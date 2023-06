Alfredo Cornejo: "De Marchi dijo que ganaría la PASO y ahora festeja un segundo puesto"

Tras las PASO del domingo 11, quedó demostrado que en Mendoza, cada tanto, en una elección se puede abrir la caja de pandora. Es muy probable que esa sorpresa encarnada en el resultado que finalmente obtuvo Luis Petri sea el reflejo, asimismo, de la volatilidad que estaría demostrando el electorado a nivel nacional y que es producto de la crisis que está poniendo en veredas opuestas a la ciudadanía con sus dirigentes.



Para Alfredo Cornejo no existen chances matemáticas de que se escape la victoria en tres meses, porque entiende que la diferencia de más de veinte puntos que el Frente Cambia Mendoza le sacó a La Unión Mendocina es una cuesta irremontable para las ambiciones de Omar De Marchi. Sin embargo las alarmas se encendieron. Por un lado, por la clara señal que dio una buena proporción que manifestó, dentro de la coalición oficialista, su descontento con la gestión de Rodolfo Suarez. Y por supuesto que también, por ese sesenta por ciento que buscó otras opciones electorales por fuera de CM y que no son otra cosa que fuerzas políticas opositoras al gobierno y particularmente enfrentadas a Cornejo.



Rápidamente, desde el martes posterior a los comicios, se puso en marcha el operativo contención para Petri. El propio Cornejo en una reunión privada le ofreció que encabezara la lista de candidatos a diputados nacionales que se terminará de definir esta semana, ofrecimiento que Petri rechazó, aunque pidiendo para una de las suyas, Patricia Giménez, algún lugar en esos casilleros. Un día después el gobierno montó una foto de Petri junto a Cornejo y a Suarez, para prometer que se incorporarán a las políticas de seguridad algunas de las recomendaciones que venía haciendo en la campaña el candidato de la sorpresa. El objetivo es uno solo: evitar que a Petri no se le pase por la cabeza enviar alguna señal a sus votantes de que la opción para él ahora es De Marchi.



Fue muy particular el derrotero de la pareja de Cristina Pérez tras haber llorado de emoción el domingo a la noche por el arañazo de votos que le había pegado a Cornejo. Se envalentonó hasta tal punto que, el día después, lanzó su candidatura para la gobernación en 2027. Pero luego pareció estar toda la semana puerta adentro de su partido como pidiendo perdón por el pecado electoral cometido. El resultado favorable lo entrampó a Petri, a tal punto, que mostró mucho desconcierto acerca del camino a seguir. El resultado fue un mensaje en cierta medida contradictorio por estos días ¿Cómo decirle a sus votantes que ahora es el turno de votarlo a Cornejo cuando su discurso de campaña se basó en la consigna de que “Mendoza está en pausa” y eso apuntaba directo a las falencias de gestión de Suarez? Petri estaba el domingo pasado en el lugar y en el momento correcto para captar el malestar de ese voto de clase media (más perfilado al radicalismo quizás) con su propia conducción política y con su administración ¿Qué pasará ahora con ese voto? Es una de las incógnitas para septiembre.





Cornejo saldrá también a contener lo que describe como “voto suelto”. Es decir, aquellos ciudadanos que aprovecharon las PASO para manifestar su enojo pero que no votarían por otra opción que no fuera la de él. Habrá recálculo en el modo y en la propuesta en este nuevo tramo de la campaña y tiene un sueño húmedo: que el peronismo crezca y que llegue por lo menos a los 20 puntos en la general, unos cuatro más de los que sacó en las PASO.



De Marchi, ya lo dijo, saldrá a la pesca tanto del votante de Petri como de ese peronismo no camporista que, entiende, se referenciará en su figura para evitar un nuevo ascenso de Cornejo al poder. El lujanino juega con una percepción y es que, tras el domingo, se produjo una reconfiguración del escenario político que está atravesado por los girones de liderazgo y autoridad que viene dejando Cornejo en esta disputa.



