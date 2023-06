El gesto político entre Cornejo y un gobernador para avanzar con una obra clave

El tramo de la ruta 40 que une Mendoza con Neuquén es uno de los símbolos del abandono, la mala gestión y la torpeza burocrática. Hay un tramo de ripio que ningún gobierno logra terminar por conflictos que involucran a Vialidad Nacional y las empresas que tenían a cargo la obra y por eso una de las zonas emblemáticas para el turismo y la producción local tiene una infraestructura de hace 100 años. También es objeto de promesas dilatadas y hoy habrá allí una cumbre que puede ser trascendente más allá de ser un hecho de campaña. El gobernador electo de Neuquén Rolando "Rolo" Figueroa se reunirá con Alfredo Cornejo, el precandidato a gobernador de Cambia Mendoza.

Eligieron la ruta 40 como eje de un encuentro entre dos provincias que tienen intereses comunes, pero también algunos contrapuestos que necesitan negociar. Es lo que pasa con la industria petrolera, donde Mendoza quedó como "cenicienta" y mira desde afuera el boom neuquino, aunque comparte cuenca. También con otros recursos compartidos, como lo que ocurre con el Río Colorado, la negativa de Neuquén a Portezuelo del Viento y la posibilidad de aprovechar la logística y el gas producido por la provincia patagónica.

La "cumbre" tiene un condimento político especial. Figueroa rompió con la hegemonía histórica del Movimiento Popular Neuquino en el poder. Si bien es una astilla del mismo palo (es un dirigente nacido, criado y crecido en el MPN), para llegar al poder se nutrió de alianzas oficiales y extraoficiales con otras fuerzas políticas como el Pro y la UCR. Omar Gutiérrez, el actual gobernador, ha sido un aliado funcional al kirchnerismo, como lo fue siempre ese partido. Por eso también votó en contra de Mendoza en el COIRCO y apoyó en el Congreso varias iniciativas. En la política energética tiene tensión con Mendoza porque los beneficios para la explotación de recursos no convencionales muchas veces favorecieron a Neuquén por Vaca Muerta pero perjudicaron a Mendoza por la subestimación de los recursos convencionales, el petróleo pesado y extra pesado que tiene la provincia.

Gestiones

La reunión entre Cornejo y Figueroa será en un lugar simbólico. Se juntan en el puente sobre el Río Barrancas, justo el límite entre ambas provincias. El encuentro tiene como eje el reclamo a la Nación para terminar la ruta 40. Pero hablarán de otros temas. En lo político la duda es qué camino tomará el electo gobernador de Neuquén; si será el de la alianza por conveniencia con el Gobierno nacional o no. En realidad también es especulativo por las altas posibilidades.

Figueroa es el gobernador electo de Neuquén y rompió la hegemonía del MPN.

Desde Cambia Mendoza ya habían tomado a la ruta 40 como símbolo para reclamar contra la Nación. Lo hizo Rodolfo Vargas Arizu a través de una nota en la que recuerda las dilaciones que tuvo el tramo entre Ranquil Norte y Bardas Blancas. "Adjudicada en 2009 esta obra inconclusa tiene consecuencias gravísimas para Mendoza y la región. Recorre una zona de gran atractivo turístico. Y lo más relevante, este tramo en particular de la ruta está enclavado en una de las zonas productivas más importantes de Argentina: Vaca Muerta", aseguró Vargas Arizu, quien además recordó que en la misma ruta no se han reparado los puentes caídos. "Este Gobierno Nacional que se jacta de ser “el Estado presente”, solo ha construido un relato testimonial, cuyo mejor exponente en estos temas son los puentes sobre la Ruta Nacional 40, en el Valle de Uco, que en más de 3 años no ha podido reconstruir", recordó.