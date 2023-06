Las PASO, ese instrumento democrático que puede saldar las dudas del Frente de Todos

A menos de un mes para el cierre de listas, el Frente de Todos sigue sin tener las fórmulas confirmadas para las elecciones de este año, pero los máximos dirigentes parecen haber llegado a la conclusión de que no será posible llegar a un censo para presentar un candidato único sino que deberá definirse en las PASO.

"Hay mucha ansiedad, pero no hay fórmulas confirmadas hasta que se confirmen, y eso se va a hacer con el conjunto del Frente de Todos", resaltó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En ese marco, el mandatario provincial afirmó que se está trabajando en pensar "cuál es el proyecto" con el que el espacio buscará competir en las elecciones, pero anticipó: "Se va a hacer lo que convenga al conjunto".

"Iremos viendo cómo se desarrolla porque tenemos la necesidad de tener la unidad y la mejor expresión posible del proyecto que representamos", enfatizó.

Por su parte, el embajador en Brasil y precandidato presidencial del Frente de Todos, Daniel Scioli, dijo que aún no definió quién será su compañero o compañera de fórmula, por lo que continúa "analizando alternativas".

"Toma forma mi precandidatura y estoy analizando alternativas para vice, aún no lo definí. No quiero manosear ningún nombre hasta que hable con todas las personas que deba hacerlo", señaló Daniel Scioli.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la diputada Natalia de la Sota pueda ser su compañera de fórmula, respondió: "Veo a Natalia De La Sota con un gran compromiso y proyección nacional pero no quiero anticipar nombres hasta que no me de el tiempo de hablar con todos los que quiero hablar".

Respecto de la reciente confirmación de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, será precandidata a gobernadora bonaerense por el Frente de Todos y que lo acompañará en la lista, Daniel Scioli precisó: "Queremos las PASO, creemos en el poder de la gente para ordenar las candidaturas".

"Las PASO no son contra (Axel) Kicillof. Es a favor de la gente y del Frente de Todos. El día después, una vez ordenadas las candidaturas por la gente, tenemos que potenciarnos", manifestó.

Por lo momento, la batalla por la suspensión de las PASO parece haber sido saldada, ya que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó que "lo más probable" era que el oficialismo no lleve un postulante único a las elecciones presidenciales sino que defina sus candidaturas en las PASO, tal como reclama un sector del oficialismo.

"Dentro de nuestra fuerza hay una discusión: algunos quieren tratar de consensuar candidatos y otros no. Me parece que por las características de la ley de las PASO, si hay un sector que quiere participar de las PASO y no quiere participar del consenso, lo más probable es que esa discusión termine resolviéndose en unas PASO", argumentó De Pedro.