En medio de todas estas estrategias en el juego de uno y otro, apareció el barro en la cancha. Las denuncias que sacudieron a Las Heras fueron un carpetazo del gobierno contra Daniel Orozco, el intendente departamental y compañero de fórmula de De Marchi. No hay dudas de ello. El Ministerio Público Fiscal volvió a dar muestra de diligencia para este tipo de operativos políticos, allanando con una velocidad supersónica el municipio y después de haber generado, con mucha rapidez también, una serie de denuncias para investigar lo que se ventila allí. Otra muestra de la sensibilidad del Procurador Alejandro Gullé para investigar opositores, estilo que no se aplica para las denuncias de corrupción que involucran al oficialismo. Ya sea provincial o municipal.

Quizás la mejor prueba de esto sea la manera en que se llevaron adelante las pesquisas en la Causa Vialidad o en el propio caso de los subsidios al pastor Héctor Bonarrico, en donde los fiscales ni siquiera pudieron (ni quisieron) hacer declarar al ministro de Gobierno, Victro Ibñaez, porque directamente se negó a hacerlo. En Guaymallén, casi no avanza una causa por desvío de fondos en el corralón municipal, así como tampoco se investigan los vínculos de los funcionarios encargados de las obras privadas del municipio que habilitaron irregularmente los emprendimientos clandestinos de los hermanos Paco. Por estas semanas, Godoy Cruz es otro ejemplo de esta doble vara: hace un año y medio que está dando vueltas una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el director de Obras Particulares del municipio, Darío Falcone, quien con su sueldo de empleado público presentó un patrimonio de más de diez propiedades, más motos, más autos.



A Falcone, en el marco de la investigación en su contra, le hicieron una pericia contable en donde quedó demostrado que no podía sustentar su patrimonio. El fiscal que investigó definió sin embargo que no había motivos para imputarlo porque es arquitecto y, sostuvo la Justicia, en su actividad privada movía mucho dinero en negro que no había forma de rastrear. La jefa de los fiscales, hace diez días, desoyó el pedido un tanto cuestionable del fiscal y pidió que se siguiera investigando. Había citado nuevamente a los testigos, pero luego decidió postergar esas audiencia para más adelante.



Ahora bien. Más allá del carpetazo y de la diligencia sesgada del Procurador para investigar, lo cierto es que Las Heras se convirtió en un campo abonado para que florezcan este tipo de denuncias. Lo que se avecina acá, sostienen, podría derivar en un escándalo de proporciones que transita por dos carriles al menos. Uno de ellos, los millones de recursos municipales que fueron desviados a cooperativas y fundaciones que estaban a cargo de funcionarios y contratados de Orozco para que trabajasen en su proyecto político personal. Y el otro, peor aún, que finalmente podría quedar al descubierto una red de extorsionadoras sexuales armada dentro de la comuna para apretar opositores internos del intendente. Existe algo más: la posibilidad, según se está investigando, de que la mujer fuerte del municipio y pareja de Orozco, Janina Ortiz, haya sido responsable del encubrimiento de la violación de una mujer en un gimnasio de la comuna. Mujer que además, sería amiga suya.



Buena parte de esta investigación, tiene su sustento en una serie de chats que aportó una de las mujeres que habría participado de estas maniobras extorsivas con la venia del municipio. ¿Por qué esa información de ese teléfono está en manos de la Justicia? Porque esa mujer terminó enfrentada con el intendente, su mujer y compania, se dio vuelta y le soltó todo a los radicales lasherinos. Las Heras implosionó. Ni De Marchi, ni Orozco emitieron palabra al respecto. El resto, es historia reciente y conocida.

En este escenario MDZ habló con Alfredo Cornejo. El candidato de Cambia Mendoza está convencido de que la diferencia es matemáticamente imposible de remontar para su seguidor inmediato y entiende que, si bien hubo un desgaste de su figura, esto está relacionado con el desgaste general que afecta a la dirigencia política argentina. “En la marco de un PASO que es una elección para elegir los candidatos para la general- comienza Cornejo- el balance de Cambia Mendoza es positivo porque ha sacado el mismo porcentaje que en el 2019 en la misma elección de gobernador. Y una diferencia de 22 puntos sobre la segunda opción. Ahí el dato más significativo creo que es el de la caída del peronismo de la provincia, que creo que tiene explicación en el desastre del gobierno nacional en particular y en la implosión que tuvo en el cierre de listas, donde muchos dirigentes participaron de otras opciones, no del peronismo. Creo que ahí está un poco una explicación. El buen porcentaje de Luis Petri creo que jugó a favor de Cambia Mendoza, hizo una elección mejor de la que sostenían las encuestas. Pero la verdad es que las encuestas más serias le acertaron a la cifra de Cambio Mendoza, no en la distribución hacia el interior de Cambia. Y le acertaron en el resto de la cifra de los otros postulantes. Eso, como balance".



