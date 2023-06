Fuerte reclamo a Ulpiano Suarez tras violentos hechos de inseguridad en la Ciudad de Mendoza

En los últimos días ocurrieron aberrantes hechos en materia de seguridad en la Ciudad de Mendoza, lo cual generó malestar entre quienes residen en la Capital. Además de las habituales situaciones relacionadas a hurtos simples, se destacaron casos terroríficos que provocaron conmoción. En ese sentido, dirigentes opositores reclamaron al intendente Ulpiano Suarez que tome cartas en el asunto. Desde la comuna hicieron hincapié en el refuerzo del programa Ojos en Alerta y resaltaron "trabajos de desrame y colocación de luminarias en veredas y nuevas cámaras de seguridad".

El jueves por la noche, en la Cuarta Sección, una mujer se encontraba en la puerta de su vivienda pronto a guardar su automóvil cuando fue abordada por un hombre que le robó el vehículo y posteriormente la atropelló. En la Quinta Sección -a metros de la transitada calle Arístides-, quisieron asesinar con una bolsa de residuos a una mujer luego de haber ingresado a su domicilio a robarle. En lo que respecta a la Sexta Sección, un hombre sorprendió a una mujer de 94 años -también para robarle- y la abusó sexualmente. Dichos casos tuvieron lugar en la Capital en un lapso de 10 días y se suman a otros que implican asaltos con armas de fuego, robo de cubiertas, etc.

La candidata a intendenta de la Ciudad en representación del Frente Elegí, la peronista Gisela Lamberti, se refirió a la temática. "Cada vez que denunciamos los graves hechos de inseguridad que suceden en la @ciudaddemendoza los laderos del intendente @UlpianoSuarez nos tratan de exagerados y oportunistas. ¡¡¡No pueden tapar el sol con la mano, hagan algo!!! Salgan a dar la cara", indicó en su cuenta de Twitter. También se sumó Hugo Laricchia, aspirante a jefe comunal dentro del frente La Unión Mendocina, el espacio que tiene como referente a Omar De Marchi.

Qué dijo la Ciudad

Desde el municipio sostuvieron que seguirán trabajando con el programa Ojos en Alerta y, además, hicieron foco en recientes trabajos de desrame y colocación de luminarias en veredas y nuevas cámaras de seguridad.

Según fue informado a comienzo de junio, se instalarán 1600 dispositivos, los cuales se distribuirán siguiendo la planificación y mapeo de las zonas con más requerimientos. Los dispositivos poseen tecnología LED, que responde a los requisitos de las normas IRAM en cuanto a calidad y seguridad.

Estos dispositivos se suman a las 241 cámaras propias de la Ciudad que ya funcionan en el departamento. Las mismas se están instalando en la Cuarta Sección Este y, posteriormente, se ubicarán en la Cuarta Sección Oeste, Sexta, Quinta y por cada una de las seccionales de la capital. Por su parte, la Provincia coloca material financiado por el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

La comuna dirigida por Ulpiano Suarez también dejó en claro que se realizan acciones preventivas a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y acompaña al Ministerio. Pero -más allá del cuerpo de preventores- la Ciudad no tiene Policía. Es decir, un preventor no tiene armas y no puede detener a alguien en el caso de que se esté llevando a cabo un crimen.