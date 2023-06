Jujuy: furia de Gerardo Morales contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

Gerardo Morales se le plantó a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner para defender la autonomía de su provincia en medio de la reforma constitucional local. El gobernador de Jujuy y titular de la UCR acusó al Presidente y a la vice de Presidente "del intento de golpe institucional en mi provincia".

"Alberto Fernández, la conferencia de prensa que dio ayer en la que anuncia acciones de inconstitucionalidad sobre la reforma de la Constitución provincial, solo confirma que el Gobierno nacional está adherido a los grupos violentos de Jujuy. Es la prueba más contundente de que usted y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, forman parte del intento de golpe institucional en mi provincia", publicó Gerardo Morales en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Presidente, usted no quiere diálogo, solo quiere el caos para Jujuy. De eso nos dimos cuenta todos cuando vino a visitar a Milagro Sala. Para que lo sepa, yo soy enemigo de la violencia, mi consigna es la paz"

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, ya había cruzado al presidente Alberto Fernández que, en su mensaje oficial, dejó en claro que irá a Justicia por la inconstitucional de la reforma: "Sus mentiras son groseras". "Usted y @CFKArgentina (Cristina Kirchner) dicen que en Jujuy negamos el derecho a la protesta. ¿Saben leer? Los invito a que lean el artículo 32 vigente desde 1986 y el nuevo artículo 67 que aprobó la Convención Constituyente", argumentó Morales en su cuenta de Twitter.

En esa línea, agregó: "Nadie que se manifieste y proteste pacíficamente está en problemas en Jujuy. Solo los violentos y los delincuentes se tienen que preocupar. El pueblo jujeño le dijo basta a la violencia en 2015". "¿O acaso ustedes se olvidan de cuando Milagro Sala quemó la Casa de Gobierno y el salón donde resguardamos la Bandera Nacional de la Libertad Civil que nos legó el General Belgrano? Los jujeños no", continuó el ex senador jujeño.



El jefe de Estado anunció que irá por la inconstitucionalidad de la reforma que aprobó ayer la Legislatura de Jujuy. Lo hizo en un breve mensaje desde la Casa Rosada, en el que no aceptó preguntas. En el escrito que leyó, el mandatario aclaró que se trata de la postura del Gobierno nacional ante los hechos de violencia desatados en la provincia norteña en las últimas horas.

Fernández narró parte de la carta que le envió al Poder Ejecutivo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Derechos Humanos y citó a otras organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch, que también se pronunciaron sobre los incidentes.