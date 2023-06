“Berreta y chapucera”: la crítica de Viviana Canosa a una candidata cordobesa

Un sorpresivo cruce se dio en las últimas horas entre la conductora de La Nación +, Viviana Canosa, y la candidata a intendente por la ciudad de Córdoba, Laura Vilches.

La periodista tuvo una fuerte editorial durante la emisión del su ciclo el pasado miércoles 31 de mayo, en el que atacó a distintos dirigentes tildándolos de "berretas y chapuceros". En ese marco, se detuvo unos minutos para analizar un video que la candidata a intendente había difundido en su red social TikTok respondiendo a un ping-pong de preguntas realizado por estudiantes secundarios.

En las imágenes, puede verse a la dirigente del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad emitiendo su opinión ante diferentes temas, como por ejemplo la educación sexual en los colegios y la legalización de las drogas. Al observar dicho video, en especial expresiones de lenguaje inclusivo como “les pibis”, Viviana Canosa atacó ferozmente a la dirigente del FITU tildándola de “berreta”, “chapucera” e “inepta”.

La respuesta de Vilches no se hizo esperar. La candidata a intendente de la ciudad de Córdoba volvió a recurrir a su cuenta de TikTok y esta vez habló de la repercusión de su video anterior.

“A Canosa no le gustó el videíto que hicimos con estudiantes", introdujo Vilches en su respuesta a la periodista. Allí, aprovechó para profundizar en los temas abordados en el intercambio con los jóvenes. "Ahí me preguntan por la legalización de la marihuana y las drogas. Algo de lo que estoy a favor, como sostenemos desde el Frente de izquierda, como una de las medidas para combatir el narcotráfico, porque no se lo combate con la persecución a quien consume o cultiva, sino con legalización", continuó.

Y subrayó que paralelamente "hay que tener una política de salud real con presupuesto para quienes tengan un consumo adictivo o problemático y además, que los puertos por donde se trafica la droga deje de estar en manos privadas, que hace negocio con todas las fuerzas de seguridad".

Además, Vilches agregó que "lo que en realidad le molesta a Viviana Canosa es que los docentes nos presentamos como candidatos para defender nuestros derechos como laburantes". Y completó: "Intuyo que algo de eso hay cuando usa los adjetivos 'berreta' y 'chapucero' como sinónimo de 'vulgar', de 'mal gusto', 'mala calidad', tal vez porque asocia eso a lo que hacemos los laburantes, los sectores populares. Como laburantes que somos, hacemos política de otra clase, en defensa propia".