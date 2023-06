El radical enemistado con Cornejo que se ilusiona con volver a ser intendente

En Rivadavia el escenario quedó abierto de cara a las elecciones generales. Si bien entre sus tres precandidatos Cambia Mendoza logró ser el frente más votado, un partido departamental se ubicó segundo y su candidato, el exintendente Ricardo Mansur, fue el más votado por los vecinos de Rivadavia. Mansur dejó Cambia Mendoza hace años por las diferencias claras que tenía con la forma de conducción que ejercía Alfredo Cornejo. Por las cosas del destino, podría darse que él retorne a la intendencia y el propio Cornejo vuelva a ser gobernador.

"Yo me voy del partido cuando se toma la decisión de importar vino y porque veía que la UCR se había convertido en un partido netamente personalista", recuerda Mansur entrevistado por MDZ Radio. "El partido en Mendoza desapareció, se acabaron las discusiones ideológicas y todo se basaba en una persona. Yo elegí otra cosa", adhirió en referencia a los modos con los que Alfredo Cornejo ha conducido al radicalismo estos años.

En ese sentido, Mansur destacó que el resultado que se obtuvo en las PASO con un gran acompañamiento a la candidatura de Luis Petri debe servir para cambiar esa forma unipersonal y abrir canales de diálogo con otros sectores de Cambia Mendoza. "Creo que el resultado de Petri es positivo porque aparece otra figura. Hoy vemos que Cornejo camina con Petri y no con Suarez. Aparece otro espacio donde se va a poder discutir" destacó Ricardo Mansur. "Espero que haya más apertura ahora", reconoció.

En cuanto a su candidatura en Rivadavia, dejó claro su malestar con el actual intendente Miguel Ronco y el poco protagonismo que ha tenido su departamento. "Vos podés ver a Rodolfo Suarez defendiendo ante la nación el federalismo pero en la provincia no pasa lo mismo. Con la distribución de obra pública, apoyo de servicios fundamentales como salud, jardines maternales, vivienda. Creíamos que era necesario poner énfasis en eso. El tema de la importación de vino que fundió a productores en 2017 y 2018 cuando se trajo vino de Chile bajando el precio. Soy radical pero soy rivadaviense y quiero que al departamento se le de la consideración que merece dentro de la provincia", argumentó.

En ese sentido, desde hace años comenzó a forjar un nuevo espacio departamental. En 2021 consiguió una banca como concejal y ahora se perfila como candidato a intendente con serias chances de imponerse en las urnas. "A nivel provincial y a nivel nacional están mas preocupados en armar frentes electorales que solucionarle los problemas a la gente. Hay enfrentamientos dentro de los partidos. Iniciamos esta propuesta con dirigentes de diferentes partidos progresistas dejando de lado cuestiones ideológicas y conformamos un partido departamental con objetivo principal defender los intereses de un departamento que no crece, no se desarrolla. Nos preocupa que el eje de dedicación de la dirigencia no esté apuntado al déficit de empleo, déficit habitacional, inseguridad y salud, sino a las disputas internas", esgrimió.

Por ese motivo, justificó su salida de Cambia Mendoza y criticó que en los últimos meses las autoridades municipales parecieron más preocupadas en la interna entre el presidente del Concejo Deliberante, Hernán Amat, y el candidato del intendente, el diputado Mauricio Di Césare, que en resolver los problemas de los rivadavienses.

Cornejo junto al intendente Miguel Ronco y el candidato Mauricio Di Césare.

"Nosotros tratamos de evadir las disputas de Cambia Mendoza, donde hubo un enfrentamiento entre el candidato del intendente y el actual presidente del Concejo Deliberante. Creemos que seguir metidos en esa disputa no es una solución. Yo estaba jubilado y un grupo de jóvenes querían conformar un frente y el partido sembrar. Competimos sin candidatos provinciales. La gente entendió cuál es nuestro objetivo principal", aseveró.

Mansur se ilusiona con volver a la intendencia y aclara que si eso ocurre tendrá una relación institucional con el gobernador que sea sin importar partido político o afecto personal. "Yo he sido intendente con gobernadores del mismo signo político y de otros. Cuando uno es intendente es de todos. Debe desaparecer la inclinación política y buscar lo mejor para el departamento. Nosotros creemos que Rivadavia no se ha tenido en cuento en muchas cosas. Se puede distribuir mejor para que los departamentos crezcan", recordó.

Además, aclaró que a pesar de las diferencias políticas de los últimos años sigue teniendo una relación de amistad con el actual vicegobernador y candidato a intendente en Junín, Mario Abed.

"Mi relación con Abed es muy buena. Respeta mi decisión de enfrascarme directamente en el tema departamental. Si logra la intendencia y nosotros también vamos a defender juntos los intereses del Este. Pero hoy tenemos un gobierno departamental que no estaba buscando protagonismo provincial", adhirió y dijo que Abed "entiende perfectamente cuál fue mi situación y de qué manera pretendemos llegar a través del apoyo de los vecinos".

"Si llegamos al gobierno vamos a defender a Rivadavia como él defiende a su departamento", finalizó. Mansur obtuvo 7943 votos contra los 10410 que sumaron los tres precandidatos de Cambia Mendoza (Hernán Amat 3072, Carlos José Andrade 1505 y Mauricio Di Césare 5833)