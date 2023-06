El factor nacional que empantana las negociaciones en el PJ mendocino

En Mendoza el peronismo atraviesa un momento crítico. El mal resultado de las elecciones primarias, donde como frente no llegaron a sumar 16 puntos, profundiza la crisis que afecta al PJ de Mendoza desde hace una década. Pero por si eso fuera poco, el desconcierto que reina a nivel nacional sobre las candidaturas presidenciales impacta directamente en Mendoza y retrasa el avance de acuerdos internos para mantener la unidad y evitar una dispersión aún mayor de votos hacia otros espacios. Si bien en los últimos días hubo reuniones en ese sentido, reconocen que poco se puede charlar hasta no tener claro el escenario a nivel país.

"Hay charlas pero estamos esperando eso si o si. Hasta que no tengamos algo definido de allá no podemos avanzar", admiten puertas adentro del PJ. Mientras tanto, procuran mantenerse unidos a pesar de que las diferencias internas son notorias.

Las PASO provinciales fueron malas para el peronismo pero ratificaron la conducción del partido en manos de La Cámpora. El candidato Guillermo Carmona que contaba con el apoyo del intendente de San Rafael, Emir Félix, fue derrotado en la interna por Omar Parisi y el camporista Lucas Ilardo. Lo que no está claro es qué harán ahora con las candidaturas nacionales. ¿Reclamará el kirchnerismo el derecho a quedarse con el primer lugar en la lista o lo cederá para garantizar la unidad de cara a las elecciones generales?

Nos llena de entusiasmo y esperanza el encuentro y diálogo logrado entre los compañeros que participaron de las PASO: @grcarmonac , @Nicolas_ptp_mza , @ParisiOmar y @Alfredo72110038 . pic.twitter.com/UXhsJ1mqUq — PJ Mendoza (@PJ_Mza) June 16, 2023

La pregunta no es sencilla de responder debido a la complejidad del cronograma electoral. Menos aún si sumamos la incertidumbre que reina a nivel nacional respecto a cuántos y cuáles serán los precandidatos presidenciales que presentará el Frente de Todos (Unión por la Patria). "No tenemos ánimos de ser parte de una interna nacional, pero hay que esperar", reconocen.

Todo indica que habrá más de un candidato presidencial en el Frente de Todos. Si eso ocurre, el peronismo mendocino puede dividirse y competir en listas diferentes apoyando a distintos presidenciables o presentar los mismos precandidatos a diputados nacionales en diferentes listas. Esto último tensiona con el reglamento interno del frente pero ninguno de los escenarios están descartados. Por si eso fuese poco José Luis Ramón, que no se involucró en la campaña provincial, advierte que quiere competir y no descarta presentar lista corta con representantes de Protectora.

Pero a eso se suma otro desafío. Si el peronismo quiere mejorar el resultado de las PASO provinciales necesita mantenerse unido y encolumnarse detrás de la fórmula Parisi-Ilardo. Para eso, necesitan el apoyo de los intendentes y del espacio que encabezó Guillermo Carmona. Saben que existe peligro concreto de que la elección se polarice entre Alfredo Cornejo y Omar De Marchi y si eso ocurre para muchos peronistas el voto útil sea apostar a De Marchi para que pierda Cornejo. Ese escenario causa terror en el peronismo porque indefectiblemente significaría un resultado aún peor que el de las primarias.

Por eso, no se descarta que el kirchnerismo ceda el primer lugar de la lista de diputados nacionales a algún intendente del peronismo. La lógica sería dar ese "premio" a cambio del compromiso de que redoblen su esfuerzo de cara a las elecciones provinciales y fortalezcan la fórmula para la gobernación que encabeza Omar Parisi.

En ese plano, no sería descabellado que se le ofrezca el lugar a Emir Félix o incluso al intendente de Tunuyán Martín Aveiro. El problema es que Aveiro es candidato a concejal en Tunuyán y esas elecciones se definen el 3 de septiembre, luego de las PASO nacionales y antes de las generales provinciales. El intendente de Maipú, Matías Stevanato no está en la baraja porque va por la reelección y al de Lavalle, Roberto Righi, casi que no lo consideran propio. No le perdonan la foto que se sacó con Omar De Marchi antes de las PASO.

El horizonte para el peronismo mendocino es complicado. La Cámpora exige respaldo para Parisi pero Guillermo Carmona remarcó que la crisis no se soluciona con una foto de unidad como la que se sacaron el fin de semana. Demandan apertura para un diálogo profundo con una autocrítica cruda sobre la situación que se atraviesa. Todos ven el cierre de listas nacionales como una oportunidad de sellar acuerdos para tomar envión de cara a las elecciones provinciales. Pero las oportunidades no siempre se aprovechan y el escenario nacional puede complicar todavía más el escenario en Mendoza.