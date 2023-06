Sin anuncios, sigue el misterio sobre quién será el precandidato a vicepresidente de Bullrich

En medio de varias especulaciones, el binomio PRO-UCR que tiene en mente la exministra de Seguridad no fue definido. Todavía no se sabe con exactitud si el rol será para el mendocino Luis Petri o el bonaerense Maximiliano Abad. En tanto, algunos radicales no descartan al senador Luis Naidenoff.