- Esta bien, pero las encuestas no acertaron en el detalle importante de la elección, que fue la aparición de Petri.

- Que es la distribución al interior de Cambio a Mendoza. Sí. Yo creo que en general las encuestas, por lo menos que conocíamos nosotros, son de quince días antes y la campaña efectiva duró vente días. Después hay otros detalles que tomar en cuenta. Hay un porcentaje importante, más del 66% de gente que fue a votar.



- Es bajo

- Es bajo con respecto a otras elecciones. Pero si bien es cierto que en las PASO va menos gente a votar que en las generales, es bajo con respecto a otras PASO anteriores. El voto nulo se explica más por los errores de la boleta única.



- Posiblemente no haya existido el voto bronca. La gente quizás no manifestó su deseo de anular el voto.

- Exacto. No fue anular el voto, pero sí creo que la baja participación es una señal. Es baja la participación, tampoco es catastrófica, pero es un porcentaje importante.



-¿Una señal en qué sentido?

- Bueno, yo creo que viene pasando en el mundo ¿No? Pero en Argentina tiene razones de peso y ya fue más bajo aún en las de intendentes de Maipú y San Rafael, los dos departamentos grandes en los que se votó, de los siete que votaron anticipado. Allí estuvieron en el 52 o 51 por ciento. Ahora se mezclan cosas que están pasando en el mundo y no estoy refiriéndome a las grandes democracias, si no por ejemplo en Chile, acá al lado. Pero en Argentina (y en las municipales en particular) hay sobradas razones para que esto ocurra: la alta inflación, el metro cuadrado de las personas genera bastante angustia e incertidumbre.



- Esa señal que dio la gente ¿No tiene un condimento local también?

- Bueno esas cifras de baja participación se dieron en todas las elecciones adelantadas provinciales, también en las elecciones de las provincias que adelantaron. En casi todas ¿No?



- ¿Por qué se dio esa situación desde el domingo, en donde ustedes y De Marchi hicieron una lectura diferente acerca de cómo había que entender lo que viene? Es decir: para Usted la pelea será de Frente contra Frente y del otro lado dicen que la discusión es candidato contra candidato.

- Y bueno... eso lo tiene que explicar él. Para nosotros la lectura es la lectura que se dio siempre. Han habido tres elecciones PASO de gobernador: 2015, 2019 y 2023. No veo cuál es otra lectura, qué fue lo que cambió en todo. Pero bueno, las lecturas son subjetivas y más si vienen de parte de los candidatos. Así que en realidad hay que preguntar, hay que preguntar por qué se hace ahora esa lectura cuando en general funcionó de una manera en el 2015 y en el 2019.



- Quizás lo que se pueda leer en este punto es el voto que obtuvo Petri ¿Es de la misma composición, por ejemplo, del que obtuvo De Marchi en la Paso de 2019? Porque Petri jugó a ser muy crítico de la gestión de Suarez, por caso.

- ¿Y el De Marchi no era un voto crítico en 2019?



- No lo era tanto ¿O usted sostiene que sí?

- ¿Cómo que no? Claro que lo era. Recuerdo un spot que decía que existían bodegas que se iban a San Juan porque no las contenía el gobierno de la provincia.



- Está bien. Pero más allá de eso, lo que criticó Petri, al menos en su discurso, fue la gestión actual. Por eso lo que se entiende es que un momento la gente buscó dentro de Cambia Mendoza una opción crítica sobre lo que está pasando con el gobierno.

- A ver... Me cuesta llegar a esa conclusión cuando veo a Luis Petri compitiendo adentro. El discurso… El discurso no explica todo. Pero si vamos por el discurso, entonces ¿Qué? ¿No vale su manifestación de apoyo a Cambia Mendoza el domingo a la noche? ¿O la del miércoles en la explanada de la Casa de Gobierno? ¿Sus manifestaciones públicas en múltiples radios?



