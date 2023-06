Mónica Fein: "Maximiliano Pullaro tendría que ser más humilde y Carolina Losada debería vivir en Santa Fe"

Mónica Fein es bioquímica y fue intendenta de la Ciudad de Rosario durante ocho años. Milita el socialismo desde los 17 años y sigue creyendo en la política como la forma para cambiar la realidad. Destaca la gestión del exgobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y lo toma como un modelo a seguir.

Quiere ser gobernadora del distrito y compite dentro de la alianza Unidos para Cambiar Santa Fe. Los otros precandidatos son la senadora nacional de la UCR, Carolina Losada, y el diputado provincial Maximiliano Pullaro. La interna se tornó tensa tras diversas acusaciones cruzadas ligadas a los vínculos con el narcotráfico.

Cree que el mandatario santafesino Omar Perotti decidió blindar el Estado y no gobernar. Lo acusa de tener cero gestión y de carecer de planificación. Considera que hay falta de Gobierno o que hay malos gobernantes.

Propone mayor presencia del Estado en el territorio y una visión social, educativa y urbanizadora. También apunta a la mejora de la justicia y el desarrollo de "buenos fiscales" de la mano de una policía eficiente.

- Mónica. Buenas tardes. Gracias por venir a la redacción de MDZ. Quiero arrancar con una pregunta que le hago a todos los entrevistados. ¿Cómo te definirías -más allá de tu historia política- ante un público que no te conoce?

- Mi nombre es Mónica Fein. Desde muy joven entendí que la política era la herramienta para transformar la realidad. Creo que tenía 17 años y comencé a participar, siempre pensando que iba a cambiar el mundo. A partir de esa participación, siendo bioquímica, pude experimentar primero ser Secretaria de Salud, después intendenta de Rosario, ocho años diputada nacional.

Y la verdad es que sigo creyendo que la política es la herramienta para cambiar el mundo. Entonces, puedo decir que soy una militante política que quiere un mundo mejor.

- Sos una militante, estuviste en la gestión y ahora querés estar en otra?

- Sí, claro, porque cuando uno está en la gestión y tiene que tomar decisiones, se da cuenta que lo más importante es tener un muy buen equipo y liderazgo. Y la verdad que a mí me tocó ser intendenta después de dos grandes intendentes, Miguel Lifschitz y Hermes Binner. Fui integrante de esos dos equipos y la verdad es que hoy tengo el equipo de Miguel, que lamentablemente no está con nosotros, y creo que Santa Fe necesita un liderazgo, un gobierno, alguien que tome decisiones, por supuesto con un gran equipo y bueno, teniendo el equipo de Miguel quiero ser gobernadora de Santa Fe y seguir su legado.

Una persona que nos enseñó a proyectar en el mediano y largo plazo a trabajar 24 horas, a dar la cara, a hablar con la gente, a nunca perder el objetivo de transformar la realidad y que esa sea mi proyección: ser la gobernadora de Santa Fe en las próximas elecciones.

- En ese sentido, ¿por qué el socialismo? Es decir, le tenés que explicar a un joven tus propuestas, más allá de que en sus inicios fue la vocación de los jóvenes, éstos ahora corren por otros lados.

- En el mundo corren por distintos lados. Y el socialismo con dificultades pero gobierna Portugal, España, Alemania, los países nórdicos. Acá hemos tenido cerca experiencias socialistas como la de Bachelet, al que admiro mucho. El socialismo son esos valores que uno tiene no para hacer la política, sino la vida, que cree que es más importante las personas que cualquier objeto de la vida. Las personas son el centro y la honestidad y la igualdad como objetivo de la vida cotidiana deben ser el camino a recorrer.

Cuando conocí esas ideas me enamoré de la idea de un socialismo moderno, un socialismo que obviamente entiende la realidad, que no está en contra del mercado, pero entiende que también, si no hacemos una sociedad más humana, más respetuosa del ambiente, de la vida difícilmente tengamos un mejor futuro.

- Hay un spot tuyo que habla de los malos gobernantes y ponés un par de caras que ya sabes cuáles son. Ahora estamos con más del 100% de inflación interanual. La mensual de abril fue del 8,4%, la de mayo del 7,8%. ¿Qué nos llevó a estar así de mal?

- Malos gobernantes. La verdad es que Argentina tiene toda la potencialidad para ser un país con educación, con producción, con trabajo y la verdad que los malos gobernantes que los pongo ahí, obviamente son los nacionales. Hoy pensar que gobierna Alberto Fernández y que no sabemos ni cuál decisión va a tomar. Mejor dicho, creemos que no va a tomar ninguna decisión. Eso genera mucha incertidumbre. La gente quiere que te gobiernen participativa mente, no autoritariamente, pero que gobiernen, que tomen decisiones.

- La función del Estado.

