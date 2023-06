Joaquín De la Torre, el candidato que no fue y que ahora se aleja de las fotos de campaña

“Lo que tenemos que ver todos los dirigentes es la abstención que están reflejando todas las elecciones. La gente cada vez quiere ir menos a votar. Esto es gravísimo y remarca el divorcio que tenemos los que hacemos política con los que piensan a quien decimos representar”, expresó hoy Joaquín De la Torre, quien prefirió frenar su híper actividad política tras su frustrada candidatura a gobernador bonaerense.

De hecho, el viernes pasado, mientras que un grupo de dirigentes bonaerenses fue hasta Luján para tomarse una foto de familia con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti, él prefirió participar de una entrevista en el programa que conduce este periodista por la señal de Somos AMBA.

“Los problemas que estamos viendo con las tensiones y peleas en ambos frentes no son porque ahora hay que cerrar una lista o proponer una PASO, sino que hay un problema de acumulación. No es que la gente está mal ahora. No. Viene por acumulación, por años de que no le hayamos resuelto sus problemas y, además, se los hayamos agravado”, siguió con su relato De la Torre.

Lógico, el exintendente de San Miguel y actual senador provincial de Juntos enumera cada uno de los temas y saca la conclusión de que “cada día estamos un poco peor. En Seguridad, Educación, en materia económica… Siempre estamos un poco peor. Y da la sensación que estará mucho peor de acá hasta octubre”.

La gente “sigue aguantando pero ya el piso desde donde empieza a pedir soluciones cada vez es más alto. La paciencia se agotó”, explica con su pausado pero contundente decir. Para De la Torre, que “ahora la política esté discutiendo el tema de las listas, las candidaturas, es normal. Pero la población no da más porque no se les resolvieron ninguno de los problemas desde mucho antes”.

“Entonces, hoy aparecen los análisis que dicen que hay dos sociedades, una disociación entre la política y la gente. Pero eso ya viene de antes producto de la acumulación de frustraciones que tiene la población”, agregó.

En su San Miguel natal, con Jaime Méndez, Bullrich, y su ya frecuente boina a cuesta.

Este divorcio aparece con nitidez, según su opinión, con respecto de la inflación, algo que es crónico en Argentina. Para la dirigencia política, este no es el problema principal porque “siempre hubo inflación en el país”, uno de los postulados que sostienen, aún hoy, la precandidatura presidencial de Sergio Massa, que toma a este problema como un “cayo” que siempre está.

“Nooo… nada que ver!”, exclamó y agregó. “Estamos muy lejos de eso. Todo lo contrario. La gente no puede hacer muchas más cosas que las que hace. Pero cuando tenga que poner el voto va a marcar una diferencia con respecto del tema de la inflación”.

De la Torre fue el primero que advirtió que el Frente de Todos iba a perder las elecciones de 2021 por la crisis familiar que provocó el encierro de la “cuarentena eterna” y la frustración de los padres que veían como sus hijos perdían meses de clases. “La gente está muy enojada con este gobierno. Pero está mucho más enojada con la vicepresidenta de lo que ella cree que lo está”.

“La sanción será durísima. Y cuando algunos se enfurecen por el crecimiento que tuvo Javier Milei, la respuesta es lineal. Porque fueron un espanto. Milei sube a expensa de lo que no se resuelve. Y en los jóvenes se da este fenómeno porque vieron que sus padres siempre votaron por unos u otros pero jamás mejoraron. Todo lo contrario. Lo irracional no es el surgimiento de un Milei, sino que un voto así no exista”, agregó el senador de Juntos, quien está más que enojado con “varios periodistas que me ponen del lado libertario sin haber preguntado”.

“He realizado unos 2000 off. Charlé con cientos de periodistas que, cuando estaba en campaña, me venían a ver, pedían mi opinión. Ahora, cuando me hicieron una operación berreta y dijeron que yo estaba con Milei, ni me llamaron. Yo voy a estar con Patricia Bullrich porque creo que es lo mejor para el país”, remató.

Para él, “hay que hacer una alianza después de ganar las PASO tanto con los libertarios como con Juan Schiaretti, siempre y cuando él acepte “nuestros valores y nuestros principios, cosa que, hasta ahora, él no ha hecho”.