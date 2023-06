Hebe Casado: “Alfredo Cornejo es Messi y yo Julián Álvarez, quien va a remplazarlo”

Una de las principales sorpresa del año electoral en Mendoza fue la postulación de Hebe Casado como precandidata a vicegobernadora acompañando a Alfredo Cornejo. La médica y exlegisladora del PRO supo destacarse en el escenario político por su perfil controvertido en redes sociales y por enfrentarse internamente con Omar De Marchi, desde antes de que el diputado nacional decidiera abandonar el frente Cambia Mendoza.

En una entrevista con MDZ, la aspirante a la vicegobernación por Cambia Mendoza advirtió que el rol activo y disruptivo que tiene en redes sociales le sirvió para llegar a ser precandidata, además de la decisión de la decisión del radiscalismo de apostar por una mayor amplitud partidaria y territorial en la fórmula oficialista.

Resaltó que el adversario en estas elecciones provinciales es el kirchnerismo, al igual que en comicios anteriores, aunque actualmente se presente en diferentes frentes. En este sentido, cuestionó a La Unión Mendocina y lanzó fuertes críticas contra Omar De Marchi a quien acusó de tener un “liderazgo tóxico” y de haber traicionado al electorado del PRO que lo respaldaba.

En tanto, expresó que el objetivo de un tercer gobierno de Cambia Mendoza apuntará a tener un estado más inteligente. Indicó que planean impulsar muchas reformas importantes, aunque descartó que una reforma constitucional esté dentro de las prioridades del futuro gobierno.

-¿Por qué creés que Cornejo te eligió como compañera de fórmula?

-Creo que por varias razones. Por un lado para mostrar amplitud en el frente Cambia Mendoza a otros partidos políticos, yo soy miembro del PRO. Por otro lado, por una cuestión de territorialidad también, ya que soy del sur y vivo del sur. Creo que la gestión de Alfredo Cornejo quiere marcar eso que ya hizo en 2015 y 2019, pero creo que en la próxima gestión, si somos elegidos, va a marcar también este mayor presencia en el territorio y principalmente en el sur.

-¿Cómo es su relación en el día a día?

-Con Cornejo nos conocemos desde la Legislatura, cuando él era gobernador y hemos tenido mucha relación respecto a diferentes temas, principalmente relacionados con salud. Y además, al estar yo en contacto con Patricia Bullrich y él haber caminado durante el 2021 junto con ella buscando los senadores que hacían falta a nivel nacional, tenemos como un contacto diferente o más intenso y eso hace que nos conozcamos el uno al otro sepamos qué quiere cada uno. Entonces es como un equipo de fútbol cuando hay dos delanteros y sin mirarse se pasan la pelota, yo creo que la relación con Alfredo Cornejo es eso, obviamente que él es Messi…

-¿Y vos cuál jugador serías?

-Yo soy Julián Álvarez, el que lo va a reemplazar.

-¿Qué impronta renovada ves que puede tener una segunda gestión de Cornejo como gobernador?

- La primera gestión de Cornejo tuvo como fin ordenar el Estado mendocino que estaba bastante deteriorado en casi todos los aspectos que tenían que ver con la provincia. Ese orden ya está, se continuó con Rody Suarez. A lo que apuntamos en la próxima gestión es hacer un Estado más eficiente, hacer los cambios que se requieren para que el estado no sea un estorbo y llegue a cada uno de los puntos de la provincia en los diferentes aspectos y pasar de un estado digital un estado inteligente, donde se sepa qué es lo que quiere cada ciudadano y qué es lo que necesita cada ciudadano. Y seguir haciendo las reformas que se requieren. En justicia se hicieron algunos cambios pero creo que hay que hacerla más ágil todavía. Y en infraestructura se mejoró un montón durante la gestión de Alfredo Cornejo, por ejemplo en infraestructura hospitalaria que eso permitió que pudiéramos tener una pandemia sin sobresaltos, porque se habían hecho las inversiones en metros cuadrados, en camas y lo que necesitaba. Pero creo que tenemos que ir a una profesionalización también del Estado. Entonces, creo que los ejes van a ir hacia ese lugar.

-¿Y cuál es el rol que va a tener la Legislatura en la búsqueda de consensos con la oposición?

-Los consensos siempre se tienen que buscar, esté quien esté a cargo de la Legislatura. Y creo que esos consensos también tienen que ver con las leyes que se quieran aprobar y que esos consensos primero te los tiene que dar la gente. Entonces hay que buscar los consensos adentro y fuera de la Legislatura. Y cuando ya lo tenés afuera de la Legislatura le va a ser muy difícil a la oposición decirle que no a la gente frente a esas leyes que se requieran para que después funcione el estado mendocino.

