Una encuesta pronostica a qué candidatos irían los votos de Luis Petri en las elecciones generales

MDZ Online realizó una breve encuesta con sus lectores en la home Mendoza. En la misma consultó sobre el sorpresivo resultado de las elecciones PASO y la noticia de Luis Petri como uno de los precandidatos más votados, que si bien no superó la interna, si dio de qué hablar en los últimos días. La duda en la política mendocina es: ¿para dónde irán esos votantes de Petri?, ¿Se sienten identificados con Cornejo? ¿Puede alguno de ellos votar a De Marchi?

"¿A qué candidato a gobernador creés que irán los votos de Luis Petri en las elecciones generales?", fue la consulta que hizo este medio el pasado viernes. Los datos aportados por los lectores de MDZ son contundentes. Un 56,54% indicó que los votos que cosechó Petri en la última elección irían al candidato del Frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. Ese poco más del 56% está traducido en un caudal votante de 7.497 personas que eligieron esa opción.

De hecho, esa es la esperanza que mantiene el oficialismo analizando las PASO. “Ha hecho una elección muy buena en las PASO y contamos con él para el futuro. Esto es un equipo y él tiene mucho para aportar”, dijo Cornejo en una actividad junto al exdiputado. "Tiene una vocación íntegra de mejorar la seguridad de Mendoza y en ese sentido estamos en el mismo equipo porque sabemos que debemos mejorar más aún los temas de seguridad en Mendoza”, supo destacar el exgobernador ante la prensa.

Los resultados de la encuesta de MDZ.

Luego, la segunda alternativa que eligieron los lectores de MDZ fueron inclinadas hacia el lado de Omar De Marchi. Un 36,66% de los más de 13.000 participantes en la encuesta, es decir, 4.861 votos. En este sentido, desde el frente "La Unión Mendocina", se han manifestado luego de la sorpresa de Luis Petri el domingo y remarcan que es un sector de la población que le dio la espalda a Cornejo. "Hizo una buena elección planteando de que la provincia está en pausa. El votante se metió en esa discusión para evitar que gane Cornejo. No escuché ni una sola vez que haya dicho que el gobierno funciona bien. La discusión no me parece objetiva si es frente contra frente", dijo De Marchi a MDZ Radio.

Mientras tanto, un 3,21% de los votantes dijo que el destino de esos votos podrían ir a Omar Parisi, un 1,80% a Mario Vadillo y un 1,79 a Lautaro Jiménez, cerrando así la encuesta de MDZ en la que participaron en total 13.259 personas.

El desglose de las respuestas de los lectores.

Qué dijo Petri sobre su elección y sus votos

"Nadie es el dueño de los votos. Yo no soy dueño de los votos, la gente va y elige en cada elección. Ahora nos eligió dentro del Frente Cambia Mendoza, son votantes que eligieron ese espacio. Y por eso el frente obtuvo un 42% porque hicimos propuestas, propuestas que esperamos plasmar en la plataforma de Gobierno de Alfredo Cornejo. Ya le empezamos a poner play. En la política se trata de incidir, se trata de eso. Se anunció la medida de los inhibidores en las cárceles, el Gobierno respondió cuanto antes y ya lo empezó a implementar. También con la medida de iniciarle juicio a Nación por la discriminación que se le ha hecho a Mendoza. Parte de la pausa de Mendoza se explica por la grave discriminación que hemos sufrido por el Gobierno nacional que ha castigado a los mendocinos. Son cien mil millones de pesos, un equivalente a 200 hospitales", dijo Luis Petri en MDZ Radio este viernes sobre su elección y su análisis.

"La intención es que la gran mayoría de las propuestas que hicimos para estas elecciones sean recogidas junto con las de Alfredo Cornejo. Alfredo ganó la elección y se impuso. No puedo dar una sola causa por la que nuestros votantes nos hayan elegido, ellos eligieron al frente, pero es imprescindible que haya otra oferta electoral, en la que vieron en nuestras propuestas lo que le faltaba a Cambia Mendoza", insistió el exlegislador nacional por el radicalismo.