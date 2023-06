Los ganadores de las PASO ya marcan la cancha en sus frentes políticos

Los ganadores de las PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias) ya sea por haber obtenido un resultado que anticipa un triunfo en las generales o que sus votos serán últiles para el Frente electoral en la generales ya hicieron valer un guarismos en la primera semana postelectoral. En el oficialista Cambia Mendoza, el exprecandidato a gobernador Luis Petri, quien perdió la PASO pero sumó una cantidad de voto fundamental para asegurar un holgado triunfo en la generales de Alfredo Cornejo, se mostró con su excompetidor transmitiendo la propuestas. Esa maniobra fue la más notoria en el día después, ya que Cambia Mendoza logró mostrarse como un frente unido con un protagonismo compartido y "necesario".

Con el exvicegobernador Mario Abed a la cabeza, quien ganó comodísimo la primaria para volver a ser intendente de Junín se mostró con sus pares del Este con la intención de liderarlos. El gesto sorprendió, pues comienza a germinar un nuevo sector interno, con la misma idea "regional" que tenían los antiguos "territoriales" de la UCR.

En la Unión Mendocina, que lidera Omar De Marchi, el lujanino Esteban Allasino sacó pecho de haber sido en candidato a intendente más votado. En el Frente Elegí, el peronismo intenta coordinar acciones con Omar Parisi- de Unidad Ciudadana- a la cabeza y un llamado urgente a los intendentes no kirchneristas que parecen no atender mientras que el malargüino Celso Jaque quien ganó la PASO departamental se ilusiona con volver a la intendencia como lo hizo en los 90 y comienzos de lo 2000.

Las elecciones comenzaron a gestar nuevos escenarios: un futuro gobernador con menos herramientas propias que las esperadas, la posibilidad de una oposición con mayor fortaleza y el oficialismo (Cambia Mendoza) con matices internos que no ha tenido hasta ahora. La idea de la Unión Mendocina será polarizar entre Cornejo y De Marchi. La de Cambia Mendoza, generar la idea de "diversidad disruptiva" en la oposición. En el medio, hay más de un 30% de votos indescifrables para septiembre. Se trata de las personas que no participaron en las PASO y sí votarían en las generales y quienes tuvieron un voto "negativo".

Cornejo, Petri y vos

El ganador de la elección PASO, el más votado para la gobernación, como se esperaba fue el exmandatario Alfredo Cornejo. Sin embargo sacó el 60% de los votos del Frente y necesitará del 40% de Petri para asegurarse las generales. Es por eso que ya se vio a Petri como la sorpresa de la elección desde el domingo por la noche, una vez se conocieron los resultados: arriba del escenario como uno de los ganadores en el búnker oficial. Pero además, se mostró junto al candidato a gobernador y a Rodolfo Suarez en un acto de Seguridad y ambos se comprometieron a incorporar sus propuestas.

En camino a las elecciones PASO nacionales, las miradas están puestas en una posible precandidatura de Petri a diputado nacional, a lo que ya se negó pero suena fuerte su excompañera de fórmula, la exfuncionaria de Julio Cobos, Patricia Gimenez. Los votos obtenidos por Petri también anticipan la Legislatura que se viene si se repiten los resultados.

El sector de Petri desplazó a los aliados del radicalismo de la lista final para la Casa de las Leyes y ahora, puede tener representantes en las bancas si el Frente Cambia Mendoza hace una buena elección. Otro dirigente que esta semana salió a hacer una demostración de fuerza fue Abed tras su triunfo apabullante en la PASO de Junín. Se sacó una foto con los candidatos a intendente del oficialismo en el Este y mostró sus intenciones de liderarlos, más teniendo en cuenta que Cambia Mendoza podría perder Rivadavia en manos de un exaliado político, el jefe comunal Ricardo Mansur quien pertenece al partido Sembrar.

Cara nueva

En el Frente de De Marchi, Allasino se mostró como "el gran ganador del Gran Mendoza", una vez conocidos los resultados. De esta manera, desterró el rumor de que no sería capaz de hacer una elección como la que hubiera hecho el actual intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo si se presentaba. Fue el candidato a intendnete más votado de la elección del Gran Mendoza con el 42,7% de los votos. Además apenas terminó la elección, siguió la semana con el perfil que lo caracteriza desde que fue nombrado intendente: activo y encabezando todas las actividades del departamento, en su doble rol: el de jefe de Gabinete y candidato.

Además, en ese departamento fue el único en el que De Marchi se impuso - aunque no con un gran margen- demostrándo que sigue siendo su tierra. El precandidato a vicegobernador Daniel Orozco también consiguió que su candidato en Las Heras fuera quien obtuviera más votos pero la sumatoria dio como ganador al frente Cambia Mendoza en medio de una feroz pelea entre exaliados. El democráta Marcos Sánchez, ex concejal por Godoy Cruz compitió como precandidato a intendente por el departamento y ganó cómodo su interna. Militante del presidenciable Javier Milei desde hace más de un año y medio se posiciona para recibir su aval de cara a las generales y aunque La Unión Mendocina no llevará candidatos nacionales, los democrátas optarán por La Libertad Avanza que ya constituyeron en la provincia. Casualmente una democráta suena fuerte para encabezar el listado de diputados nacionales: la actual legisladora provincial Mercedes Llano.

Consuelo

En tanto que el Frente Elegí, la dupla ganadora- en medio de la elección en la que el Pj quedó tercero- fue la integrada por el kirchnerismo. Parisi intentó persuadir a los intendentes no kirchneristas para que militen a la fórmula pero eso no es una tarea fácil. De hecho, había una intención del kirchnerismo para que el jefe comunal de San Rafael Omar Félix encabezara una lista de unidad para el Congreso pero ya dijo que no.

Por ahora, la fómula logró algo impensando aunque cinco días después del triunfo: que los tres exprecandidatos a gobernador del Frente le dieran su apoyo. Ahora falta la militancia en el territorio, algo que será incierto. Mientras tanto, hay un ganador que festeja: Jaque, quien parecía haber terminado su carrera en los cargos electivos y sin embargo ganó la PASO en Malargüe y ya convoca a dirigentes para transformarse por tercera vez en su vida, en el próximo intendente. La ciudadanía dirá .