- Obvio, la función del Estado. Qué van a hacer en educación, en salud, cómo van a mejorar esta inflación, que ya escuchamos una cifra hoy y no nos asombramos. Y en Santa Fe lo mismo. Santa Fe no tiene gobierno. Perotti decidió apenas asumió en mayo, que para mí es todo una representación, asume el 10 de diciembre y en enero cierra el Estado, le da de vacaciones a todo el personal y lo cierra. Sería para prepararse. Y digo tuvo tiempo.

- ¿Cero gestión?

- Cero, gestión, pandemia posterior, dos años con pandemia. Y la verdad es que en el día de hoy es una persona que no tiene un plan. Yo no puedo decir que hay una decisión en educación, en salud, en seguridad, en producción, que haya impactado en la en la provincia. Bueno, no hay gobierno y me parece que eso son malos gobernantes aquellos.

Prefiero discutir con algunos gobernantes que toman decisiones que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero en el fondo que toman decisiones, que gobiernan, que gestionan. Cuando alguien explica como hace Perotti: 'No pude comprar patrulleros porque los precios que se presentaron son mayores a los que habíamos presupuestado', les digo eso se llama gestionar presupuesto. Este mal es un problema de gestión y los patrulleros no están.

No me explica a mí lo que no sabes hacer. Entonces esas cosas me parece que son las que hoy hacen que la gente dice ¿para qué quiero un gobierno o una política? ¿Para qué? ¿Si nadie hace nada para mejorarme la vida? Bueno, yo creo que se pueden hacer cosas. La diputada nacional y precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, Mónica Fein.

-Básicamente dijiste que Perotti no hizo nada en su gestión, ¿Qué harías vos? Si querés, en tres puntos que son capaz, lo más importante es más que nada en Santa Fe son inseguridad, educación y el tercero te lo dijo vos a definir.

- Pienso por lo menos tomar cuatro medidas centrales. Primero, retomar algo que hicimos, que es una mayor presencia del Estado en los territorios. No todo Rosario es violento, hay territorios más violentos que tienen que ver con la mayor vulnerabilidad. Eso significa que hay poco estado, hay que tener un estado social, un estado educativo, un Estado que urbanice esas condiciones.

El segundo punto es una justicia que investigue. Nosotros cambiamos la justicia y tenemos buenos fiscales. Bueno, necesitamos fiscales que se ocupen de los problemas, así que voy a trabajar muy fuerte con los fiscales, mejorar la policía que hoy es un problema. Rosario cambió 11 veces del jefe de policía. Creo que ni los policías saben quién es su jefe. Y cuatro veces cambió el ministro de Seguridad de la Provincia. Quiero una policía en la que realmente que el mal policía esté afuera y que el buen policía esté ahí.

El segundo tema me decías educación. Hay que entender que la educación y el trabajo están unidos, que hay que pensar en nuevas metodologías para los jóvenes que se aburren en la escuela. Cómo lograr después de la pandemia que chicos que están en tercer grado no estén alfabetizados. Debe ser el desafío mayor alfabetizar, mejorar con tecnología, recuperar la relación de la educación con el trabajo, la educación con la posibilidad de nuevas carreras que necesite la provincia.

- ¿Y el tercer punto cuál sería?

- Claramente es la producción y el trabajo, porque aquella persona joven que tiene posibilidades de educarse. Un joven que dice puedo estudiar en mi territorio, puedo trabajar, hasta puedo soñar en tener una vivienda. Un sueño que se le perdió a los santafesinos.

- ¿Cómo incentivarías la inversión y la producción en Santa Fe?

- Bueno, por supuesto, además del plan de obra pública que tiene que tener un buen estado, generando también procesos de trabajo en las empresas de Santa Fe y exigiendo a la nación lo que nos corresponde. Santa Fe es una de las provincias que más aporta el Gobierno nacional. El 13% de lo que tiene el Gobierno Nacional lo aporta Santa Fe. ¿Cuánto vuelve? El 6%. Estamos 20 en los recursos, en seguridad, estamos 19 en los recursos para urbanización de asentamientos. No tenemos subsidios al transporte. Es totalmente injusto que una provincia productiva, que cuando ahora los productores con la sequía la están pasando mal, no hay quien los ayude. Hay discutir con el gobierno nacional de pie, no como ha hecho Perotti que le entregó a Alberto Fernández, la provincia de Santa Fe.

- Hay dos proyectos de ley tuyos que me interesan. Si no me equivoco, motivaste la Ley de Emergencia de Seguridad en Rosario por dos años y también propusiste una comisión de investigación de la droga, ¿puede ser?

- Sí, claro. La verdad es que el Gobierno nacional habla del narcotráfico y habla de Rosario. Yo digo el narcotráfico no elige ciudades ni provincias, elige países, regiones. Mira, no hay localidad donde no haya una persona que no tenga problemas con el consumo. Sí hay consumo, hay venta de drogas, hay venta de droga y comercialización, hay mercado.



Tenemos fronteras, rutas nacionales, hidrovías y el gobierno nacional mira para otro lado. Entonces yo planteo emergencia de seguridad, entendamos que esta realidad del narcotráfico, que es una de las acciones que más recursos genera, que permite comprar poder judicial, poder político. Es un riesgo para la democracia si no trabajamos, debe haber una política en ese tema y no mirar para otro lado.

