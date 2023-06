Hebe Casado bancó la fórmula Bullrich-Petri y dijo por qué le ganarán a Horacio Rodríguez Larreta

El día miércoles Patricia Bullrich confirmó al exdiputado nacional mendocino Luis Petri como su compañero de fórmula presidencial de cara a las elecciones PASO de agosto. El anuncio fue luego de que el equipo de trabajo de la exministra de Seguridad mantuviera un encuentro para determinar cuál era la mejor opción.

El exlegislador provincial, se destacó en las elecciones PASO de Mendoza, al capitalizar 4 de cada 10 votos que recibió Cambia Mendoza en la interna con Alfredo Cornejo. Frente a esta noticia, MDZ Radio dialogó con Hebe Casado, candidata a vicegobernadora en la fórmula de este último, quien se mostró "alegre" por la elección de Bullrich y remarcó que Petri es un "halcón".

"Fue una alegría que haya optado por Luis. Desde hace bastante venia sonando su nombre. Es una alegría para la Argentina también, porque va a tener una representación general de alguien que es del interior", comenzó diciendo.

Casado, quien es muy cercana a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich, sostuvo que esta última "ya había dicho que su vicepresidente sería alguien del radicalismo y del interior". Y sumó: "En un principio iba a ser Alfredo Cornejo, pero decidió ir por la gobernación y ganó la interna, por eso quedo descartado. Petri ha trabajado en muchos proyectos con Patricia, además tiene la capacidad de comunicar, esto en los tiempos que se vienen es muy necesario. Saber comunicar los que pasa en el Congreso principalmente, es esencial".

"Luis Petri tiene convicción para tomar decisiones, no le tiembla el pulso. Es un halcón como Patricia Bullrich. Las palomas son más dialoguistas, creen que se puede dialogar con el kirchnerismo. Lo que ha sucedido en Jujuy es una muestra rotunda de eso. Hay gente con la que no se puede dialogar, que no le interesa la institucionalidad. Lo único que le interesa es conservar la impunidad y el poder. Hoy hay dirigentes de Juntos por el Cambio que creen que se puede dialogar con esa gente. Y hay otros que creemos que no se puede dialogar con ellos", sostuvo.

La candidata a vicegobernadora en la fórmula del exgobernador Alfredo Cornejo, aseguró que la ganadora de las próximas elecciones presidenciales será Patricia Bullrich. "Le ganará a Horacio Rodríguez Larreta en la interna y en octubre será elegida, estoy segura de eso", añadió.

"Creo que Mendoza durante cuatro años ha sido notablemente discriminada por el Gobierno nacional, y eso no va a suceder en el gobierno de Juntos por el Cambio. Si el vicepresidente es de Mendoza tendrá su corazón allí, y probablemente colabore más con la provincia", destacó.

Además, remarcó que la provincia de Mendoza "está muy bien vista por las medida que ha tomado", en relación con el ítem aula, los cambios en la ley de Justicia y Boleta Única. "Son ejemplos que Patricia quiere tomar también" , agregó.