De Marchi en MDZ Radio: "Espero que los mendocinos abramos los ojos"

A raíz de la violenta agresión que sufrió la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, desde La Unión Mendocina responsabilizaron al senador Alfredo Cornejo por manipular el funcionamiento de la justicia en lo que entienden es una "estrategia de disciplinamiento" para que nadie más se atreva a desafiar su poder como lo hizo el intendente Daniel Orozco. En ese contexto, el candidato a gobernador Omar De Marchi afirmó que es necesario que la justicia investigue todas las denuncias que se han presentado pero advirtió que no debe actuar de forma "selectiva". "La Justicia no tiene que ser una herramienta para disciplinar a opositores o incluso a afines", cuestionó entrevistado por el programa "Sonría lo estamos filmando" en MDZ Radio.

-¿Qué creen que está pasando a nivel provincial y por qué responsabilizan a Alfredo Cornejo?

-Primero que el ataque a plena luz del día a Janina Ortíz es mucho más grave de lo que imaginamos. Primero porque tiene que ver con violencia de género y ha hecho retroceder a Mendoza 10 años. Un ataque a plena luz del día con dos amigas que estaban con ella viene un hombre y la ataca como la atacó es porque intuye que hay clima de impunidad. Si no fuese así no hubiese pasado lo que ocurrió. Pero lo que pasó es la conclusión obligada a lo que viene ocurriendo en la provincia desde hace mucho tiempo.

Hay una estrategia de disciplinamiento generalizado que tiene que ver con la política, con algunos medios, negocios, que tiene que ver con el manejo mismo del Estado, de organismos de control y hay que ser muy ciego para no verlo. Realmente. Espero que los mendocinos abramos los ojos porque cuando estos fenómenos de disciplinamiento social se instalan, luego es muy difícil recuperar la armonía y la convivencia social que ha existido siempre en Mendoza. La conferencia de prensa que dimos tiene que ver con solidarizarnos pero también poner una luz roja sobre lo que está pasando en Mendoza.

-Lo de la crítica a la suma de poder por parte de Alfredo Cornejo no es algo nuevo. Desde hace tiempo lo vienen diciendo en campaña usted y otros candidatos de la oposición. Sin embargo, da la impresión de que en Las Heras realmente hay mucho por investigar. Da la impresión de que se ha destapado una Caja de Pandora.

-Disculpame que te interrumpa. Yo no comparto ese análisis respecto a una "Caja de Pandora". Eso no es real. Que se investigue y que trabaje la justicia seriamente. Pero esa es la excusa para que después a partir de algunos sectores del periodismo que lo amplifican de una manera absolutamente desproporcionada y terminan armando algo que la gente que no sabe qué ha pasado intuye que es algo grave cuando no es real. Allanaron la municipalidad el viernes pasado con 30 policías. Dividieron la causa e involucraron a tres fiscales con una denuncia que arranca de oficio por parte de uno de los fiscales cuando hay denuncias jodidas por enriquecimiento ilícito que están paradas. a eso me refiero con justicia selectiva que estamos teniendo en la provincia de Mendoza. Eso de Las Heras intenta plantear: "ojo no hagas como Orozco o te va a pasar lo mismo". Ese es el ejemplo del disciplinamiento. Lo que está haciendo el poder político -un sector por supuesto- con el tema Las Heras es disciplinamiento. Es "no saques los pies del plato porque te va a pasar lo mismo". Eso no puede ser en Mendoza, somos gente tranquila e institucionalista. La política en Mendoza siempre fue cordial y este clima enrarecido que vivimos desde hace tiempo que hoy tiene visibilidad con violencia física, amenazas, extorsión, carpetazos para todos lados no es normal en la provincia de Mendoza.

-Lamentablemente da la sensación de que lo que está pasando ya no sorprende. Hace tiempo vivimos una escalada de agresión al punto que ya se empieza a naturalizar.