-Tu personalidad ha sido más belicosa o conflictiva respecto a la oposición, ¿va a cambiar en un eventual rol de vicegobernadora?

-Las personalidades no se cambian, las convicciones no se cambian, los valores no se cambian. Esas cosas son innegociables. Sí se puede este hablar como adultos y como gente civilizada dentro de una institución para buscar consensos que van a servir a la gente, no a Hebe Casado en particular.

-¿Te sirvió el perfil combativo en redes sociales y en declaraciones públicas para ocupar este puesto como precandidata?

-Para los políticos en general es difícil llegar a los medios, ustedes lo saben mejor que yo. Y más para una legisladora del sur que no tenía aparato detrás en ese momento, que no era del partido principal que gobernaba el frente Cambia Mendoza y que además dentro de su estructura partidaria no tenía reconocimiento del presidente del partido. Creo que las redes me sirvieron un montón para marcar mis posiciones respecto a diferentes temas y creo que lo logré ampliamente. Creo que es una de las causas por las cuales estoy acá.

-¿Y en un eventual rol institucional de vicegobernadora vas a seguir siendo políticamente incorrecta?

-Me encanta. No sé si lo voy a controlar totalmente, quizás le baje medio tonito pero sería cambiar una personalidad. Si yo he llegado acá es por la forma que he sido. Entonces no tiene sentido que yo cambie mi forma de ser, mi forma de actuar, porque sería falso respecto a lo que la gente ha elegido.

-Has criticado al Gobierno provincial principalmente respecto al manejo de la pandemia y puntualmente al gobernador Rodolfo Suárez. ¿Seguís sosteniendo la misma visión respecto a la gestión?

-Las críticas que yo hice en ese momento respecto al manejo de la pandemia después se tomaron como medidas y fueron las que hicieron que la provincia actuara diferente respecto a otras provincias en el manejo de la pandemia. Entonces creo que esas diferencias quedaron totalmente saldadas y la mayoría de la gente terminó dándome la razón. Si bien en ese momento la gente no tomaba dimensión de lo que estaba sucediendo, uno que tiene conocimiento científico respecto a eso debía marcarlo y si no lo marcaba, yo me sentía que no estaba cumpliendo con mi rol de médica y mi rol de legisladora en ese momento.

-¿Cuál es el principal adversario de Cambia Mendoza en esta elección?

-El adversario siempre es el mismo, el kirchnerismo, disfrazado de lo que sea y en el partido o frente que sea. Creo que el populismo, la demagogia es lo que tenemos que combatir tanto desde el frente Cambia Mendoza como en Juntos por el Cambio a nivel nacional.

-¿Para ustedes La Unión Mendocina también representa al kirchnerismo?

-Por supuesto, tiene candidatos del kirchnerismo. Tiene a (Andrea) Blandini, a Jorge Giménez, a Martínez Palau que son parte del kirchnerismo.

-¿Creés que la salida de De Marchi de Cambia Mendoza influyó en elegirte a vos como compañera de fórmula de Cornejo?

-En realidad se venía hablando fórmulas cruzadas desde antes. En el 2019 ya le habían ofrecido a Omar de Marchi ser vicegobernador y él no aceptó porque se creía omnipotente y que podía ganarle a Rody Suárez, basado en encuestas falsas. Creo que esa puerta estaba abierta desde antes, no desde ahora que salió Omar De Machi del frente.

-¿Qué opinión tenés de De Marchi y cómo fue tu relación con él?

-Mi relación con él siempre fue mala, porque él tiene una forma de conducir que es muy tóxica. Es él y se rodea de gente que diga lo que él quiere escuchar. Y son liderazgos que que no permiten crecer al resto. Él está por sobre el resto de la gente.

-¿Sentís que beneficia a Cambia Mendoza su salida?

-Yo creo que sí, que le dio un oxígeno bastante importante. Porque tener a alguien que se opone por oponerse para llamar la atención no sirve. Entonces creo que la salida fue buena.

-¿Enciende alarmas el desempeño que puede tener La Unión Mendocina en estas elecciones?

-Yo confío plenamente en los ciudadanos mendocinos. Creo que la ciudadanía mendocina es una ciudadanía adulta que entiende perfectamente la política y eso la marca diferente al resto de las provincias. Por eso es que en esta provincia tenemos Ficha Limpia, por eso en esta provincia tenemos PASO y otros valores institucionales que otras no tienen. Eso el ciudadano lo reconoce y lo valora. Entonces que Omar de Marchi o Pepito Honguito se salga del frente, lo ve como una traición, como algo que va en contra de esa institucionalidad, porque él pudo usar las herramientas institucionales para jugar dentro de Cambia Mendoza y no lo quiso hacer por su personalismo, por tratar de buscar votos del kirchnerismo que no va a tener tampoco. El electorado principalmente del PRO que él representaba la verdad que no debe estar conforme con que él se haya ido con el kirchnerismo.