- Ahí lo describiste bien, es gente que tiene mucha plata, que vende droga. Como dijiste, puede comprar justicia y poder político. ¿Cómo se combate eso? Es decir, son los dueños del país básicamente.

- Sí, van a terminar siendo los dueños del país si no hacemos nada. Nosotros al cambiar la justicia provincial, por ejemplo, algo que hizo el Frente Progresista, bueno, justamente donde estuvo nuestro gobierno, hicimos una justicia totalmente diferente, un Ministerio Público de la acusación, así se llama, donde hay fiscales, defensores, jueces y le dimos una gran autonomía y una auditoría que los audita. La diputada nacional y precandidata a gobernadora de la provincia de Santa Fe, Mónica Fein.

- ¿Cómo definís en la continuación de tu gestión con Pablo Javkin en Rosario?

- Pablo estaba dentro de nuestro frente. Fue mi secretario general un tiempo en la municipalidad. Creo que además de vivir una etapa muy difícil, por pandemia y también se encontró con dificultades. Creo que hay que confiar más en el equipo. Pablo me parece que es de esas personas que cree que se puede desde una persona sola.

Si hay algo que aprendí, sobre todo en una ciudad como Rosario de 1 millón de habitantes en la provincia de Santa Fe, es que nadie puede sola. Por eso estoy orgulloso de tener el equipo de Miguel, porque él nos dejó los planes y gente formada. Nadie gobierna solo. Tampoco es tener un equipo y no saber qué hacer.

- ¿Me podés dar un ejemplo?

- Tengo una candidata con la que compito que cuando le preguntan qué va a hacer en un área responde que tiene un gran equipo.

- ¿La podés nombrar?

- Carolina Losada. Dice: ¿qué voy a hacer con esto? Tengo un gran equipo. Bueno, a ver, yo fui intendenta de Rosario, yo tuve un gran equipo, pero cuando había que tomar decisiones las tomaba yo.

- ¿Qué le dirías a Losada?

- Le diría que se vaya a vivir a Santa Fe. Creo que no se puede desde un lugar ético decir "quiero ser gobernador de una provincia en la que no vivo, en la que no sufro, en la que no disfruto, en la que no lucho por todos los días trabajar". Le diría que se vaya a vivir. Y lo otro, que bueno, que bienvenida la política, pero que no se puede improvisar, que gobernar una provincia significa conocer, tomar decisiones, liderazgos, procesos, además de tener un equipo. Así que le diría que me parece que tiene que hacer un proceso para para ser gobernadora de Santa Fe y que lo mejor es que lo haga en Santa Fe.

- ¿Cree que la gente está predispuesta para derrocar al oficialismo, para pegar ese cambio?

- Perotti ya terminó su gobierno y va a haber un cambio de signo político. Va a haber porque la falta de gobierno hace que la gente ya haya decidido que hay que cambiar de signo político. Lo que falta es decidir quién conduce el nuevo tiempo. En Unidos para Cambiar Santa Fe nos presentamos Losada en mi caso, y Pullaro, que fue un colaborador de Miguel, un colaborador en un área que tuvimos problemas, que fue de seguridad y donde el que lideraba un plan de seguridad era Miguel, no el ministro Pullaro, al que le diría que debe tener más humildad.

Creo que los políticos tenemos que tener humildad y también reconocer que en algunas áreas las cosas no nos fueron tan bien en seguridad, fue una de ellas. Y tampoco creer que lo que hicimos bien y lo hicimos colectivamente lo hizo una sola persona. La verdad es que eso nos enseñó Miguel. Nosotros todo lo que hicimos bien fue producto de un gran equipo de trabajo y un gran líder que fue Miguel.

- Ahora para cerrar quiero que le hables al santafesino que está cansado de la inseguridad, de la economía que tiene, que lo carcome la inflación, que escucha tiros a lo lejos. Quiero que le hables a él y le digas porqué lo vas a salvar con tus propuestas.

- Bueno, le diría que es santafesino, que nos conocen, que saben que gobernamos 12 años Santa Fe y que lo hicimos con mucha honestidad, que logramos muchos cambios pero no todos los que queríamos y que quiero continuar ese legado. El legado de Miguel, gobernando con honestidad, conseguida con planes y con un gran equipo que no vengo, con promesas vacías como la paz y el orden, como vino Perotti y empeoró la situación.

Pero sí vengo con un compromiso de trabajo incansable, de escucha y de seriedad. Me parece que eso es lo que necesitamos en Santa Fe, experiencia. Goberné. Sé lo que es gobernar y sé lo que es escuchar, porque creo que los políticos que no escuchan cometen más errores que los que sabemos escuchar. Así que tengo muchas ganas de poner en marcha un gobierno en Santa Fe.



Y para poner en marcha un gobierno cree que creo que tengo la experiencia, la convicción y los equipos que pueden hacer de Santa Fe de una provincia mejor.

- Muchas gracias, Mónica.