente de Malargüe reapareció tras el buen resultado que tuvo en las elecciones PASO en el departamento del Sur siendo el candidato más votado. Días después de la elección tuvo que viajar a la Ciudad para juntarse con dos integrantes de Cambia Mendoza para aclarar su postura sobre Pata Mora. Comentó sobre su relación con el candidato a gobernador Alfredo Cornejo y sostuvo firmemente que "nunca hubo voluntad política del Gobierno para hacer Portezuelo del Viento". Además, su visión optimista del peronismo/kirchnerismo mendocino y lo que puede ocurrir a nivel nacional.

"Creo que los malargüinos me han dado una gran responsabilidad al ponerme hoy ya como candidato para las próximas elecciones. Son muchos los temas que uno tiene que analizar para darle forma a una propuesta que pueda ser acompañada el 24 de septiembre por la mayoría de los malargüinos. La situación que vive hoy el departamento no es fácil, el problema no es de recursos, sino de la manera en que se asignan esos mismos recursos, la forma en las que se los teoriza, donde hoy se ha dejado de lado aquellas cosas básicas que debe tener un municipio tradicional, como el alumbrado, el barrido la limpieza y entonces eso hace perder la planificación. Tenemos muchas cosas por resolver. No solamente hay que seguir escuchando a los vecinos, sino también hay que ver cómo se imaginan ellos que debiera ser el próximo gobierno municipal", comenzó contando el exgobernador en los micrófonos de MDZ Radio en Tardes de Frente.

Y continuó: "Yo siempre sostengo que como se hace una campaña, es como se gobierna. Si uno hace campaña sin escuchar a nadie, luego gobierna así. Cuando uno no hace una campaña austera, después no gobierna con austeridad. Y estoy estos días por Mendoza por el tema de Pata Mora. El radicalismo sacó un comunicado sin haber escuchado lo que yo había dicho, por eso fui a la Legislatura para reunirme con Andrés Lombardi y con Guillermo Mosso. Nada está más lejos que decir que yo estoy en contra de Pata Mora, siempre dije que estuve a favor, lo que no compartí eran algunas cosas de las formas en las que se pretendía realizar. Lo que pasa con Pata Mora es que hay empresas trabajando pero son de Neuquén y no hay algún criterio para beneficiar a las empresas mendocinas que se quieran radicar y también a aquellos que generen empleo mendocino. Vamos a estar haciendo algo maravilloso, pero sin beneficios para Malargüe ni Mendoza, entonces ese fue mi planteo".

Celso Jaque gobernó desde 2007 a 2011.

Sobre Portezuelo del Viento, el exmandatario local recordó: "A veces pareciera como que hay cosas en la historia que se borran, nosotros Portezuelo lo tuvimos priorizado y llamamos a la licitación en su momento, firmando un acuerdo con La Pampa. Siempre estuve a favor de Portezuelo del Viento. De la obra original se abrieron los sobres y nunca pudimos adjudicar la obra. La Legislatura nuestra nunca trató el convenio. Fue el primer fracaso que tuvimos con Portezuelo del Viento. No lo adjudicamos porque se hubiera terminado judicializado. Esa plata debe invertirse en el Sur, se tiene que hacer Portezuelo en esa obra original y el trasvase del Río Grande por la cuenca baja para generar un nuevo oasis entre Malargüe, San Rafael y Alvear".

Y remató: "Si yo tomo el laudo de Macri y el de Alberto Fernández, le borro las fechas y le digo que me diga cuál es cuál, nadie sabe distinguirlo. Los dos dicen lo mismo. Los que dicen que la culpa es de Alberto Fernández ponen excusas, porque realmente nunca exisitó una verdadera voluntad política del Gobierno provincial de que Portezuelo se hiciera. SI en lugar de haber buscado tantas excusas, en la época en que el propio presidente Macri ordenó que se haga un estudio ambiental, más la participación de las provincias, ya se hubiera realizado de manera integral, es más quizás Portezuelo ya se estaría construyendo o a punto de terminarse. No le encuentro explicación lógica de por qué no se quiso cumplir acabadamente esto de hacer la evaluación integral de toda la cuenca. Pero sigo confiado en que hay que hacerlo. Si soy intendente voy a tratar de llegar a un acuerdo con quien esté en la provincia. Los fondos tienen que ir a Portezuelo".

El presente del peronismo mendocino y nacional

Sobre la actualidad del Partido Justicialista local, analizó: "No todas las elecciones son iguales, las PASO ya terminaron. Ahora empieza una campaña totalmente diferente. Estamos votando para una campaña general. El porcentaje del peronismo no fue malo. Hay que tener en cuenta que yo empecé la campaña del 2007 para gobernador con un 5% de intención de voto. Ahora hay un porcentaje mayor y no está mal. Acá el que gana conduce y el que pierde acompaña. Hay que ponerse de acuerdo en el proyecto que vamos a militar y ver los resultados de todos los intendentes. No tengo dudas de que la campaña será diferente, ya tenemos candidato y un peronista va a trabajar por una fórmula peronista para lograr la confianza de los mendocinos y volver a gobernar Mendoza".

"A nivel nacional tengo relaciones por los cargo que he ocupado con todos nuestros compañeros. Lo importante acá es cómo vamos a resolver los problemas. Hoy el mayor drama que veo es que la agenda política de nuestro país dista mucho de los problemas de la gente. Y es un gran desafío, no se puede negar esto. Ojalá la decisión tomada sea la mejor", comentó.

Su relación con Alfredo Cornejo

En un posible escenario en el que Jaque sea intendente de Malargüe, ya que ha sido el candidato más votado y por su parte, Cornejo vuelva a la gobernación, el peronista contestó: "Sería solamente un cambio de roles. Yo goberné y él era intendente, entonces tenemos ventajas. Con Cornejo hicimos mucho, muchas cosas. Nos respetamos. Eso es lo más importante en la política a la hora de ejercer poder, el respeto y eso siempre lo tuvimos. Él sabe qué es ser intendente y yo sé lo que es ser gobernador, entonces tenemos experiencia. No será difícil si pasa. Yo fui intendente con Lafalla y Menem al principio, pero luego lo fui con De la Rúa e Iglesias. A partir de miradas diferentes trabjamos, nos respetamos e hicimos cosas".