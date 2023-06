Rodolfo Suarez, durísimo contra Daniel Orozco: "Se puede llegar a hacer cualquier cosa por ganar un voto"

El gobernador Rodolfo Suarez se refirió a la agresión que sufrió este último martes por la noche Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de Las Heras y pareja del intendente Daniel Orozco. La funcionaria municipal fue abordada violentamente por un hombre en las inmediaciones de su casa en Guaymallén, por lo que posteriormente debió ser trasladada al hospital Español. Ante lo ocurrido, Orozco lanzó graves acusaciones contra el senador nacional y candidato a mandatario provincial , Alfredo Cornejo, lo cual provocó una fuerte reacción por parte de Suarez. "No se puede hablar libremente y culpar a una persona cuando es un hecho delictivo y está actuando la Justicia", señaló.

Precisamente, en una conferencia de prensa realizada en la sede del frente La Unión Mendocina, el jefe comunal lasherino apuntó directamente contra Cornejo. “Hoy lo puedo decir. Con una birome me dice ‘yo voy a hacer lo que quiera con esta birome, voy a poner a quien quiera’”, relató Orozco, atribuyéndole esa frase al candidato a gobernador de Cambia Mendoza.

En tanto, indicó que Cornejo también le habría dicho que terminaría condenado por corrupción como el exintendente peronista de Guaymallén, Luis Lobos. “Me dijo ‘vas a parecer como Lobos, vas a pasar por todas las escalinatas del Poder Judicial’”, manifestó el médico. “Esa no es la justicia que yo quiero, senador Cornejo, lo único que quiero es seguridad para mi familia”, expresó el intendente antes de romper en llanto

Las declaraciones de Orozco fueron duramente replicadas por Suarez, quien aseguró: "La primera mirada que voy a dar es como mendocino. Realmente uno no quisiera que en Mendoza esté ocurriendo lo que está ocurriendo: que pueda utilizarse un hecho con los fines políticos como se está haciendo, inculpando de forma temeraria y con mucha osadía a una persona de bien como es Alfredo Cornejo, al cual conozco desde hace muchísimos años. Conozco su integridad, su honestidad, su persona de bien y su vocación por el servicio público. Conozco a pocas personas que tienen la vocación que tiene él para servir".

Luego, cuestionó que "en esta provincia se pueda llegar a hacer cualquier cosa por ganar un voto", en relación a que Orozco es precandidato a gobernador en la fórmula de Omar De Marchi. "Realmente a mí me sorprende, no me gusta y creo que se está dañando a la provincia de Mendoza, su institucionalidad y lo que nosotros llamamos la marca Mendoza. Hay un hecho delictivo", comentó Suarez en diálogo con medios de comunicación en Casa de Gobierno.

Omar De Marchi, Daniel Orozco dieron una conferencia de prensa acompañados de María Elena Quinteros, abogada de Janina Ortiz.

Y agregó: "No se puede hablar libremente y culpar a una persona cuando es un hecho delictivo y está actuando la Justicia. Todos los resortes de la Justicia están actuando para esclarecer ese hecho como corresponde. De hecho, ayer le solicité al ministro de Seguridad que llame al intendente del departamento de Las Heras (Orozco) para poner a disposición todo el Estado para esclarecer este hecho. Por eso hay que poner las cosas en su lugar. Otra cuestión muy distinta es llegar a la bajeza de darle un tinte político a esto, y mucho más, tratar de involucrar a una persona que es candidata a gobernador, que ha sido votada mayoritariamente por los mendocinos y que, repito, es incapaz de hacer las cosas que se le están atribuyendo que ha dicho. Ha contribuido, y creo que lo hemos hecho como equipo, a fortalecer la institucionalidad de Mendoza como nunca. La ley de ficha limpia, la extinción de dominio, la boleta única, mantener el sistema electoral... Entonces, no se puede hacer todo".

"Yo los llamo a la reflexión. Por un voto no podemos llegar a esto. Tenemos que defender a Mendoza y confiar en la Justicia, que está actuando y que se va a esclarecer el hecho como tiene que ser. He estado anoche hablando con la Policía, viendo qué cámaras hay en el lugar. No hay ninguna que haya podido detectar algo hasta el momento. Estamos viendo si hay cámaras privadas en ese sentido. Pero de ahí a decir estas cosas... Para mí es simple y llanamente una barbaridad lo que están haciendo con este tema", cerró Suarez.