-Desde el oficialismo critican a La Unión Mendocina por ser un rejunte, pero en algún momento se apuntó que Cambia Mendoza también fue una alianza de diferentes partidos para derrotar al kirchnerismo. ¿A vos no te incomoda compartir espacio con partidos que no coincidís ideológicamente como Libres del Sur o el Partido Socialista?

-Una cosa es hacer un rejunte para ganar votos y otra cosa que es un consenso entre partidos políticos diferentes que tienen un norte en común y que pueden actuar por diferentes lados. La gente de Libres del Sur trabaja muy bien en la parte social y llega a un sector que por ahí el PRO o el radicalismo no llegan. Entonces, creo que se ha formado un equipo donde cada uno o cada partidos ehh representa una parte de la sociedad y eso lo hace más amplio. Y lo hace en pos de un objetivo común. El objetivo no es ganar votos y llegar al poder porque sí solamente, sino que marca un camino de gestión que se ha ido haciendo durante estos 8 años y que es lo que se quiere continuar. Los que están de acuerdo con esa gestión y los que están de acuerdo con representar a la mayor cantidad de los mendocinos se han quedado adentro y los que van por la gloria propia han ido por fuera y no tienen una meta en común. Porque estamos hablando de gente minera y antiminera todas revueltas. Gente kirchnerista y anti kirchnerista toda junta. Entonces es difícil amalgamar eso en un solo proyecto.

-¿Cornejo tiene pensado impulsar una reforma constitucional?

-Se quieren hacer muchas reformas durante la próxima gestión. Obviamente que se se puede llegar a a llevar a cabo pero no está dentro de las prioridades.

-¿Vos estuviste en contra de la reforma que propuso Roberto Suárez?

-En la forma en que se encaró, de que la reforma fuera solamente para para disminuir una cámara legislativa y que eso fuera como una marca de disminución del gasto político, no me parece. Si se hace una reforma de la Constitución tiene que ser por otros aspectos por darle más representación federal a los departamentos pero no por por el mero hecho de bajar una cámara.

-¿Qué has hablado con Patricia Bullrich sobre tu precandidatura y qué te ha pedido?

-Patricia fue una de las principales impulsoras de mi candidatura, una de las que más apoyó y bregó porque fuera así. Tengo una muy buena relación con ella y lo que nos ha pedido es que tratemos de de llevar de la mejor forma la unión de Juntos por el Cambio y de Cambia Mendoza para representar principalmente a la gente que es la que está padeciendo lo que sucede en este país.

-¿Creés que ella va a ganar la interna de Juntos por el Cambio por la presidencia?

-Sí, estoy segura de eso.

-Y en el caso de que en las PASO se imponga Horacio Rodríguez Larreta y se enfrente en un balotaje contra Javier Milei, un dirigente con el que coincidís en varios aspectos, ¿a quién apoyarías?

-Nosotros estamos dentro de un equipo que es Juntos por el Cambio. Lo que se va a dirimir en una interna es la forma, pero el contenido es el mismo. Entonces obviamente que voy a apoyar al que representa a Juntos por el Cambio. Creo que hay un equipo detrás y los he visto trabajar en diferentes reformas que necesita el país. Y aparte, Juntos por el Cambio tiene representatividad en todo el país y va a tener representatividad también en las cámaras, cosa que creo que Milei no lo va a tener.

-¿Qué pensás de la propuesta política de Milei?

-A Milei tengo cosas para rescatarle y cosas que que no. Le rescato haber captado la atención de jóvenes y haberles inculcado las ideas de la libertad, del liberalismo, que era muy difícil de llegarles después de tantos años de gobiernos populistas, donde el socialismo estaba como un germen dentro de la cabeza de los jóvenes y donde hablar de liberalismo, de neoliberalismo era mala palabra. Milei ha logrado que eso se instaure y que no sea más mala palabra y que los jóvenes lo tomen como una iniciativa. Lo que veo mal en Milei es su construcción. No tiene una construcción partidaria en todas las provincias y eso le haría muy difícil llevar a cabo un gobierno si fuera elegido, porque uno necesita sí o sí los acuerdos y los consensos en las cámaras y él por su personalidad sería muy difícil que lo lograra.