Elisa Carrió no se baja y se lanza como precandidata a presidente por quinta vez

Elisa Carrió negoció lugares para sus personas de mayor confianza, pero eso no generó su declinación personal, como sí fue en el caso de Facundo Manes, que dio de baja su lista. La líder de la Coalición Cívica lanzará hoy su precandidatura intentando captar el voto independiente dentro de la coalición, formalizadas las duplas de Patricia Bullrich y Luis Petri, y Horacio Rodríguez Larreta junto a el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. De esta manera, se suma otra fórmula de Juntos por el Cambio.

Carrió había dejado entrever que si se lograba un acuerdo político en provincia de Buenos Aires y Ciudad, podía dar de baja su lista, pero finalmente el criterio elegido fue el contrario. Maximiliano Ferraro logró posicionarse como candidato en la Capital y las negociaciones giran ahora en torno al armado de la legislatura porteña.

Candidatos. Carrió y Santilli en una recorrida

La provincia de Buenos Aires también es un dolor de cabeza para Carrió, donde parte del armado quedó en manos de Maricel Etchecoin y los chispazos y cierres de listas con ruidos y portazos están todavía vigentes y lo estarán hasta las 23.59, cuando se termine la novela de las listas. Carrió tuvo buenos resultados en las zonas rurales y malos en el Conurbano, donde apuntala también una serie de candidatos.

La última aventura presidencial de Carrió fue una decepción personal y dijo que dejaría la política. Obtuvo el 1.78 % cuando Cristina Kirchner arrasó en 2007 en primera vuelta, y perdió en 2015 cuando Mauricio Macri se impuso en la interna y la nacional para dar nacimiento a Cambiemos.

Carrió no quiso romper lazos con Horacio Rodríguez Larreta, por lo que lo felicitó en Twitter cuando se confirmó la dupla con Gerardo Morales el día de ayer. El suspenso gira en torno al vice de Carrió, que genera intriga y risa. "No sabíamos que ella era candidata, así que... imaginate el vice, no sabíamos que existía", describió con sorna un larretista.