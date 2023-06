Facundo Manes anotó su espacio para competir en la interna de Juntos por el Cambio y dice que no se baja

Facundo Manes sigue convencido en disputar las próximas elecciones como precandidato a presidente. A pesar de las intensas negociaciones y de los ofrecimientos recibidos de todos los sectores de la interna de Juntos por el Cambio, el neurocientífico asegura que no bajará su candidatura y que garantizará que haya una opción radical en el cuarto oscuro. En la coalición opositora no creen que juegue a fondo y se muestran convencidos de que finalmente no será de la partida.

El gesto político que fue seguido con atención por sus socios del espacio fue que su hermano y apoderado, Gastón Manes, se presentó en las últimas horas ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio para reservar el nombre de la lista interna con la que competirá. Se llamará "Dar el Paso", mismo nombre que utilizó en 2021 cuando se metió de lleno en política y compitió en las PASO de la provincia de Buenos Aires contra la lista que lideraba Diego Santilli. La lista de Horacio Rodríguez Larreta se llamará "El cambio de nuestras vidas" mientras que la de Patricia Bullirch, "La Fuerza del Cambio".

Algunos lo tomaron como una movida política para subirse el precio en las negociaciones por el armado de las listas, sin embargo, cerca de Manes descartaron de plano cualquier intencionalidad. Recibió ofrecimientos de Rodríguez Larreta y Bullrich para ir como candidato a vice, pero los rechazó. También hubo propuestas para ser candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, pero también dijo que no.

Desde que arrancó la carrera presidencial, Manes planteó que tenía que haber un candidato de la Unión Cívica Radical en las PASO de Juntos por el Cambio. Sus aspiraciones quedaron dañadas por la discusión interna con Gerardo Morales, quien también se postuló y ahora está a horas de ser presentado como compañero de fórmula de Rodríguez Larreta.

En el medio de ese proceso, la UCR quedó dividida en dos grandes sectores. Uno liderado por Morales y Martín Lousteau, acordando con el jefe de Gobierno porteño. Del otro, el conocido como "Grupo Malbec", con Alfredo Cornejo, Maximiliano Abad, Carolina Losada, Luis Naidenoff, entre otros, más cerca de Bullrich. Manes se fue quedando sin apoyos internos dentro del centenario partido.

Por esa razón, desde todos los sectores daban por descontado que finalmente, Manes bajaría sus pretensiones presidencialistas y buscaría algún tipo de acuerdo. De hecho, en el proceso se mostró cerca de Bullrich (aunque en su entorno dicen que nunca exploró un pacto, por sus diferencias de enfoque político) y mejoró la relación con Rodríguez Larreta, con quien había estado distanciado y a quien criticaba en duros términos.

Manes junto a Patricia Bullrich en un acercamiento que tuvieron.

En Juntos por el Cambio, los más escépticos aseguran que aunque quiera, Manes no podrá armar listas en todo el país como para sustentar un proyecto presidencial. Cerca suyo aseguran que están muy avanzados en ese armado, que hay radicales en todo el país que decidieron sumarse a su propuesta y reconocen que las mayores dificultades están en la provincia de Buenos Aires, donde igual se muestran optimistas de poder abarcarla en su totalidad.

Respecto a la fórmula, el neurocientífico tendría los nombres de dos mujeres barajándolos para que lo acompañen en la fórmula, pero no lo dará a conocer hasta el mismo sábado cuando se vencen los plazos de inscripción. Quiere guardarse una carta de impacto para una candidatura que sabe que corre en desventaja, pero que apuesta a dar batalla.