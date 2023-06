Incidente con Axel Kicillof: intendente apunta a la custodia del gobernador

El intendente de Brandsen, el radical Daniel Cappelletti, responsabilizó a la custodia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el incidente que vivió al ser escrachado en un acto en el distrito y se quejó de que el mandatario provincial "se victimizó". Luego de que el postulante a la reelección en la provincia protagonizara un tenso momento cuando una mujer irrumpió en medio de su discurso para criticar la gestión, el jefe comunal anfitrión se deslindó de las responsabilidades y apuntó contra el propio entorno de Axel Kicillof.

"Hubo una pésima acción de la Seguridad del gobernador o, no quiero ser mal pensado, estuvo coordinado. Con alguien entró al lugar, porque no entraba cualquiera. La seguridad del salón estaba custodiada por Seguridad y Protocolo provincial", sostuvo Cappelletti. En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-990, el dirigente de la UCR indicó que sucedió "algo no deseado" y señaló que en Brandsen "ese tipo de cosas no suele ocurrir".

"Era una vecina de Brandsen que seguramente debe tener algún plan o algo. Se acercó para hacerle un reclamo, el gobernador le dijo que espere y la mujer se quedó esperando. Los que la atropellaron luego fueron los custodios, que la tiraron al piso y la mujer gritó por los hospitales públicos, que no hay educación, un montón de reclamos dirigidos al gobernador", expresó.

El jefe comunal se quejó de que "el gobernador se victimizó luego en conferencia de prensa y quiso relacionarlo con lo que le pasó a la vicepresidenta (Cristina Kirchner), pero nada que ver". "Si hubiese sido un intento de agresión, lo hubiese hecho sin ningún tipo de problema, porque fue un desastre cómo actuó la Seguridad del gobernador", concluyó.