-Lo decía Daniel Orozco cuando hablaba en la conferencia que se puso muy mal. Angustiado por lo que está pasando. porque todos los días le inventan algo y le hacen algo. Estas cosas afectan desde lo personal. Y el contó por primera vez que Cornejo, cuando empezó a acercarse a La Unión Mendocina, le dijo claramente: "si vos te llegas a ir te vas a cansar de caminar por tribunales". Y levantó una lapicera y le dijo: "o me hacés caso o vas a terminar como Lobos". ¡Es mucho! Y pasó el tiempo y están haciendo eso con denuncias que no son consistentes. Denuncias por amenazas contra Janina Ortiz de hace un mes no tuvieron movimiento y por una denuncia que inicia de oficio un fiscal hace un allanamiento de película en la Municipalidad de Las Heras en 24 horas. No somos tontos. Este esquema de disciplinamiento no le sirve a nadie. Ni siquiera a vos como periodista. Mañana te disciplinan a vos también. Hay que decirle a Cornejo basta. Cornejo, Mendoza no se somete a este formato de construcción de poder. Sin hablar de la crisis general que está viviendo la provincia en materia de empleo porque Mendoza no crece. Colapsó el sistema pediátrico y las guardias este fin de semana porque no hay una estrategia para contener médicos que se van a trabajar a otro lado. Si con marketing nos quieren hacer creer que somos los mejores del país no es real.

-¿No cree que en Mendoza hay cosas que están mejor que en el resto del país?

-Mendoza tiene un capital social, cultural e histórico. Pero se está deteriorando. Mendoza ha liderado el oeste de la Argentina. Ha estado entre las 4 provincias con mayores ingresos per cápita del país. sin embargo venimos dilapidando ese capital. La última obra pública importante tiene 25 años que es Potrerillos. Venimos hace tres años hablando de Portezuelo, que no que El Baqueano…¡Hagan algo! Como diría un amigo: Poné Play.

-Bueno. Ese "amigo" ahora milita la candidatura de Alfredo Cornejo. Luis Petri fue uno de los pocos candidatos que habló de propuestas en la campaña. Tanto Petri como Patricia Giménez entienden que el voto que recibieron no era un voto contra Cornejo ni un voto a Cambia Mendoza. Era un voto a las propuestas que presentaron en campaña. Y en medio de una campaña de hostilidad, de tensión y chicanas, fue uno de los pocos precandidatos que hizo foco en proponer. ¿No deberían empezar a concentrarse en eso y no en carpetazos y denuncias? ¿No deberían sentarse los principales candidatos para terminar con la campaña sucia y empezar a hablar de lo que Mendoza necesita para estar mejor?

Coincidimos, claro. Pero el año pasado el 23 de diciembre presentamos los cuatro ejes de trabajo que proponemos para la provincia después de una año de talleres con especialistas muy reconocidos de Mendoza. Venimos hablando de temas concretos y posibles soluciones. Pero creo que el 75% de los mendocinos votó en contra del gobierno. No creo que los votos de Petri sean con propuestas, no sé. Yo le escuché que hay que revisar el ítem aula y no ha pasado nada con eso. Lo otro fue lo del inhibidor de señal en las cárceles pero eso no va a solucionar los problemas de inseguridad que hay en Mendoza. Es una medida entre otras 100 que hay que tomar. Creo que eso de las propuestas suena más a una excusa para arrimarse a Cornejo que a propuestas profundas que eligió la gente. La gente lo votó porque cree que la provincia está en pausa. Que está paralizada. Que necesita prender los motores. Votó contra la quietud. No lo planteo en términos negativos, lo planteó en tono de reflexión. La provincia no está bien y nos quieren creer que está bien cuando no es así. Lo que hay que ver es cómo hacemos para estar mejor y nosotros hemos hablado de propuestas concretas.

