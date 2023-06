Guillermo Carmona descartó un nexo político en el asalto: “Le pasa a toda la gente”

El precandidato a gobernador por el frente Elegí, Guillermo Carmona, sufrió un asalto este jueves por la noche mientras volvía de una reunión con vecinos de Guaymallén en el marco de la campaña electoral. El dirigente peronista relató cómo fue el hecho de inseguridad y descartó que una hipótesis política detrás de lo sucedido y advirtió "marca lo mal que está la seguridad en Mendoza".

"Veníamos de una reunión de Puente de Hierro por el carril Buenos Vecinos y llegando al cruce de las vías en Rodeo de la Cruz, vimos que había piedras en el camino y eso implicó una cierta advertencia. Y cuando el compañero que iba conduciendo bajó la velocidad para esquivar las piedras sentimos un golpe muy duro por una piedra sobre uno de los cristales laterales y se metieron a tratar de manotear lo que pudieran", expresó Carmona a MDZ.

Continuó el relato señalando que "quien estaba manejando logró salir rápidamente y más allá del daño producido al auto, por suerte no hubo heridos".

Hizo hincapié en que se trató en uno de los típicos asaltos que ocurren en la provincia y cargó contra la falta de seguridad. Asimismo, descartó que haya habido una cuestión polìtica detrás del ataque. "Descarto totalmente que tenga que ver con una cuestión política, esto ha sido un hecho de inseguridad como los que sufren miles de mendocinos todos los días. De hecho le pasó a otras personas así que descarto absolutamente una hipótesis política", aseguró.

En tanto, marcó algunas falencias que experimentó en el proceso para radicar la denuncia. "Fuimos a la Comisaría 35 de Rodeo de la Cruz y atrás nuestro cayeron otros muchachos que les había pasado lo mismo y también nos enteramos que a una persona que estaba en una estación de servicio le habían disparado. Cuando fuimos a hacer la denuncia a la Unidad Fiscal nos dijeron que hiciéramos la denuncia de forma online y nos pasaron una dirección electrónica, pero pedimos que manden a alguien a investigar al lugar qué había pasado. Nos dijeron que no tenían personal y nos acompañaron a hablar con la Polícía. Los policías nos recibieron muy bien y nos contaron que no tienen móviles en la comisaría y que el móvil que tiene afectado la unidad regional no estaba disponible, así que no tenía forma de ir al lugar", comentó Carmona.

Así quedó el auto del precandidato peronista.

Remarcó que lo sucedido "marca lo mal que está la seguridad en Mendoza" y que "somos conscientes que es lo que le está pasando a toda la gente".