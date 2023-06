Guerra desatada: Cristina Kirchner y Alberto Fernández, a fondo por el cierre de listas

Cristina Fernández de Kirchner está convencida de que lo único que hace Alberto Fernández cuando empieza su día es en complicar sus planes. Terminado el Frente de Todos post derrota legislativa 2021, la vicepresidenta se dio por despedida y comenzó a tejer candidaturas en distintos territorios para guarecer los miles de empleados y cargos jerárquicos y no tanto en épocas de llano, algo que se empieza a notar en Buenos Aires.

Victoria Tolosa Paz se transformó en una molestia supina para el kirchnerismo, y para peor, fue quien se candidateó para perder en 2021 y ahora atomizará el peronismo en Buenos Aires. Alberto Fernández fogonea las PASO en cada lugar del país, lo hará con Daniel Scioli a nivel nacional, con Tolosa Paz a nivel provincial y hasta con Patricia "Colo" Cubría, dirigente social de Movimiento Evita y pareja de Emilio Pérsico, otro amigo de Alberto Fernández. Cada lugar es más y más tensión entre los dos protagonistas de una interna que vuela por lo bajo, pero cuya temperatura sube por día.

Hay quienes creen que lo único que no quiere Cristina Kirchner es ver desembarcar a Patricia Bullrich en Casa Rosada el diez de diciembre. "Milei no sabe ni quienes son los jueces de la Corte, tal vez sea lo mejor", se sincera un miembro del Patria. Javier Milei ha dicho en privado reiteradas veces que no tendrá nunca jamás un operador en la Justicia a la hora de orejear causas que puedan beneficiar o perjudicar a la familia Kirchner. Y arrojó a MDZ una frase poco utilizada: "No me importa si es K o no K, no puedo digerir la injusticia, no lo permitiría, venga de donde venga".

Candidatos. Milei y El Dipy, en La Matanza.

Axel Kicillof es a quien Kirchner quiere encabezando una boleta presidencial, pero saben que la provincia, de donde salen casi 4 de 10 votos, es posible de retener con el actual gobernador en la boleta. Sería un esquema sencillo: Kicilloff en el país con Wado de gobernador, pueden ser dos derrotas; Kicillof gobernador con Eduardo "Wado" de Pedro jugando la PASO presidencial, pueden ser dos victorias o al menos una.

Alberto Fernández reza en privado: "Déjense de joder con la unicidad, tiene que haber PASO en todos lados, si son tan buenos candidatos, compitan, basta de dedo". Es una frase que lo acompaña hace un tiempo y que no piensa abandonar. El Instituto Patria despotrica contra el presidente y todos sus colaboradores, en especial contra Santiago Cafiero, el canciller que trabaja junto a Alberto Pérez para posicionar al embajador de Brasil.

Acercamiento. Alberto Fernández busca acercar a Maduro con la región.

"Tolosa Paz representa la derrota y el no peronismo, no tiene nada que ver con nosotros", la frase es de un cacique del Conurbano que aprendió liderazgo entre balas y traiciones, como se resolvió el poder siempre en ese lugar empobrecido, donde el peronismo es amo y señor en casi todos los 24 distritos y la pobreza en la niñez orilla el 70%.

La tensión absoluta es lo que precisa el presidente, es su seguro de vida para lograr el break even de su gestión y dar por terminado el periodo. Cree que su liderazgo pasará a ser regional, que podrá encauzar cargos en la región para aumentar la unidad, como lo hizo días pasado con el dictador Nicolás Maduro en Brasilia, lo que le costó críticas al unísono de la oposición.

Son 22 noches las que separan las intenciones de Kirchner y Fernández, donde uno prevalecerá y otro entonces deberá pensar cómo logra evitar el destierro en caso que Juntos por el Cambio o Javier Milei lleguen al poder.