- Le doy vuelta la pregunta. ¿Cómo se compone el voto de ese 40% de Petri dentro de Cambia Mendoza? ¿Por qué fue a él y no a Usted en esa interna?

- Ehhh (duda unos segundos) Usted me pregunta eso. Y yo le pregunto si le satisface la explicación del 2019 y del 2015 . Usted me va a seguir preguntando eso y yo le digo: esto fue lo que ocurrió, no es que son interpretaciones mías.



- ¿Pero no hay matices ahora? ¿No hay diferencias ahora entre esta interna y aquellas?

- Es como ir a un laboratorio. Es decir, es una PASO en las mismas condiciones, con las mismas reglas. En el 2015 se comportó de una forma, en el 2019 se comportó de la misma forma y en el 2023 ¿Cuál es el cambio de matiz? Usted me dice, bueno, el discurso era crítico. De Marchi sí era crítico del gobierno mío. Crítico con matices, porque estaba dentro de Cambia Mendoza. Y funcionó. ¿ Y qué fue lo que hizo? Fue a saludar al bunker, esa noche, a saludar. Ahora pasó exactamente lo mismo. No sé por qué su interpretación no es la misma si se dieron las mismas condiciones de laboratorio.



- Porque pueden cambiar las condiciones.

- Pero no cambiaron las condiciones del laboratorio. Es la misma regla, la misma elección. No veo por qué hay un cambio de interpretación con el 2015, con el 2019. No entiendo. No entiendo por qué. Y por último no lo sabemos, porque en ese proceso falta la elección confirmatoria ¿No vale nada que Petri diga que va por adentro y que apoye?



- Usted lo dijo, la confirmación de esto va a estar en la general ¿Descuenta, por ejemplo, que la gente que votó a Petri en la interna lo va a votar linealmente a Usted en septiembre?

-Yo no descuento nada. No, no. Yo no descuento nada porque todos los procesos electorales son bastante autónomos. Y en Mendoza en particular, ninguna elección está ganada con anticipación. Ahora yo veo otro candidato (por De Marchi) que dijo que iban a ganar la PASO y ahora festejan el segundo puesto. O sea, sopesemos las cosas…



- Bueno, es verdad eso que dice, esa fue una de las extrañezas del domingo a la noche. Había más festejo en el búnker De Marchi que en el de Cambia Mendoza

- ¿Qué es eso de que había más festejo? No entiendo.



- Se notaba eso, había un clima más festivo en el búnker de La Unión Mendocina. Pudo haber estado forzado o actuado, pudo haber sido…

-(Interrumpe y se ríe) ¡No me cabe la menor duda! Pero a ver, le insisto. Para mí nunca ha sido tan importante la palabra y más ahora que está tan relativizada en la esfera pública. Acá se dice cualquier cosa, total, nadie revisa los archivos.



- ¿Por qué dice eso?

-Se dijo que iban a ganar las PASO. Lo dijeron. Y después el festejo fue por el segundo lugar. Entonces ¿Cuál es la interpretación de lo que se dijo con respecto a lo que pasó? Yo le doy mi interpretación, que es la matemática. La matemática es que el frente Cambia Mendoza sacó 42 o 43 puntos directos. Es decir, que los que votaron positivo, casi la mitad lo hizo para Cambia Mendoza. No es un dato menor. Esa es la única evidencia empírica que hay. Lo demás son todas subjetividades. Mías, también, de los que hablan y quizás su subjetividad también porque tampoco sabe Usted qué va a suceder. Aunque sí sabe qué sucedió anteriormente.



- Precisamente por eso, es que entiendo que en esta elección puede colocarse un asterisco que no estuvo en las PASO anteriores.

- Cada elección es una elección. Y más en Mendoza. El régimen electoral de Mendoza es un régimen electoral muy abierto, da igualdad de oportunidades y se le vienen agregando cosas a las PASO, se le agrega boleta única, por ejemplo. En un régimen electoral abierto y siempre tiene mayor incertidumbre que un régimen más cerrado, como el que opera en otras provincias como San Juan, Tucumán y otras. En Mendoza nadie tiene la elección ganada. ¿Por qué no verlo por eso lado? ¿Que a la gente le dan la posibilidad de leer dentro de los frentes y opta dentro de los frentes?



