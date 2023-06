Axel Kicillof tuvo que salir a desmentir fórmula del FdT con Verónica Magario

En su carrera por escapar de la fórmula presidencial, Axel Kicillof debió poner el freno de mano. El gobernador de Buenos Aires que intenta despegarse del gobierno nacional para buscar la reelección en la provincia, debió admitir hoy que en el Frente de Todos "no hay fórmulas confirmadas" luego de dar a entender que repetiría el binomio junto a Verónica Magario en el principal distrito electoral del país.

Axel Kicillof es el principal perjudicado ante el silencio de Cristina Fernández de Kirchner quien estira la definción del candidato presidencial del Frente de Todos. Mientras Tanto, Eduardo "Wado" de Pedro ya se mueve como postulante a la Casa Rosada y suma volumen político junto a gobernadores y gremios.

Axel Kicillof afirmó así que "no hay fórmulas confirmadas" en el distrito bonaerense para las PASO del 13 de agosto, reiteró que hará "lo que le convenga al conjunto" del Frente de Todos (FdT) y pidió "no precipitar los tiempos", de cara al cierre de listas, previsto para el próximo 24 de junio. "Sé que hay mucha ansiedad, que se está discutiendo el tema y lo dije ayer: no hay fórmulas confirmadas y se va a hacer, por lo menos en mi caso, lo que le convenga al conjunto del FdT. Me parece bien que así sea", planteó el mandatario bonaerense durante una entrevista que brindó esta mañana a la radio El Destape.

De esta manera, el gobernador buscó bajar el tono a sus declaraciones de ayer a Radio 10, en las que afirmó que "en principio, la fórmula está cerrada" con la actual vicegobernadora Verónica Magario, para eventualmente buscar la reelección, pero que no tendría "ningún problema de ir a unas PASO en la provincia con la compañera" Victoria Tolosa Paz o con "quien quiera presentarse". En sus declaraciones de esta mañana, Kicillof exhortó a "no precipitar los tiempos" y consideró que primero se debe "hacer un armado que exprese en provincia, en Nación y en todos lados de manera contundente qué es lo que representamos, qué queremos hacer y cuál es el proyecto".

"En la provincia, siendo gobernador estoy todos los días gobernando para ampliar derechos, mientras del otro lado tenemos una derecha que habla de su proyecto de achicar, ajustar y dinamitar", manifestó el economista y resaltó: "En cuanto a la fórmula, cuando se confirme, se hará formalmente y vamos a hacer lo que le convenga al conjunto". En esa línea, reiteró lo que dijo ayer sobre "no tener problema" de disputar una primaria con Tolosa Paz -quien ayer confirmó que será precandidata a gobernadora por el espacio que lleva a Daniel Scioli como postulante a Presidente- "o con quien quiera presentarse".

Kicillof, que viene acompañando al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en varias actividades, insistió en "la necesidad de tener la mejor expresión posible de la unidad y del proyecto que representamos" como Frente de Todos. "No se trata de cuestiones individuales, deseos o aventuras. Debemos ver el armado y la propuesta más atractiva de cara a la sociedad. No hay en este momento tironeos, veo trabajando a 'Wado' muchísimo por el país federal", continuó.

Por otro lado, el gobernador se refirió al incidente que tuvo ayer con una mujer que lo interrumpió durante un acto en Brandsen burlando la seguridad.. "No fue un hecho significativo", consideró Kicillof, que agregó que lo sucedido se dio en forma "muy rápida".

"Siempre va mucha gente, porque yo tengo ese formato de actos masivos, de cercanía , sin vallas y con escenarios bajitos", explicó.

"Muy ocasionalmente, alguien reclama algo. En este caso, era una señora que estaba muy alterada. Cuando yo estaba hablando, se me acercó. La traté con amabilidad, le di la mano. Le pedí que me deje terminar de hablar y que después la escuchaba. Ahí, más alterada todavía, tiró del micrófono. La seguridad la llevó al costado, respondiendo al protocolo que existe", prosiguió.

El gobernador explicó que "la señora reclamaba por un tema del hospital, que es municipal", y contó que las ministras de Comunicación, Jésica Rey, y de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, "charlaron con ella y la escucharon y luego se fue caminando".

Para Kicilof, "no fue un hecho de peligro", sino una situación generada por la cercanía. "La cercanía genera eso", dijo al respecto y añadió que en las últimas dos semanas, hizo 15 actos en los que entregó ambulancias e inauguró escuelas, y que "la predisposición" que encontró no fue "esa". "Son miles las personas las que se acercan afectuosamente con una carta, a charlar o a pedir una foto", dijo. Aclaró, nuevamente, que ayer no pretendió comparar ese hecho "con el antecedente gravísimo de lo que le pasó a Cristina" Kirchner, dado que "esta fue una señora que me vino a decir algo, no quería esperar y agarró el micrófono".

Con todo, criticó que "en nado sincronizado, Clarín y La Nación llevaron el tema en tapa queriendo mostrar como que hay una cosa de violencia o enojo, cuando no es así".