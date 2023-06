Ni Alberto Fernández, ni Javier Milei seducen: los candidatos de Mendoza evaden a los referentes nacionales

El domingo 11 de junio hay que ir a votar candidatos para cargos provinciales en Mendoza. Gobernador, vice, senadores y diputados provinciales, 11 de 18 intendentes y la mitad de los Concejos Deliberantes de esos departamentos en las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). En Mendoza, por ley las elecciones son desdobladas, aunque el Gobierno puede disponer lo contrario mediante un decreto. Al ser antes que las nacionales, esas elecciones se “provincializaron”.

Es decir que, casi los temas de la campaña electoral estuvieron vinculados a la provincia y además fueron contadas con los dedos de una mano las visitas de referentes nacionales que recibieron los distintos frentes. Ello, a pesar de que muchos de los candidatos tienen referentes nacionales. Alberto Fernández fue "obviado" por el peronismo por obvias razones. En Cambia Mendoza las disputas internas el Pro generaron discordias y aunque hubo visitas, el impacto no fue relevante. En algunos casos, la diversidad en la composición de las alianzas complicó las visitas, en algunos otros, sonreír al lado de un referente nacional podría restar votos. Pero además hubo epicentros de peleas bien locales, como el departamento de Las Heras. Ni las estrellas nacionales del momento, como Javier Milei, tuvieron relevancia.

Estrategias

Desde el oficialismo anticiparon la estrategia de campaña. Cambia Mendoza, la versión local de Juntos por el Cambio, mantiene el sello desde 2015 (época en la que el radicalismo se alió al PRO, al socialismo y a Libres del Sur, entre otros) con el que Alfredo Cornejo se convirtió en gobernador, luego de 8 años de gobierno peronista. Ahora, el precandidato a gobernador vuelve a ser el actual senador nacional, y en varias oportunidades ha hecho mención a la decisión de ir siempre con el mismo sello, a diferencia del PJ. En ese caso, desde que los 6 intendentes del peronistas (Santa Rosa, Maipú, La Paz, San Rafael, Tunuyán y Lavalle) firmaron el decreto de anticipar los comicios municipales- tuvieron PASO el pasado 30 de abril- decidieron cambiar la denominación a la alianza. Se llamaron Frente Elegí, a diferencia del Frente de Todos, que es el nombre nacional. El nuevo frente, que lleva a Omar De Marchi como precandidato a gobernador, se llama La Unión Mendocina, alejados de cualquier anclaje nacional pese a que muchos de sus dirigentes tienen referentes.

De hecho, en este último frente hay dirigentes que se identifican con el precandidato a presidente Javier Milei, quien tiene una buena performance en las encuestas pero no pudieron anclarse a él por diversos motivos. Uno de ellos, es que el propio Milei decidió no participar de los comicios anticipadas de algunas provincias, entre las que se encuentra Mendoza. “Es un tema complejo ya que en primer lugar Javier Milei determinó no participar de elecciones provinciales desdobladas por malas experiencias en otras provincias en las que se generó mucha confusión ya que muchos dirigentes decían que eran sus referentes cuando no era así. No va a acompañar a las provincias que han desdoblado para evitar repetir esas situaciones”, sostuvo en diálogo con MDZ uno de los precandidatos a intendentes por La Unión Mendocina en Godoy Cruz, el dirigente demócrata Marcos Sánchez. Pero además en el nuevo frente se da una diversidad de extracciones políticas ya que De Marchi, previene del PRO – aunque quien era su referente el presidenciable Horacio Rodríguez Larreta rompió con él tras su salida de Cambia Mendoza- y el precandidato a vicegobernador es el intendente radical Daniel Orozco, entre otros.

De todas maneras, hace 15 días, “los leones de Milei” hicieron una reunión de La Libertad Avanza para empezar a organizar la fiscalización nacional, es decir ordenar a quienes van a fiscalizar a Milei en las PASO nacionales del 13 de agosto, cuando vaya como precandidato a presidente, y la primera reunión que presidió el responsable mendocino que es Facundo Correa Llano, tuvo entre sus oradores a Sanchez y fue en Godoy Cruz, algo que indirectamente le suma. Claro que pasadas las primarias provinciales, el panorama va a cambiar. Milei comenzará su gira nacional y Mendoza estará en agenda: posiblemente venga en julio. El PD y los libertarios, irán con un listado de precandidatos a diputados nacionales a la competencia y por lo tanto ya no estará vedado mostrarse con él.

Cambia Mendoza recibió a presidenciables del PRO, tanto a Bullrich- cercana políticamente a Cornejo como a la precandidata a vicegobernadora Hebe Casado quien integra el partido- como así también a Larreta aunque la campaña electoral estuvo centrada en recorrer los departamentos. Ésta precandidata vendrá justamente este lunes a la provincia pensando en su campaña y en respaldo a Cornejo en el tramo final.

A nivel discursivo hubo alusiones a lo nacional, ya que Cornejo suele incluir en sus discursos como tema la crisis económica nacional con fuertes cuestionamientos al kirchnerismo. En tanto que una de las listas del Frente Elegí, la que encabeza Guillermo Carmona, quien es funcionario nacional- secretario de Malvinas- recibió a Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación. Pero, no se acercaron por ahora ni Alberto, Cristina ni mucho menos los posibles presidenciables, el ministro de Economía Sergio Massa- quien tuvo una temporada de muchas visitas a la provincia hace unos meses- ni el ministro del Interior Wado de Pedro. La izquierda, en el camino hacia las PASO, tanto el PTS como el PO recibieron también pocas veces a sus líderes, los primeros a Miriam Bregman y Nicolás del Caño y el partido obrero hace dos días a Romina Del Plá.

"Le pido al vecino que nos acompañe y a @mdanielorozco que recapacite, y que la forma que está llevando a cabo el municipio está deteriorando la vida de los vecinos" — Francisco Lo Presti (@FLoPresti_) June 1, 2023

Además, otro de los asuntos que hizo que la campaña fuera bien local fue que se libraron guerras en distintos departamentos, en especial en Las Heras, tras la salida de Orozco de Cambia Mendoza para ser el vice De Marchi. En la campaña hubo muchas denuncias cruzadas entre los precandidatos de Cambia Mendoza y la intendencia.