- ¿La gente no optó por De Marchi también?

- Dos de cada diez votos positivos, optaron por él. Sí. Pero también optaron por el Partido Verde. Qué sé yo.



- En otra proporción

- Pero también existieron otras opciones... Pero me parece que es una discusión… Los votantes tienen sus interpretaciones de los resultados, Fueron, se manifestaron y cada uno sacará sus conclusiones.

-¿Cómo cree que votó la gente en relación al gobierno provincial?

- En primer lugar el gobierno provincial es el gobierno de Cambia Mendoza. Y si alguna visión crítica se tuvo, que efectivamente ocurrió, es probable que haya un margen de crítica sobre el gobierno de nuestros propios adherentes y simpatizantes. Y me parece razonable.



- ¿Qué sucedió ahí? Porque Suarez tenía una buena impronta sustentado básicamente en el manejo de la pandemia. Y no quedó claro si eso se reflejó el domingo último

- Yo creo que se la sigue teniendo esa imagen tanto del Gobierno como del gobernador. Ahora: todos estos procesos se dan en un marco de mal humor, no necesariamente con el Gobierno provincial, aunque puede el Gobierno provincial pagar alguna consecuencia de ese mal humor. No son originados por el Gobierno provincial, pero la inflación y todo lo que afecta sobre el metro cuadrado de los electores tiene que ver. Tiene que ver con el germen, con el metro cuadrado de cada elector y eso genera un mal humor razonable. ¿Quién no tiene mal humor sobre eso?



-Prácticamente todos… Pero

- (Interrumpe) Ahora: el dato que menosprecia, en su interrogatorio, sus preguntas, es que el gobierno es Cambia Mendoza. Y en ese marco el Frente Cambia Mendoza está sacando el mismo porcentaje de votos que en las elecciones del 2019, cuando resultó electo candidato Rodolfo.



- ¿Tocó su techo electoral en estas PASO?

- Espero que no…. Espero que no… Espero que no...



- ¿Y no hay un desgaste de su figura política?

- Mire, lo que se ve, lo que se ve en todas las provincias, es que toda la dirigencia política sufre un desgaste derivado de los temas inflacionarios, por ejemplo. Toda la dirigencia política en todo el país y en todas las provincias tiene su desgaste. Es natural que sea así. Así que no veo porque yo no tengo que estar excluido de eso. O sea, no lo veo. Ahora no veo ninguna figura política que no lo sufra.



- Petri no lo sufrió quizás, apareció como una figura en ascenso.

- Pero a ver, hablemos de matemática. Sí, el Luis hizo una excelente elección. Pero perdió las PASO.



- ¿Cómo sigue ahora la campaña?

- Ahora vamos a entrar en la elección nacional, que es una elección que importa. Es una elección muy, muy, muy relevante para Mendoza. Y nosotros vamos a hacer una apuesta fuerte por Juntos por el Cambio.



- ¿Influyen los candidatos nacionales sobre la elección provincial?

- Yo creo que los mendocinos quieren tener certidumbres. Quieren tener un sendero, un camino. Y no es irrelevante quién sea presidente para mí. Para cualquier provincia, para Mendoza en particular por la morfología económica que tiene, requiere mucho de que la Nación tenga orden macroeconómico. Y poner en manos de cualquiera la presidencia no es irrelevante para los mendocinos. Así que probablemente haya influido positivamente. Esas visitas ¿Son determinante a la hora del resultado electoral? También hay que ver cómo se evalúa el resultado electoral. Porque según todos los interrogantes suyos parece que el resultado no fue tan bueno. Parece como que hubiera perdido. El Frente Cambia Mendoza le ha sacado 22 puntos a la segunda opción y le ha sacado 27 puntos a la tercera opción que es el peronismo mendocino. Con lo cual habrá ayudado esa visita nacional, supongo yo. Pero ¿cómo saberlo? Lo que sí, es que ayuda estar bien conectado nacionalmente. Y vamos a ver cómo es el resultado en Mendoza, también.