-Hay tiempo hasta el 24 de septiembre para conocer en detalle esas propuestas y seguramente las escucharemos de todos los candidatos. Pero hay algo que llama la atención de lo que está pasando con la dirigencia y es que hay una pelea descarnada entre personas que durante años militaron en el mismo espacio. Llama la atención que a Daniel Orozco, que durante años fue parte de Cambia Mendoza, nadie lo haya llamado para solidarizarse por la agresión que sufrió su pareja. ¿No hace que sea muy difícil construir hacia adelante cuando está roto el diálogo entre dirigentes por cuestiones partidarias?

-La conferencia de prensa tuvo como objetivo decir basta. No podemos seguir creciendo en este espiral de violencia porque no sabemos cómo termina. A Janina Ortiz la golpearon en la cara, le pegaron en el piso y la querían tirar a la acequia. Uno no sabe cómo terminan estas cosas. No hay que minimizar lo que pasó. Es obvio que hay que restablecer el diálogo, porque no hay otra manera. El hecho de que nosotros hayamos creado La Unión Mendocina tiene que ver con eso. Cuando me dicen "¿Por qué no compitieron por dentro?" ¡Porque las diferencias que tenemos son estructurales! Uno compite por dentro cuando hay diferencias de criterios, de liderazgo, de formas de implementación pero coincidencias importantes. Fue el caso nuestro del 2019. Lo nuestro no es sorpresivo porque venimos marcando diferencias hace mucho. En 2019 di la interna contra Suarez y Cornejo. Ahora, que las diferencias sean estructurales y no podamos coincidir no significa que no podamos hablar. Eso es lo extraño que se ha instalado en Mendoza.

-Bueno pero el 11 de junio después de conocer el resultado de las PASO en Canal 7 quisieron hacer un cruce al aire entre usted y Cornejo y ninguno quería hablar…es grave la falta de diálogo. A nivel nacional nunca hubo diálogo entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. En el actual gobierno faltó diálogo entre Alberto Fernández y la vicepresidenta. Y necesariamente los líderes deben hablar y buscar acuerdos. Que en Mendoza los máximos referentes no quieran cruzar palabra puede ser parte del problema. ¿Decir que Alfredo Cornejo es responsable del ataque a Janina Ortiz por manipular el accionar de la justicia y deteriorar la calidad institucional de Mendoza no atenta contra esa posibilidad de diálogo?

-Lo que pasa es que no queremos ser hipócritas. La gente si no ve que los dirigentes se pelean en público y después se abrazan en todos lados. No, yo no soy de esos. Yo trato de ser respetuoso nada más. De no pelearme nunca en lo personal. Pero cuando uno dice "hay que hablar y dialogar" debe ser sobre las cosas de gobierno. Poner el plan de gobierno en la mesa para dialogar. Decir: "Yo con la educación quiero hacer esto ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Qué agregarías? ¿Qué sacarías?". Allí arrancan los acuerdos, sobre cuestiones de Estado. Pero tomarme un café para hablar de la rosca no tengo ganas porque no sirve. Por eso estamos obsesionados con nuestro plan de gobierno, porque es lo que vamos a poner sobre la mesa el 11 de diciembre si ganamos. Será la hoja de ruta y vamos a sentar a todos los sectores políticos para mostrar el rumbo y lo que queremos hacer con la educación, con la salud, con la seguridad, encender los motores de la economía de ésta manera para buscar las puestas en común.

-¿No debería ser así? En lugar de denuncias cruzadas entre candidatos, ¿no se debería hablar de propuestas para que Mendoza sea una mejor provincia?

-Estamos de acuerdo y si hay denuncias que se investiguen porque va a servir para transparentar. Si alguien cometió un delito tiene que ser sancionado. Pero la Justicia no tiene que ser una herramienta para disciplinar a opositores o incluso a afines. Que sea imparcial la Justicia y no haya una motorización desde algún sector para disciplinar políticos, empresarios etc. Hay muchos ejemplos que se conocen y otros que no salieron a la luz. Amenazas que han existido. Ojalá todo esto cambie.