- ¿Hay dudas de que acá, en las elecciones nacionales, ganará Juntos por el Cambio?

- Cada elección es una elección. Lo mismo que vale para las provinciales y las municipales, vale para las nacionales.



- ¿El fantasma es Javier Millei?

- Yo no veo ningún cisne negro. Vuelvo a las preguntas que hizo sobre el desgaste. Yo no veo a nadie que esté con una imagen positiva muy superior. De hecho, no es lo que marcan las encuestas. Ahora, en el plano nacional también. No se ve nadie que por su solo nombre se destaque. Sí parece que va a ser una buena elección de Millei y ahí sí puede pensarse en tres tercios. Con todo lo que ello implica. Le aclaro que también se hablaba de tres tercios en la elección de la provincia. Y la verdad es que en Mendoza no han habido tres tercios salvo en dos años: en el 97 y en el 99. Y todo el mundo habla de tres tercios, cuando acá no se ha dado ningún tres tercios cuando uno ve los resultados de las últimas PASO.



- Puede no darse los tres tercios, pero sí nos encaminamos a un escenario político de mayor equilibrio.

- ¿Equilibrio en qué sentido? Más equilibrado ¿Qué significa? Porque yo lo veo bastante equilibrado.



- En caso de que gane, no va a tener una Legislatura con mayorías, que era una de las aspiraciones,

- Eso es probable. Es probable...



- Cambia Mendoza estaba a cinco o seis legisladores de construir esas mayorías.

- Y ahora también. Por eso ese concepto es relativo, por el sistema D´Hont de distribución. Nosotros en el 2017, en la elección legislativa, sacamos el 47% de los votos y nos llevamos el 40% de los legisladores a repartir. Pero en la última elección sacamos el 50% de los votos y nos llevamos el 60% de los legisladores a distribuir. ¿Se entiende? Esa cuenta me parece que es difícil de sacarla hoy día con el resultado de las PASO.



- ¿Entonces?

- Puede suceder que no tengamos mayorías legislativas. Pero puede suceder también que sí las tengamos. La clave es saber cómo se distribuyen el resto de las fuerzas. Cuando la elección es polarizada, la distribución es distinta que cuando es despolarizada. Y esta elección fue despolarizada.



- ¿No puede polarizar ahora? ¿O no hay chances?

- Esto no lo sé. Creo que se busca insistentemente la polarización y después se reniega de esa polarización. (Se rie)



- Bueno, estratégicamente está claro que De Marchi va a ir a buscar los votos del peronismo.

- Bueno... lleva dirigentes peronistas en sus listas, claramente.



- Él buscó hacer un acuerdo con los intendentes de ese partido también.

- Bueno, eso no lo sé. Eso hay que preguntarle a los intendentes. No, no lo conozco. Se dice mucho, pero yo no sé si eso es así. Yo creo que el peronismo de la provincia hizo una mala elección, pero eso no implica que esos sean sus votos. Esta no es una provincia antiperonista. Ha tenido cinco gobernadores peronistas y cinco gobernadores radicales. No es una provincia antiperonista.



- Si uno hace un recorrido histórico, coincido con el análisis ¿Pero hoy no es antiperonista Mendoza?

- De ninguna manera. Yo creo que eso está instalado a nivel nacional. Que Mendoza es gorila y no sé qué más. Y sin embargo no es cierto. Si no, no andarían buscando... De hecho, La Unión Mendocina esta buscando el voto peronista.



- ¿ Y qué va suceder con el peronismo en la general entonces?

- Todo es conjetura. Pero es es probable que crezca



- ¿No va a profundizarse un movimiento anticornejo ahora? Con ese voto peronista.

- La verdad es que hace tres años que vienen atacándome en forma personalizada. Lo han hecho todos los actores de la oposición. Y eso lo han construido. Pero esto no es un problema personal: los mendocinos quieren certidumbres, quieren orden, quieren mantener las cosas buenas que tiene Mendoza. Y eso tiene que ver con nuestro programa. Nuestro programa da garantías de ese orden, de certidumbre, da garantía de tranquilidad social, da garantías de liderazgo. Y concretamente propuestas de vinculación con la nación positivas. Eso es lo que es nuestro programa.